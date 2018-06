ANKETA: Líbí se vám pánové, když se ženy na sport líčí?

Dřív jsem se bála, že budu podezřívána z pindulínovství, protože se na běžecké chodníky dostavuji orosena kapkou Chanelu 5 a vylepšena řasenkou a rtěnkou. Pak jsem si začala všímat i ostatních běžkyň a zjistila, že variabilita obličejových úprav mých soupeřek se vine od přísného naturalismu až po umělecké fasádnictví. Celkem se tato pozorování dají shrnout do tří základních typů běžkyň. Pokud se mi podařilo je doběhnout, vytáhla jsem z nich jejich tajné kosmetické tipy.

Praženy

Kosmetické maximum správné praženy

Prapůvodně krásné přírodní typy, které vypadají dokonale i po právě dotrpěném ultramaratonu. Svůj dar se solidární skromností schovávají za tvrzení, že ruce utírající celý den rozlitou přesnídávku nebo seškrabující voskovky ze stěny lak na nehty nepotřebují. Také nehty na nohou, pravidelně černající nebo odpadávající díky drsným tréninkům, jsou pro jakoukoliv zkrášlovací techniku plochou naprosto jalovou. Poličku v koupelně tedy mají společnou se svými mužskými tréninkovými partnery a zahrnuje kromě mýdla s jelenem vazelínu proti vlkovi a puchýřům, doplněnou sadou náplastí na puchýře s různými vzory.

Praženy doporučují Stoprocentně neslíbatelný opalovací krém, který díky obsahu minerálních pigmentů neodpotíte ani při intenzivním fartleku. Zatímco chemické UV filtry pronikají přímo do pokožky, kde pohlcují UV záření, ale mohou dráždit citlivou kůži alergiků, fyzikální filtry jsou složeny z najemno namletých oxidů zinku a titanu, které na kůži vytvoří mechanický ochranný film. Na těle byl vyzkoušený Vichy Capital Soleil, doporučeníhodné jsou též značky Daylong, Avéne a Alverde. Jste-li ze zásady bio, bude mít stejný účinek i kompletní ponoření těla do bahenní lázně.

Superženy

Kosmetické optimum správné superženy

Praktické bytosti, které jsou tak dobře namalované, až vypadají nenamalované. Většinou se rekrutují z žen 35+, které už by si stran kosmetických vychytávek na jakoukoliv činnost mohly založit úspěšnou poradnu. Vysvětlí vám, že voděodolná řasenka je fajn, ale permanentně nabarvené řasy a obočí vám zajistí, že si tu nádheru nesmyjete ani osvěžovací houbičkou na občerstvovačce nebo při zamyšleném setření potu do nového bílého trika.

Nemají důvod líčit se přímo na trénink, protože na něj odcházejí dokonale upravené z práce. V závislosti na intenzitě denní dávky se pak výsledek ranního stylingu postupně smývá až do velice hezké zbytkové vrstvy doplněné přirozeným zdravíčkem ze závěrečného sprintu. Pokud mají pocit, že nejsou namalovány dostatečně, snaží se cílem proběhnout co nejrychleji, aby byla výsledná fotografie vkusně rozmazaná. Potrpí si ovšem na krásně nalakované nehty v odstínech ladících s běžeckým outfitem a dokonalou pedikúru.

Superženy doporučují Voděodolnou řasenku, po jejímž použití nevypadáte jako panda. Na plavání kraulem není žádná, protože při styku s vodou křtěnou chlórem slepuje řasy do prapodivných útvarů, ale na běh v jakémkoliv stádiu upocenosti bohatě stačí. Pozor - díky minimálnímu obsahu komponent obsahujících vodu je odstranitelná jen odličovačem s obsahem oleje. Běžkyně mají v oblibě Hypnôse od Lancôme, prověřené značky jsou rovněž L´Oréal, Miss sporty a Clinique doplněné voděodolnými tužkami Artdeco. K tomu barevný balzám na rty a lehký závan ráno použité toaletní vody.

Krasoženy

Kosmetické minimum správné krasoženy

Vítězky soutěže v počtu položek ve hře „až pojedu běhat na Kamčatku, vezmu si s sebou…“ berou běh jako sociální interakci a nenechávají svoji dokonalost náhodě. Jejich babička jim vždy vtloukala do hlavy, že je určitě na výběhu porazí nějaký fešák, před kterým by se pak za svoji neupravenost mohly stydět. Zvlášť se to týká blondýnek, které nechytnou barvu v obličeji ani při běhu v největším vedru a zůstat vybledlé jak renesanční plátno se jim z principu nechce. Protože make-up má na běháním rozhicované tváři tendence vytvářet vrásy vysoké jako Alpy, nepohrdnou ani ony BB krémem, který velice prakticky obsahuje slušný SPF faktor. Dobrou volbou jsou stíny a zdravíčko v tekuté nebo pěnové konzistenci, jež nemívá tendenci oprýskávat i na případné vrstvě pudru. Barva a úprava nehtů musí vždy korespondovat s náušnicemi, barevným logem týmu, státní vlajkou, ročním obdobím a momentálním rozpoložením.

Krasoženy doporučují BB krémy jsou univerzální hitovka spojující krém s ochranným faktorem a lehký make-up/korektor v jedné tubičce. Blemish beauty balm rozzařuje, hydratuje, chrání a vylepšuje vzhled pleti, zázrak stačí jen nanést prsty v tenké vrstvě a vyběhnout. Běžkyně doporučují značky Olay, Clarins, Bobi Brown a Clinique.

Ani na pařížském bulváru jsem neviděla tolik načerveno namalovaných ženských úst jako na švýcarských sjezdovkách. Chvíli mě to překvapovalo. Pak mi došlo, že nejsme všechny dvacetileté lasice s dokonalou pletí a chceme se i při sportu cítit jako ženy a ne jako něco, co právě vypadlo kočce z tlamy. Pokud to tak máme, neodsuzujte nás, prosím. My se při běhu cítíme dobře a vy při pohledu na nás přece taky.

Běžkyně všech typů se svěřují: „Já běžela závod jen jeden a určitě jsem si dala na vizáži záležet.“ Jay S. „Maluju se denně, na závody vždycky!“ Hana H. „Mně by se to rozteklo, ale dokonalá manikúra a pedikúra musí být a hlavně ladit.“ Sára O. „Já se někdy ani nečešu, protože nosím šátek.“ Kristýna L. „Jedině nalíčená, kdykoliv. Jinak jsem jako z hororu.“ Ivana W.K. „Bez řasenky si připadám nahá, takže bez ní ani nevybíhám. Zbytek neřeším, mohla bych doběhnout rozteklá jako panda.“ Petra Nia L. „Snažím se být vyladěná, a to nejen na všechny závody. Řasenka je nutnost, náušnice a nehty taky. Ne nadarmo mi okolí říká Fifinka.“ Lucie P. „Maluju se i se psem k řece, na běh taky. Prostě proto, že mě baví být žena.“ Helena K. „Musím být pořád vystajlovaná, když na společné výběhy chodím já a sedm chlapů.“ Monika K. „Hlavu maskuju šátkem, oči dioptrickými brýlemi. Naopak mám závratě, když potkám dámu vonící na kilometr dopředu i dozadu.“ Lenka P.

