Nebaví vás silnice? Zkuste závody pro pivaře i milovníky adrenalinu

Red Bull 400

První z pěti netradičních závodů nese jednoduchý název 400. Nejedná se však o obvyklou čtyřstovku, na jakou jsme zvyklí z atletického oválu. Red Bull 400 sice měří pouhých 400 metrů, ale poběží se sprint až na vrchol skokanského můstku K120.



V Česku se 13. srpna uskuteční už jeho třetí ročník, tradičně se odehraje na skokanském můstku v Harrachově. Abyste měli představu o tom, jak náročných těchto 400 metrů může být, stačí se podívat do výsledkové listiny z roku 2015, ve které figuruje na prvním místě turecký běžec Ahmet Arslan s časem 4 minuty a 1 vteřina. Nejpomalejší finálový běh pak atakoval hranici 13 minut.

Pivní míle

Máte rádi běh a zároveň si za něj rádi nadělujete zlatavou odměnu? Pak vás jistě potěší zpráva, že běh a pití piva se dají velmi snadno skloubit dohromady na závodě zvaném pivní míle.

Princip celé akce spočívá v tom uběhnout 1 600 metrů (čtyři okruhy na atletické dráze) a během toho vypít čtyři půllitry piva. Pravidla jsou jednoduchá - první pivo musí běžec vypít po startovním výstřelu před vyběhnutím do prvního okruhu a po každé uběhnuté čtyřstovce jedno pivo přidá.

Zdá se vám to jednoduché? Nenechte se zmást. V roce 2014 se těchto oblíbených pivně-běžeckých závodů zúčastnil i Lance Armstrong, ale nedokončil a během závodu musel odstoupit. Světový rekord v této disciplíně má hodnotu těžko uvěřitelných 4 minut a 47 vteřin. V Česku se závody zvané pivní míle těší rostoucí oblibě a v nadcházející sezóně jich termínová listina nabízí hned několik v různých městech.

Color Run

Barevné běhy se staly hitem loňského roku. Jedná se napůl o závod, napůl o happening, na kterém běžci povinně startují v bílých trikách, nafasují kapsle s pestrými barvami a běží několikakilometrovou trasu, během které barvy lítají všemi směry.

Aby byl zajištěn požadovaný vizuální efekt, jsou po trase zpravidla rozestaveny úseky, na kterých k celkové barevnosti proudících běžců výrazně přispívají organizátoři s barevnými děly a metači.

Ve výsledku nejde o to zaběhnout trasu závodu v co nejrychlejším čase, ale běh si pořádně užít a doběhnout co nejvíce zmalovaný.

Predator Race

O fenoménu jménem Spartan Race už jste pravděpodobně slyšeli. Podobných překážkových běhů, při kterých musíte překonávat množství náročných překážek zahrnujících ostnaté dráty, hluboké bahno nebo kluzké kladiny, je ovšem celá řada.

Podle mnohých účastníků je tady ale jeden, který co do náročnosti strčí většinu ostatních do kapsy. Je to seriál závodů zvaný Predator Race, které se konají od dubna do června na různých místech České republiky.

Nejtěžší z nabízených disciplín se jmenuje Brutal a na trase měřící minimálně 11 kilometrů vás bude čekat 25 překážek, které dokonale prověří vaši celkovou fyzickou připravenost.

Red Bull K3

Poslední z pěti šílených závodů vzal pod svá křídla opět Red Bull a budeme se za ním muset vypravit až do italských Alp. Už proto může být předem jasné, že podobně jako u sprintu na skokanský můstek se i tentokrát všichni účastníci pořádně zapotí.

K3 by se dal ve srovnání s Red Bull 400 označit jako jeho mnohem větší a náročnější příbuzný. I tentokrát budou v hlavní roli vystupovat pozitivní výškové metry. V případě K3 jich ovšem bude více než tři tisíce na trase dlouhé něco málo přes 10 kilometrů. To už je pořádné stoupání, které prověří i ty nejskrytější fyzické rezervy.