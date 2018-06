Když slézají nehty: propíchnutím je nezachráníte. Zkuste octové koupele

Po padesátém kilometru vás mohou opustit nejen síly a iluze o vlastní výkonnosti, ale také nehty. V lepším případě vám jen zbytní do dvou- a vícenásobné tloušťky a v tomto esteticky přijatelném stavu během několika týdnů odrostou. V tom horším případě bolest prvních dní vystřídá tvorba modrých a černých podlitin, které do měsíce po zátěži váš nehet vyzdobí jako velikonoční vajíčko. Nehet následně navýší svoji tloušťku a celá ta paráda odroste zhruba za šest až dvanáct měsíců, během nichž se budete stydět nosit otevřené boty. Maximálně ten průšvih zamaskujete černým lakem na nehty a předstíráním příslušnosti ke komunitě gotiků.

Geneze gotického nehtu

Dalším důvodem může být dědičný růst nehtu v nevhodném směru nahoru (miskovitý tvar), promrznutí nehtu nebo jeho poškození vlivem nárazu. Nejčastějšími kandidáty jsou ti, kteří trénují na maraton a delší tratě, a pak trailoví běžci, kteří namáhají nehty při dlouhých sebězích. O ultramaratoncích a účastnících dálkových pochodů pochopitelně nemluvě. Rizikovým faktorem je také běh v horku, kdy vám nohy více otékají a otírají se o hranu boty.

Poškozená část nehtu je po prvních bolavých a citlivých dnech vytlačována novou zrohovatělou vrstvou, pod kterou nehet dále dorůstá. Pokud jsou ranky hluboké, vytvoří se na nehtu modrofialová mapka. Celý proces obnovy trvá nad očekávání dlouho a aktivnější formy řešení tohoto problému bývají spíše kontraproduktivní. Odborníci nedoporučují brát řešení do vlastních rukou a poškozený nehet propichovat svépomocí. Každý nehet je individuální, jinak rostlý, a každý případ si žádá vlastní posouzení. Většina jich samovolně odroste i bez vašeho „odborného“ zásahu v podobě stříhání či vypouštění krve propíchnutím „zaručeně sterilní“ jehlou.

Protiopatření

Víte, že nehty... jsou nehtové ploténky tvořené zrohovatělými buňkami

jsou tvrdá zakončení prstů, která pomáhají kůži lépe přenášet informace o věcech, kterých se dotýkáme

se skládají ze tří zrohovatělých vrstev a celkem mají tloušťku až jeden milimetr

se nosily dlouhé a nalakované už ve starověké Číně, vysoce postavené ženy si je nestříhaly vůbec na znamení, že nemusí pracovat, a nosily na nich dlouhé špice z drahých kovů

podle stavu vašich nehtů se pozná váš aktuální zdravotní stav a také míra stresu

nehty rostou rychleji v létě než v zimě, také rostou rychleji mužům než ženám, tedy kromě těhotných

rychlost růstu nehtů je 0,1 milimetru za den na rukou a 0,03 milimetru denně na nohou

Chce to klid a nohy v teple. Klídek běžec nezná, a proto je důležité udržet si nohy v suchu. Vaše běžecké ponožky by měly být dostatečně nasákavé a vaše boty pořádně utažené. Nohy by v botách neměly mít příliš místa k pohybu dopředu a boty by měly mít správnou běžeckou velikost. Měly by tedy být asi o půl až číslo větší, než je vaše běžná „konfekční“ velikost, aby po dvacátém kilometru vaše oteklá špička měla dost místa na expanzi. Dobrou strategií je rovněž nezanedbávat nehty v klidovém stádiu a pořádně je stříhat a vyživovat. Pedikéři sice tvrdí, že ideálním sestřihem je tvar do rovna, ale spousta běžců, včetně mě, nedá dopustit na respekt k přirozenému tvaru nehtu a střihu do kulata.

Ačkoliv na některých běžeckých fórech odvážlivci bez nervových zakončení či s výraznými sklony k masochismu nabádají jako cestu k urychlení hojení poškozeného nehtu jeho propíchnutí, pedikéři toto zásadně nedoporučují. Pokud je nehet uvolněný, měl by se odborně odstřihnout, ale jinak ponechat svému osudu. I když totiž zanedbaný zarostlý nehet může vést k dalším deformitám a nehet vám může růst špatně opakovaně, situaci neodborným zásahem stejně nezachráníte. Regeneraci nehtu neurychlíte, jen si v případě použití špatně sterilizované jehly vykoledujete infekci, ke které je poškozené nehtové lůžko vysoce náchylné. Raději si dopřejte opakované koupele v roztoku hypermanganu, ředěné octové vodě nebo bylinkách. Ideální je směs šalvěje, tymiánu, březové a dubové kůry. Než se nový nehet přirozeně vyloupne z nehtového lůžka, můžete jeho růst podpořit stravou bohatou na zinek.

Pomoc při běhu

Pokud se slézajícím nehtem potřebujete běžet či doběhnout závod, vsaďte na mechanické zajištění nehtu tak, aby se dalším odíráním o botu situace dále nezhoršovala. Omotejte ho kouskem náplasti nebo tejpovací pásky a zkuste udržet svoje poškozené tlapky v suchu, čistotě a mimo dosah plísní. S tím, že vaše nehty budou v sandálech několik měsíců vypadat podivně, se ale smířit musíte. Možná, že důvodem, proč jsou Češi vyhlášenými nositeli ponožek v sandálech, je fakt, že je mezi nimi tolik dálkových běžců. Netrpí nedostatkem vkusu - jen nedostatkem nehtů.