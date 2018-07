Střípky ze světa: nejdrsnější ultramaratony a trik pro rychlejší běh

Western States 100 - rekord i medvědi na trati

Western States 100 je jedním z nejslavnějších ultramaratonů světa. Stomílový závod v pohoří Sierra Nevada je totiž vůbec nejstarším takto dlouhým závodem na světě. Je tedy opravdu mimořádně prestižní ho vyhrát. Letošní rok si pro sebe nekompromisně ukradl Jim Walmsley, který náročnou trať zvládl za rekordních 14 hodin, 30 minut. Walmsley se dočkal na třetí pokus, poprvé zabloudil několik mil před cílem a další ročník vzdal kvůli velkému vedru. Letos ho nedokázal porazit ani slavný Francouz François D’haene a Jim mu tak oplatil loňskou porážku z Ultra Trail du Mont Blanc. Už tak rychlý čas mohl být ještě lepší, kdyby se Walmsleymu nepřipletla šest mil před cílem do cesty medvědice s dvěma mláďaty. Situace naštěstí dopadla pro všechny dobře, a kromě několikaminutového zdržení nepředstavovala nic horšího.

Atmosféru závodu a vůbec kouzlo stomílových tratí myslím perfektně vystihuje tenhle dokument. Jestli máte hodinku času, nebudete litovat.

Když klasické ultra nestačí...

U extrémních závodů zůstaneme i v dalším příspěvku. Před časem jsem psal o těch nejšílenějších závodech, redbull.com ale nyní vydal článek s těmi nejtvrdšími ultramaratony. Pokud hledáte skutečnou výzvu, čtěte dále. Kromě známých zástupců jako je Spartathlon či Yucon Artcic Ultra se do výběru dostal třeba i La Ultra - The High, který se koná v Himalájích a závodníci nastoupají přes 15000 výškových metrů. Největším soupeřem je kromě vzdálenosti 333 kilometrů a časového limitu 72 hodin jednoznačně vysoká nadmořská výška. Hodně exoticky vypadá i Jungle Marathon v Brazílii. Šílený terén divokou džunglí musíte zvládnout za šest dnů. Za tu dobu si dosyta užijete hadů, moskytů, pavouků, divokých řek, močálů a bažin. Pokud chcete zůstat doma v Evropě, možná vás zaujme Tor des Géants v Itálii. Připravte se na trať dlouhou 330 kilometrů, 24 000 nastoupaných metrů a nespočet horských vrcholů, přes které se budete muset dostat. Lákal by vás některý ze závodů? Kompletní žebříček najdete zde.



Pliváním k lepšímu výkonu

Chtěli byste podat co nejlepší výkon během závodu, na který jste se poctivě připravovali? Správný trénink je samozřejmě základ, ale výkon ještě můžete zkusit vylepšit drobným trikem, který se hodně používal během letošního mistrovství světa ve fotbale. Pokud chcete získat nějakou energii navíc, vypláchněte si ústa roztokem sacharidů. Tekutinu ovšem nepolykejte, ale vyplivněte. Příjem tekutin by totiž mohl zbytečně nadýmat, ale vypláchnutí v puse způsobí, že tělo přesvědčíte o tom, že dostane další energii. Taková informace stačí svalům k tomu, aby dokázaly podat lepší výkon. Nejsilněji se efekt projevuje zhruba 15 minut po vyplivnutí. Tenhle trik podle výzkumů funguje hlavně u vzdáleností, které zvládnete ideálně do jedné hodiny. Při delším běhu tělo pochopí, že slíbená energie ve skutečnosti nepřišla.