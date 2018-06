„Nedali nám povolení, budou se množit žáby,“ říká ředitel závodu

-183 dnů do startu

Obývací pokoj ředitele závodů

Milý deníčku, dnes jsem se stal ředitelem RUNGO závodů. Důvěru ve mě vloženou samozřejmě nezklamu. Mám seznam měst a místních, kteří nám pomůžou jako dobrovolníci. Taky tři krabice pásek, ubrusů a katalogů sponzorů. Umístil jsem je doprostřed obýváku, i když žena držkuje, že se tu o ně někdo přerazí.

-182 dnů do startu

Milý deníčku, dnes jsem musel do Motola. Ukopnul jsem si palec o bednu s prospekty Craft. Žena se mi směje a obcházení úřadů se zdrží.

-178 dnů do startu

Milý deníčku, leduju si palec a píšu žádost o povolení vstupu na pozemky. Taky sháním oficiální zdravotníky. Nevíš o někom?

-175 dnů do startu

Milý deníčku, drž palce - žádost na úřady podána!

-145 dnů do startu

Milý deníčku, kdy je lovná sezóna na myslivce? Přesně na konci lhůty k vyjádření nám zamítli kus trasy, protože tam hnízdí sluka lesní.

-143 dnů do startu

Byli jsme na odboru ochrany zvířat, aby nám myslivec vysvětlil, co je sluka lesní.

-142 dnů do startu

Sluka lesní je přitroublé zvíře, které prý před běžcem neuhne a jeho přítomnost ji stresuje. Na rozdíl od bekasiny otavní má na temeni příčné (ne podélné) pruhy.

-139 dnů do startu

Vymysleli jsme novou trasu a podali novou žádost. Snad tam nehnízdí sluka lesní ani žádný myslivec.

-125 dnů do startu

Milý deníčku, žena si ukopla palec o krabici s páskami BMW. Nemůže tančit a zuří.

-98 dní do startu

Milý deníčku, jednáme se sponzorem stran dodání dárků pro naše běžce. Dostanou tunel, kompresky a kdo se nestihne přihlásit včas tričko RUNGO. To zas bude reklamací, protože ten, co chtěl tričko, dostane kompresky a obráceně!

-32 dnů do startu

Milý deníčku, právě volal myslivec z úřadu. Zdá se, že teplo probudilo v žábách říji o něco dřív, a tak nadrženě táhnou na rybník přes silnici, kudy vede závod. Musíme zažádat o změnu trasy, jinak se příští rok nevylíhne ani jeden skokan zelený. A další vstupy na pozemky.

31 dnů do startu

Milý deníčku, žádost odeslána. Lhůta na její zpracování je 30 dnů.

15 dnů do startu

Peču medaile. Medvědům upadává hlava, proto je potřeba udělat jich aspoň o padesát víc. Nebo radši o sto. Ve volných chvílích mezi plechy stříhám mašličky, na které se budou medaile zavěšovat. V krámu za ně chtěli dvacku za metr, to bys, deníčku, nevěřil!

10 dnů do startu

Milý deníčku, přiděláváme mašličky na medaile. Akčně jsem je zavázal, takže se nám všechny zamotaly do sebe.

9 dnů do startu

Milý deníčku, rozmotáváme medaile. Pes si ukopnul packu o bednu s ubrusy Mattoni a už dvě hodiny šíleně vyje.

7 dnů do startu

Milý deníčku, pytlování startovních setů je manufakturní činnost, kterou lze bez doživotních následků na psychice provozovat jen pod vlivem alespoň tří deci vína. Filip s Nikolou vezmou do ruky tašku a vloží do ní po jednom prospektu. Předají ji Petře, která tam vloží startovní číslo a sichrhajsky. Ty spárovává Václav, který i v pokročilé hodině ručí duševní příčetností za to, že budou přesně čtyři. Nevíme, proč to vlastně děláme, protože každý závodník si pro ně při registraci stejně přijde znovu, protože je ztratil nebo přehlédl. Máca vezme předmětnou tašku, vloží do ní další prospekty a podá ji Báře. Ta do ní dá reklamní tričko nebo jiný dárek, který jí podle seznamu, co předčítá Soňa, podá Majda nebo Marek (ne já, ten druhej ze dvou Marků). Opakujme pětsetkrát. Ještě že Michal přinesl večeři a další víno.

6 dnů do startu

Milý deníčku, jsou tři ráno a už máme napytlováno. Někdo usíná v redakci na zemi, někdo jde únavu spláchnout pivem. Opravdu si neumím představit, jak to v den D přežijem.

3 dny do startu

Milý deníčku, suší se maso a dělají domácí karamelky. Byt krásně voní. Na poslední chvíli nám odřekli tři dobrovolníci, ale nějak to zvládneme.



1 den do startu



Milý deníčku, značíme trasu poprvé. Šipky, cedule pro místní, aby pokud možno nechali značení na pokoji, proběh obou kol. Kdo nepořádal běžecké závody, ten neví, jak z toho bolej nohy!

6 hodin do startu

Milý deníčku, vstávání před pátou ráno pěkně smrdí. Hlavně když musíš řídit a pivo došlo už včera.

4 hodiny do startu

Nikola s Petrem a Filipem postavili stánky, ostatní nafukují brány Craft a Mattoni. Bára s Mácou už kralují registraci. Moje žena působí v ranním stádiu před první kávou nebezpečně a nekompromisně. U ní si určitě reklamovat trička za tunýlek nikdo netroufne.

3 hodiny do startu

Značíme trasu podruhé. Pásky, fáborky, šipky z mouky.

2 hodiny do startu

Otevřeli stánek s pivem!

30 minut do startu

Na registraci je samozřejmě ten největší nával. Bára, Máca, Ondra, Václav, Petra, Káťa a dva kluci ze sportovního servisu mají co dělat. Posílám lidi, vody a kelímky na občerstvovačku.





25 minut do startu



Posílám lidské patníky na trasu. Zametač trasy a sběrný vůz posledních běžců Tomáš už si obléká kompresky.



20 minut do startu

Musíme vyvolat Báru megafonem. Odešla na záchod i s penězi na registrace na místě. Doufám, že cestou nepotkala stánek s pivem.

10 minut do startu

Dva lidi chtějí tunýlek, i když měli v propozicích tričko. Ještě že už je otevřen stánek s pivem. Nikola dělá rozcvičku a Michal s přehledem rutinéra všechno komentuje.





5 minut do startu



Ti lidi na tu registraci pořád chodí! Další dva případy na výměnu trička za tunýlek. Stahuju dvě třetiny lidí z registrací na občerstvení.

1 minuta do startu

Právě jsem viděl Péťu, jak přidělává čip na botu borci, který si ji položil na stůl registrace jako to dělávají baletky. Co my pro ty běžce neuděláme. Zavíráme BMW úschovnu zavazadel.

START!

10 minut po startu

Mažeme chleby sádlem a paštikou. Konečně snídaně! Kdo může, ukradne si koláček.

20 minut po startu

Jediná chvilka klidu dnešního dne, kdy jen připravujeme kleště na čipy a dáváme si na ruce medaile, je přerušena divou fúrií, která nám vyčítá hlasitost našich moderátorů. Vedle totiž pořádá svou akci a osoby pověřené jí prý nedaly vědět. Chce peníze na ruku, jak jinak. Na poslední chvíli chráním druhého Marka před žalobou pro těžké ublížení na zdraví a jdu to urovnat. Svět je nebezpečné místo.

36 minut po startu

Máme vítěze. Začíná trénink výpadů při sundávání čipů. Jeden je za pětistovku, nesmí se nám ztratit. Někteří běžci se po proběhnutí cílem hroutí a jako ulovená zvířátka se dají snadno odčipovat. Někteří v euforii proběhnou a míří dál k Neumětelům – ty je třeba zastavit tělem a násilím jim čip z boty odebrat. Už jsem zapomněl, jak po tom bolí nohy a že tuhle činnost mám přenechat někomu jinému.

45 minut po startu

Au. AU! Vykašlat se na čipy, příště to měříme stopkama!

87 minut po startu

Cílem proběhl poslední závodník. Respekt. Tiskneme výsledky a lepíme je na okno BMW. Mažeme chleby se sádlem. Katka hlásí, že občerstvovačka je vyjedená. Sádlo šlo na dračku. Naštěstí jsem si k pivu stihnul jeden krajíc šlohnout.

120 minut po startu

Vyhlášení, potlapkání, tleskání. Balení bran ve formě skákacího hradu. Balení zbylých startovních setů, ubrusů, tácků, papírů. Osm beden. Přemýšlíme, zda se nejít společně najíst, ale všichni jsou tak grogy, že jen nakopáváme auta a odjíždíme padnout do postelí. Ti čilejší se stavují na zdravý oběd v Mekáči.

195 dnů do startu

Milý deníčku, pořád jsem ředitel RUNGO závodů. Příští rok jich budeme pořádat šest. Uprostřed obýváku mám osm beden s páskami a zbylými prospekty, ubrusy, tácky, spreji, krabičkami, tužkami, diplomy a nevyzvednutými cenami. Žena držkuje, pes vyje už preventivně a to, že jsem si o ně právě před chvílí ukopnul palec, můžu přiznat jedině tobě.