Naplánujete si správně a s předstihem příští běžeckou sezónu

Prosinec je pro většinu běžců měsícem odpočinku. Podzimní závodní sezóna už skončila, do začátku té jarní zbývá ještě dost času, proto je potřeba dopřát tělu potřebný odpočinek, aby před zahájením zimní přípravy nabralo dostatek sil. Tohle volnější období je také ideální pro plánování běžeckých cílů na příští rok. Nastavit si správné cíle ale není jen tak.

Dalším argumentem, proč plánování nenechávat na poslední chvíli, je skutečnost, že celá řada závodů dnes bývá vyprodaná během několika minut. Důležitá data je tedy dobré vyznačit do kalendáře s patřičným předstihem.

Silnice, nebo trail?

Nejprve byste si měli určit obecnější cíle, které se budou týkat toho, jakou běžeckou disciplínu upřednostníte a v jaké oblasti se budete chtít nejvíce zlepšit. Kombinace některých disciplín totiž jednoduše není možná. Ze sebekvalitnějšího tréninku na horské ultra trase pořádný čas na silničním závodě nikdy nevykřesáte.

Dáte tedy přednost silnici, nebo terénu? Pokud vás lákají oba směry, můžete sezónu rozdělit na dvě poloviny a prvních šest měsíců se věnovat výhradně silnici a v druhém pololetí přejít do hor. Případně opačně.

Vždy se ale vyvarujte toho, aby v krátkém sledu následovaly krátké silniční a dlouhé horské závody. Budete-li chtít na obou dvou akcích dosáhnout co nejlepších výsledků, pravděpodobně vás bude čekat zklamání. Důvod je prostý. Kvalitní objemový trénink v terénu vás totiž připraví o rychlost potřebnou pro silniční závod a kvalitní trénink na asfaltu zase nezajistí dostatečnou vytrvalost a sílu v kopcích.

Krátké a dlouhé závody

Kromě disciplíny je dalším důležitým prvkem smělost vašich cílů. Pokud s během teprve začínáte, pak si rozhodně dejte čas, než se pustíte do maratonu a dalších podobně náročných závodů. V knihkupectvích je dnes sice celá řada knih o tom, jak natrénovat na maraton za X dní, ale pokud za sebou nemáte několik běžeckých sezón a potřebný vytrvalostní základ, není jarní maraton dobrý nápad. Je velmi pravděpodobné, že byste závod nakonec zvládli, ale zátěž by pro vaše tělo byla tak velká, že byste se z této zkušenosti dávali do pořádku ještě několik týdnů.

Místo šílených výzev si raději dejte dosažitelnější cíle, po jejich splnění můžete nároky na své výkony postupně zvyšovat. Vždy byste si ale měli dopřát dostatek času na smysluplnou přípravu, která zajistí, že vybraný závod dokončíte se ctí a ještě si ho užijete.

Výběr konkrétního závodu

Co se výběru jednotlivých závodů týče, je dobré vzít v úvahu rozestupy mezi nimi a nenakládat si více, než budete dlouhodobě schopní zvládnout. To se týká především dlouhých běhů v horách, ale i mezi městskými závody by měl být rozestup dostatečně dlouhý na to, aby bylo vaše tělo schopné dostatečně zregenerovat. Nezapomínejte na to, že i když se už třetí den po závodě budete cítit naprosto v pořádku, absolutní regenerace vašich svalů zabere výrazně více času.

Jaký rozestup mezi jednotlivými závody je ideální, nelze říci obecně. Záleží to totiž na vašem věku, trénovanosti a také na tom, jak intenzivně jste závod absolvovali. Dobrým ukazatelem je ale například tepová frekvence. V okamžiku, kdy je klidová tepová frekvence zpátky na obvyklých hodnotách a z normy vás nerozhodí ani náročnější trénink, by mělo být vaše tělo dostatečně odpočaté pro absolvování další zátěže.



Zajímavou variantou je plánování závodů, které nepoběžíte naplno, ale které poslouží pouze jako trénink a příprava pro hlavní vrchol sezóny. Oněch vrcholů přitom může být hned několik, ale aby byl trénink a příprava na ně co nejefektivnější, měl by být časový rozestup mezi nimi opět co největší. Většina běžců volí osvědčený model jaro - podzim, první důležitá akce se odehraje v dubnu nebo květnu a ta druhá pak v září nebo říjnu.

Kde hledat zajímavé závody

Občas bývá těžké sehnat dostatek informací o závodech. V Česku poskytuje velmi dobrý zdroj například termínovka na serveru behej.com, ale i ta je svým obsahem omezená. Marně zde budete hledat většinu trailových akcí a ze zahraničních závodů se zde objevují pouze ty nejznámější. I RUNGO.cz už svou termínovku pro rok 2018 plní. Pokud patříte mezi vyznavače trailu a rádi byste zavítali na nějaký závod do zahraničí, mohlo by vás zajímat naše doporučení na celou řadu zajímavých ultratrailů po celé Evropě.

Ať už se rozhodnete pro závodění ve městech, nebo v horách, na krátkých, nebo dlouhých tratích, vždy byste měli dávat přednost závodům, které vás opravdu přitahují a které představují dostatečně silnou motivaci. Není totiž nic horšího, než když dorazíte na start a zjistíte, že se vám vlastně vůbec nechce běžet.