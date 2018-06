Na výběhy pečeme vlastní pochoutky. Další recepty pro mlsné jazýčky

Zimní sušenky s melasou a ořechy Ingredience:

1/3 hrnku oleje



1/4 mléka



1 hrnek třtinového cukru



1 lžíce melasy (nevynechávejte!)



2 lžíce tmavého rumu



1 a 1/2 lžičky vanilkového extraktu (nebo vanilková semínka či část cukru nahraďte vanilkovým cukrem) - našleháme do pěny

1 a 1/2 hrnku polohrubé mouky



1/4 hrnku kukuřičného škrobu nebo Solamylu



1 a 1/2 lžičky prášku do pečiva



1/4 lžičky jedlé sody



1/3 lžičky čerstvě nastrouhaného muškátového oříšku



1/2 lžičky skořice mleté



1/2 lžičky soli



1 a 1/2 hrnku nasekaných pekanových nebo vlašských ořechů

Před a po upečení Postup: Troubu (horkovzdušnou) předehřejte na 180°C a dva plechy vyložte pečicím papírem. Do větší mísy vlijte olej, mléko, cukr, melasu, rum a vanilku a dobře prošlehejte, dokud směs jemně nezpění a nezhoustne. Ve střední míse smíchejte mouku, škrob, prášek do pečiva, sodu, muškátový oříšek, skořici a sůl, promíchejte a poté vsypte do tekutých ingrediencí. Zamíchejte a vytvořte měkčí těsto (pokud by bylo příliš řídké, přidejte trochu mouky). Nechte ho asi 10 minut odpočinout při pokojové teplotě. Poté z těsta oddělujte vždy asi 1 lžíci těsta, vytvarujte kuličku a tu dobře obalte v nasekaných oříškách. Na jeden plech vyskládejte 20 kusů kuliček, lehce je stiskněte do tvaru sušenek a pečte přibližně 14 minut. Po upečení nechte sušenky zchladnout na plechu.