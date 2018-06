Nachlazení a běh: co na to čtenáři

Hana Marvanová: Loňskou zimu jsem občas vyběhla s rýmou nebo lehkým škrábáním v krku a přežila jsem to. Od včerejška mám knedlík v krku a je mi bídně, výběh plánuju až tak za dva dny. Jo, a holduju domácímu česneku a ovoci z Moravy. Víno jsme si taky dovezli, ale myslela jsem opravdu hmotné ovoce - broskve, švestky, jablka, hroznové víno. Jinak čaj s medem do sebe valím od rána. A v nejhorších stavech pak kloktat tekuté švestky, jasná věc.

Michael Mládek: Voda s trochou himalájské soli, spánek, křen/wasabi, slivovice

Filip Marvan: Já s rýmou neběhám. Mé motivy, proč běhám, jsou dva: zdraví a prožitek/radost ze samotného běhu jako takového. Když je mi blbě, je běhání v rozporu s oběma těmito motivy, a tak si prostě týden počkám a pak si třeba zaběhám o to víc. ;-)

Petr Kolek: Běhám od ledna do prosince za slunce i marastu. Rýmu chytnu, zpravidla když vynáším odpad v zimě v krátkým triku. Zázvor, med a slivovice - dokonalá substance. Používám ji s úspěchem několik let. Tu poslední ingredienci i odděleně.

Jirka Stejskal: Zelený čaj s echinaceou. Vlastně jakýkoliv čaj s echinaceou. Ale bacha - nefunguje to hned.

Nikola Havlik: Na saunu bacha. Ta to v 90 procentech rozsekne. Buď lehneš s horečkou, nebo budeš fit.

Pavel Duchan: Spánek! Spánek! Odpočinek. Zázvorový čaj s medem a citronem. Při prvním náznaku nemoci se doporučuje zalézt do postele hned po práci a spát do rána - ideálně bez televize, počítače atp. Prostě skutečně spát. A zázvorový čaj podle mě takovou léčbu doplňuje. Člověk může pak vynechat nesmysly, které POTLAČUJÍ PROJEVY NEMOCI, tedy neléčí. P.S. Spánek provozovat alespoň dva dny, ideálně tři. Pokud to nepomůže, nejvyšší čas jít k doktorovi.

Lukas Bedan: Mně doktor naordinoval čaj s rumem a zázvorem a zobat sušenou kustovnici a antilipidový čaj na bolest kloubů.

Jana Nová: Od té doby, co běhám, jsem nemocná minimálně. K tomu zobu preventivně hlívu, rakytník, echinaceu nebo maqui berry. Pokud přece jen něco přijde, tak hodně pít, čaj se slivovicí a česneko-cibulový odvar.

Aleš Polášek: Hlívu jsem před nějakou dobou zkoušel, ale po nějaké době mi z ní otékaly při trochu vyšším podráždění rty a nejen ty, leckdy to nesplasklo úplně do normálu ani přes noc. Vypadal jsem jak Donald Duck a blbě se mi i mluvilo. Kamarád dělá jednu věc, panáka slivovice s medem dá do mikrovlnky na cca 10 sekund (nesmíte přijít vypařením o alkohol), pak pořádně přičichnout a pak vypít – bacha, ať se nespálíte. Je fakt, že to člověka protáhne celkem fest. Neužívá to jako prevenci, ale když na něj něco leze. Já nasadím česnek a cibuli, na průdušky mi cibule naložená v cukru pomáhá nejvíce, i jen tak na chleba mě protáhne.

Michael Bronson: Tak a máme tu v kostce 1000 a 1 důvod, proč a jak vypít slivku. Zastíráme to péčí o zdraví. :)))) Tak pánové a dámy, skol a ať slouží.

