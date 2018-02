Sedm mýtů o potravinách, kterým věříte i vy

1. Špenát nám dodá sílu, protože obsahuje velké množství železa

O špenátu se traduje, že je bohatým zdrojem železa. Na rozšíření tohoto mýtu má bezesporu svůj podíl i Pepek námořník. Ten si před každou rvačkou dopřál špenátový doping, díky kterému si na něj nedokázal nikdo přijít. To, že v této listové zelenině najdeme velké množství železa, je však mýtus, který vznikl už v 19. století. Špenát ve skutečnosti obsahuje zhruba jen tři miligramy železa ve 100 gramech. Navíc není ideálním zdrojem už jenom proto, že obsahuje velké množství kyseliny šťavelové, která zabraňuje vstřebávání této látky. Pokud tak chcete dopřát vašemu tělu pořádnou dávku železa, vyzkoušejte například sóju, játra, ale i slunečnicová nebo dýňová semínka.

2. Všechna éčka jsou škodlivá

Některá éčka našemu zdraví skutečně příliš nesvědčí, ale rozhodně nelze všechny házet do jednoho pytle. „Éčka jsou složky přidávané do potravin kvůli lepší barvě, trvanlivosti a chuti. Řadíme mezi ně třeba i vitaminy nebo rostlinná barviva typu beta karoten, která našemu zdraví neškodí a paradoxně nám mohou i prospívat,“ říká výživový odborník Pavel Suchánek.

Přehled některých éček, která nejsou pro naše zdraví nebezpečná.

3. Maso je v dnešní době plné hormonů

V současné době je v zemích Evropské unie zakázáno podávat chovným zvířatům růstové hormony. To platí nejen u masných zvířat, ale také u slepic chovaných kvůli vejcím. Na dodržování těchto předpisů v naší republice dohlíží státní veterinární správa. Za rychlým nárůstem váhy u zvířat tak stojí především šlechtění a vyvážené krmení. Antibiotika se sice používat mohou, ale jedině na předpis veterináře. Navíc se produkty od léčených zvířat nesmějí použít pro výživu lidí ani výrobu krmiv.



4. Mražená zelenina nemá žádné vitaminy a prospěšné látky

I když by se mohlo zdát, že proces mražení ze zeleniny udělá výživově prázdnou potravinu, opak je pravdou. „Do mražených zeleninových směsí se vybírá jen dozrálá zelenina, která se očistí a rychle zmrazí. Tímto způsobem se konzervují a ochrání některé vitaminy, minerální látky a barviva. Ve výsledku tak může být mražená zelenina dokonce ještě kvalitnější než některé čerstvé druhy, které se trhají nedozrálé, aby se mohly dovézt přes půl Evropy k nám do supermarketů,“ vysvětluje Pavel Suchánek. Důležité však je dodržovat pravidla skladování. Pokud totiž bude zeleninu opakovaně rozmrazovat, obsah prospěšných látek by se mohl snížit.

5. Mléko zahleňuje

Řada lidí se při nachlazení snaží vyhýbat mléčným produktům. Mléko totiž podle nich zvyšuje produkci hlenu. Tuto myšlenku se rozhodli otestovat američtí vědci. Svému výzkumu podrobili dvě skupiny osob. V první z nich byli lidé, kteří věřili, že mléko podporuje produkci hlenu, druhou tvořili ti, kteří to považovali za mýtus. Lidé podle kterých mléko zahleňuje, sice po jeho konzumaci skutečně popsali symptomy, které by tomu nasvědčovali, avšak výsledky ukázali, že mléko nemá na tvorbu hlenu vliv. Pokud tedy má někdo pocit, že po konzumaci mléčných produktů jeho sliznice produkují více hlenu, zřejmě půjde jen o výsledek sugesce.

6. Mrkev vám zlepší zrak

To, že bychom měli jíst mrkev, protože zlepšuje zrak, víme snad už od školky. Bohužel i v tomto případě se jedná o mýtus. Ovšem, jak se říká, na každém šprochu je pravdy trochu. Mrkev je bohatá na beta karoten, který tělo přeměňuje na vitamin A, jehož nedostatek vede k šerosleposti. Pozitivní vliv na zrak tak do jisté míry skutečně má. Pokud se však budete ládovat mrkví s nadějí, že se díky ní zbavíte brýlí, mohli byste být zklamaní.

7. Biopotraviny jsou zdravější

BIO, e-friendly, bez lepku, raw… V dnešní době výrobci zboží označují nejrůznějšími přízvisky. Není tak divu, že mnohdy ani netušíme, jaký je jejich význam. Výrobky, které nesou označení BIO, jsou produkty ekologického zemědělství a při jejich produkci se minimalizuje negativní dopad na životní prostředí. Ovšem to ještě neznamená, že biopotraviny obsahují i více vitaminů a dalších prospěšných látek. Nelze jim však upřít, že jsou naproti průmyslovým potravinám méně zatíženy pesticidy.