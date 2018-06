Na běhání, nebo na chození? vyzkoušejte chodecké kolekce běžeckých bot

Těžko byste hledali boty, které budou svou hmotností, pohodlností a prodyšností konkurovat těm běžeckým. Trekové boty jsou zbytečně těžké a mohutné, sálovky při venkovním použití velmi rychle zničíte a vycházková obuv má ve většině případů k pohodlí běžeckých bot na míle daleko.

Díky vysokému komfortu a dlouhé životnosti si množství lidí oblíbilo běžecké boty na běžné nošení do města i do přírody, ale co dělat, pokud chcete nosit jiné než sportovní oblečení a běžecká bota by v takovém případě působila jako pěst na oko? Tento problém si naštěstí většina výrobců uvědomuje a stále častěji přichází s kolekcemi, které využívají předností běžeckých modelů a zároveň nabízejí o poznání civilnější vzhled.

Asics Gel-Cumulus, Brooks Adrenaline GTS nebo adidas Supernova Glide a mnohé další bestsellery se dají kromě klasických barev sehnat i v černé barvě, což z nich dělá vizuálně zcela odlišnou a výrazně civilnější botu.

Pro koho je černá barva stále málo, nemusí zoufat. Kromě barevných mutací se stále častěji objevují i modelové řady přímo určené na chození, u kterých se strečová textilie mění na kůži a celkový design se výrazně zjednodušuje, aby nebudil zbytečnou pozornost. Nutno podotknout, že tyto změny nemají negativní vliv na pohodlí.

Brooks

Brooks je značka s více než stoletou běžeckou historií a značnou část této dlouhé doby se věnuje také výrobě bot na chození. Chodecká produktová řada je velmi jednoduchá, obsahuje tři modely a na výběr máte ze tří barev (hnědá, černá a bílá). Ve všech případech je použit velmi minimalistický až lehce retro design koženého svršku, který je doplněn o pohodlné pěnové tlumení.

Brooksy na chození jsou v českých obchodech sice prakticky nesehnatelné, ale pokud vám tato značka přirostla k srdci a její boty na chození nutně potřebujete, neměl by být problém nechat si je poslat ze zahraničí. Tvarově i velikostně jsou tyto modely srovnatelné s běžeckou kolekcí, která se u nás dá bez problémů vyzkoušet.



Asics

Běžecké boty od značky Asics jsou notoricky známé svým pohodlným tlumením, proto není divu, že je vysoká poptávka také po botách na chození od tohoto japonského giganta. I díky tomu existují hned dvě samostatné značky Onitsuka Tiger (původní název, pod kterým Asics začínal) a Asics Tiger, pod kterými Asics nabízí civilnější podoby svých bot.

Asics Tiger se zaměřuje spíše na retro a reinkarnuje některé z více než dvacet let starých designů svých bot, nabídka Onitsuky je výrazně širší a dalo by se říci i společenštější. Na jednu stranu zde naleznete sportovně vyhlížející retro tenisky, ale nechybí ani jednoduché kožené boty postavené na konstrukci běžeckých bot z osmdesátých a devadesátých let. Díky tomu by se Onitsuka Tiger dala přirovnat ke známé značce adidas Originals, jehíž nabídka je velmi podobná.



Saucony

Saucony navazuje na americkou tradici Brooksu a volí podobnou strategii. Spíše než na rozpracování retro konstrukcí se tak soustředí na vyladění aktuálních modelů, aby se daly bez potíží nosit i k civilnímu oblečení, ke kterému se sportovní boty nehodí.

Barvami chodeckých bot Saucony jsou černá a bílá a na výběr máte opět ze tří modelů, které přímo vycházejí ze současných běžeckých bot, ale nabízejí kožený svršek a jednoduchý čistý design.

Na sto procent se sice s touto konstrukcí sportovního nádechu nezbavíte, ale pokud zrovna nevyrážíte v obleku nebo šatech, měly by tyto boty být dostatečně civilní pro většinu příležitostí.



Největší radost však uděláme minimalistům, protože jednu z nejpovedenějších řad civilních bot nemá na svědomí nikdo jiný než britská značka Vivo Barefoot.

Aniž by bylo zasaženo do minimialistické konstrukce, která upřednostňuje přirozenou práci chodidla, absenci tlumicí vrstvy a široký tvar svršku, povedlo se Vivu vytvořit boty, kterými se dá bez nadsázky nahradit většina společenských bot.

Kožené modely Ra, Gobi, nebo Lisbon (a mnohé další) jsou svým designem na první pohled od společenských bot k nerozeznání a přitom nebudou drastickým způsobem ničit vaše chodidla a prsty.

Nemusíte zoufat ani v případě, že je na vás kůže příliš formální a vůbec by vám nevadilo sáhnout po prodyšnějším textilním svršku, který však bude v decentním provedení. U Viva se dají nalézt i takové modely, a pokud je minimalismus vaší krevní skupinou, nezbývá než Vivo doporučit.