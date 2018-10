Pomáhejte pohybem těm, pro které je sport obtížný

Hokejistu Jakuba Voráčka zná v této zemi téměř každý. Měli jste však tušení, že tento úspěšný sportovec má i starší sestru? Petra Klausová je žena s neuvěřitelným optimismem, která kolem sebe dokáže šířit dobrou náladu a pozitivní energii. Asi jen málokoho by proto napadlo, že právě ona žije s diagnózou roztroušené sklerózy.

Poslední RUNGO závod RUNGO.cz k 30. listopadu ukončí svou činnost. Symbolicky se s ním můžete rozloučit posledním závodem, který bude organizovat. Do neděle získáte k registraci památeční tričko. Registrujte se ještě dnes na Craft RUNGO srdcervoucí běh, který se bude konat 3. listopadu v Říčanech u Prahy.

„První příznaky onemocnění se dostavily zhruba před patnácti lety. Mám dvě děti a po porodu jsem vždy špatně chodila a částečně mi ochrnula pravá strana těla. V té době jsem si však myslela, že za to může uskřípnutý nerv. Obzvlášť s péčí o mladšího syna se však problémy dále zhoršovaly. Vůbec totiž nespal, a to mi dávalo pořádně zabrat. Byla jsem někdy tak unavená, že jsem ani nemohla vstát z postele a normálně fungovat,“ vypráví Petra o prvních příznacích, které jí napověděly, že něco není v pořádku.

Poté, co absolvovala celou řadu vyšetření, jí lékaři oznámili, že trpí nemocí zvanou roztroušená skleróza. Ačkoliv Petra přiznává, že to byl velký šok, díky celoživotnímu optimismu se nakonec se svoji diagnózou dokázala rychle srovnat. „Někde v podvědomí mám samozřejmě obavy. U některých pacientů se totiž zdravotní stav může rychle a výrazně zhoršovat. Já však věřím, že to není můj případ. Snažím se zůstat pozitivní a žít tak jako před stanovením diagnózy,“ popisuje.

Od diagnózy k nadaci, která pomáhá stejně nemocným

Když Petra navštívila před časem svého bratra v Montrealu, přišla řeč i na možnost založení vlastní nadace. Jelikož se Jakub Voráček hojně věnuje charitativní činnosti i v Americe, neváhal nápad své sestry podpořit a společně založili nadaci na pomoc lidem s roztroušenou sklerózou.

Co je to EPP? Aplikace EPP a projekt Pomáhej pohybem, díky kterému může pomoci opravdu každý, vznikly díky Nadaci ČEZ. Více o aplikaci a o tom, jak vás může motivovat k běhu, se dočtete v tomto článku.

Petra v nadaci zastává pozici ředitelky a její znalosti a zkušenosti získané především kvůli vlastní diagnóze jsou nepostradatelným přínosem pro její činnost. Díky tomu je totiž možné zaměřit pomoc na oblasti, které by jinak zůstaly opomíjené. „Nemocní lidé potřebují psychoterapii, fyzioterapii a podporu dalších odborníků, ale tuto pomoc pojišťovna nehradí. Díky nadaci i finančním prostředkům z ní mám možnost něco skutečně změnit,” říká Petra Klausová o projektu.

Nadace se snaží lidem s roztroušenou sklerózou pomáhat i dalšími způsoby. Kromě zajištění psychoterapeutické a fyzioterapeutické péče, kterou prozatím pojišťovny nehradí, pořádá také setkání s odborníky, kteří ať už pacientům, jejich rodinám, nebo veřejnosti poskytují informace o problematice nemoci. V neposlední řadě nadace také umožňují zápůjčky rehabilitačních zařízení zvaných WalkAid .

Přístroje jsou skvělým pomocníkem pro pacienty, u kterých nemoc postoupila do pokročilejšího stádia. Tito lidé mívají problémy s chůzí, jelikož nemohou aktivně zvedat špičku nohy. Často proto žijí v permanentním strachu ze zakopnutí nebo pádu. V mnohých případech obavy vyústí v to, že namísto chůze nohu jen posouvají po zemi. Právě těmto pacientům může přístroj zásadně ulehčit pohyb, jelikož napomáhá zvedat špičku. Díky tomu se urychluje také proces rehabilitace a návrat ke správnému stereotypu pohybu.

Pomoci můžete i vy

Nadace zatím zakoupila deset WalkAidů, a to v celkové hodnotě přes 800 tisíc korun, které jsou pacientům dlouhodobě zapůjčovány. Poptávka však stále roste. „Ačkoliv mohou přístroje pomoci pacientům v jejich každodenních záležitostech, nejsou zatím bohužel hrazeny z veřejného pojištění a jejich cena je velice vysoká. Z těchto důvodů jsou pro většinu pacientů nedostupné,“ říká Petra Klausová.

Přispět na nákup nových přístrojů, které by usnadnily pohyb dalším pacientům, můžete i vy. Stačí si do svého mobilu nainstalovat aplikaci EPP, která je provázaná s projektem Pomáhej pohybem fungujícím pod záštitou ČEZu. Pak už zbývá jen při každém tréninku aplikaci zapnout a běžet, jet na kole nebo zkrátka jen jít. Aplikace funguje jako klasický sport tracker, najdete tu tak všechny vaše výkony, rekordy i statistiky. Rozdíl je v tom, že s EPP se každý nasportovaný metr následně převede na částku, kterou Nadace ČEZ věnuje na projekt, jenž si pro danou aktivitu vyberete. Může jím být i nákup WalkAidů pro Nadaci Jakuba Voráčka.