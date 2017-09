Hubnutí a psychika: Jak s kily navíc neztratit hlavu

Z knihy Neztraťte motivaci v době blahobytu

Máme kamaráda, který si na vlastní kůži prošel výše zmíněnou transformací od „nenávisti k vášni“. Od raného dětství trpěl nadváhou, spolužáci na základní škole se mu smáli, a tak se raději vyhýbal školní tělesné výchově, aby se pokud možno nestával terčem daným posměškům. Nadváha postupně přerostla do otylosti a negativní přístup ke sportování, respektive k pohybu vůbec, se prohluboval. Až na vysokoškolské koleji poznal spolužáka, který běhal vytrvalostní závody a trénoval téměř denně. Ten mu řekl, že by se sebou měl něco dělat. Nebyl to však pouze ten typ, který jen rýpe, ale navíc mu nabídl pomoc, pokud bude chtít. Po několikadenním přemýšlení dotyčný souhlasil a požádal atleta o první „rady“.

Začali velmi zvolna, pár stovek metrů, kombinovali chůzi s během a postupně přidávali. Náš kamarád začal pozvolna zažívat „úspěch“. Jeho hmotnost počala klesat a uběhnuté vzdálenosti se neustále prodlužovaly. Začalo to pro něj mít ohromný smysl. Spolužák mu postupně pomohl upravit stravovací návyky, probírali spolu dokonce i speciální obuv či vhodné oblečení. Jeho emoční nastavení vůči pohybu, který dříve tak nenáviděl, se začalo proměňovat. Sport, a běh obzvlášť, se stal součástí jeho každodenního života. „Skamarádil“ se po několika letech s během natolik, že se z něj stal vytrvalostní běžec se vším všudy, s péči o stravu i pitný režim, milující životní styl sportovce. Život bez běhání si teď nedovede představit. Běhá denně do práce a z práce, ročně zaběhne několik půlmaratonů a sem tam i nějaký ten maraton. To vše ve velmi slušných časech.