Nádherná a bolavá Olomouc

Je sobota 18. dubna a já mám za sebou skvělý půlmaraton v Pardubicích. Sedíme na pivu, hodnotíme a plánujeme další závody. Dnes se mi běželo lehce, atmosféra kolem trati byla úžasná, pochvaluji si to. Tak to musíš přijet do Olomouce, tam je atmosféra úplně nejlepší, říkají mi sborově všichni u stolu.

Původně jsem Olomouc v plánu neměl, RunCzech na mě působí moc giganticky, ale po určitém váhání se počátkem května rozhoduji se zaregistrovat. Trošku pozdě, všechno plné. Naštěstí existují neziskovky a pěkný počin pořadatele dát jim pár čísel pro opozdilce jako jsem já. Tak oslovuji mou oblíbenou Mamma Help a je to, číslo mám v kapse!

Teď už jen trénink. Jenže to nějak skřípe.. Na jaře je spousta práce na zahradě, do toho nějaká služební cesta, poslední dva týdny před závodem hrozné vedro - něco jsem naběhal, ale mohlo toho být více. Poběžím na pohodu, nebudu to přehánět, uklidňuji se.

Sobota 20. června a já stojím v obrovském davu běžců na olomouckém Horním náměstí. Můj první závod s RunCzechem Počasí ideální. Atmosféra skvělá. Přesto mám takový divný pocit kolem žaludku, který zná každý student, jdoucí na zkoušku prostě to zkusit. Ale to už se dáváme pomalu do pohybu a vyrážíme do olomouckých ulic.

Atmosféra kolem opravdu nemá chybu, všude kolem davy lidí, kteří mávají a povzbuzují jako o život. Užívám si to. Taky mávám a zdravím. A plácám děti kolem cesty do natažených dlaní. Běží se mi lehce. Dobré to bude. Jen Endomondo mi hlásí příliš rychlé časy. Měl bych zpomalit nebo na vlastní kůži poznám, co je to přepálit začátek. Ale když ta atmosféra je tak strhující. Na osmém kilometru probíháme parkem Flóra. Těch lidí kolem, to nadšení. Nádhera. Navíc mám stále úžasný mezičas. V Pardubicích jsem skončil 20 sekund přes můj vysněný cíl dvou hodin. Teď mám našlápnuto hluboko pod dvě hodiny. Jen vydržet/

Přišlo to na šestnáctém kilometru. Vypnuli proud. Energie došla. Tak takhle tedy vypadá přepálený začátek v kombinaci s nedostatečným tréninkem! No nic moc! Zpomaluji. Ale už jen pět kilometrů a čas je pořád super. Na občerstvovačce jím banán. Třeba mi dodá energii.

Osmnáctý kilometr. Energie nedorazila. Zastav, proč to děláš? křičí celé moje tělo. Na 50 metrů zbaběle podléhám a jdu. pak se zase rozbíhám a počítám každý krok. Jen nezastavit.

Poslední dva kilometry si pamatuji jak ve snu. Jen tunel směřující pořád dopředu. Lidé kolem stále povzbuzují a křičí, ale já už to nevnímám. 800 metrů, 600 metrů. Horní náměstí. Neskutečně dlouhý modrý koberec před cílem. A najednou jsem v cíli. Už nemusím nikam běžet. Dvě milé holky se mě ptají, jestli jsem v pořádku. Dokážu stát, dokážu dýchat, tak asi jsem. Pokus o úsměv a klopýtám dál. Euforie zatím nikde.

Teprve po pěti minutách po doplnění cukrů a tekutin se dívám na SMSku od RunCzechu - nakonec jsem to dokázal! Překonal jsem dvě hodiny! Sice jen o 19 sekund, ale magickou hranici jsem pokořil! Teď teprve přichází ta euforie. A předsevzetí přijet příští rok zase - už kvůli té neskutečné neopakovatelné atmosféře - díky!