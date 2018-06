Sedm největších mýtů o hubnutí

1. Čím více se potím, tím více hubnu

Řada lidí má pocit, že čím více z nich při tréninku teče potu, tím více se zbavují i přebytečných kil. Známá je i metoda hubnutí, podle které máme před tréninkem zabalit problémové partie do igelitu a přebytečná kila doslova vypotit.

Podle trenéra Pavla Bugaje však pocení není důkazem hubnutí tukové tkáně. „Například v sauně se také potíme a dokonce po ní zpravidla vážíme méně. Je to ale způsobeno jen ztrátou vody, o níž jsme při saunování přišli. Tu však tělo ať už po cvičení, nebo po sauně velmi rychle zase doplní,“ vysvětluje, že pot není dobrým ukazatelem shozených kil.

2. Z jídelníčku musíme vyřadit všechny tuky

Vaše tělo potřebuje ke správnému fungování sacharidy, bílkoviny a tuky. Je však nezbytné rozlišovat mezi dobrými a špatnými tuky. Ty dobré neboli nenasycené najdeme v rybách, avokádu nebo oříšcích a pomáhají snižovat hladinu cholesterolu. Tuky, jimž je naopak potřeba se vyhnout, se nazývají nasycené, jsou obsaženy v uzeninách, máslu nebo sladkém pečivu a hladinu cholesterolu zvyšují.

Mějte však na paměti, že obě skupiny tuků mají přibližně stejnou kalorickou hodnotu. I když jsou tedy nenasycené tuky důležité pro zdraví a z jídelníčku bychom je neměli vyřadit ani v období hubnutí, se shazováním přebytečných kil rozhodně nepomohou a jejich nadměrná konzumace by se mohla negativně projevit na vaší postavě.

3. Sexem se hubne stejně jako běháním

Mnohé zajisté zklameme, ale sexuální aktivita plnohodnotně nahradit trénink nemůže. Podle článku lékařského časopisu New England Journal of Medicine totiž průměrný třicetiletý muž během pohlavního styku spálí přibližně 3,5 kcal za minutu, tedy 210 kcal za hodinu. To je podobný energetický výdej jako u chůze rychlostí čtyři kilometry za hodinu.

Vzhledem k tomu, že průměrný styk však většinou netrvá hodinu, ale okolo šesti minut, jsme na čísle 21 kcal. Nahrazovat tak v procesu hubnutí pravidelný pohyb sexem rozhodně není dobrý nápad.

4. Nebudu raději posilovat. Narostou mi svaly, ale nezhubnu

Spousta lidí trpí mylným dojmem, že po pár hodinách v posilovně budou mít svaly jako Arnold. To je však rozhodně zkreslená představa. Pro efektivní hubnutí je navíc zařazení svalových cvičení velmi důležité.

„Svaly, které tréninkem připravíme o zásoby cukru, ho budou chtít zpátky. Pokud si tedy dopřejeme sladké jídlo a zvedneme tak hladinu cukru v krvi, trénovaný sval uloží přebytečný cukr do svalového glykogenu, který je zásobárnou energie. Tím pádem svaly přirozenou cestou regulují hladinu krevního cukru v krvi a nedochází k přeměně přebytečného cukru na tuk,“ vysvětluje nesporný význam svalů při hubnutí Pavel Bugaj.

5. Nemůžu zhubnout, tloušťku máme v rodině

Není pochyb o tom, že gen FTO, kvůli kterému mají někteří z nás sklon k rychlejšímu nabírání kil, skutečně existuje. Podle studie však lidé, kteří jím disponují, reagují na hubnoucí podněty stejně jako jejich šťastnější kolegové.

Výsledky ukázaly, že osoby s FTO hubly při zařazení fyzické aktivity a změně jídelníčku stejnou rychlostí jako lidé, kteří tento gen nemají. Spíše než vrozené predispozice tak naše hubnutí mohou mařit nesprávné návyky, které si často odnášíme už z dětství.

6. Po páté hodině už se nejí

Snad jeden z nejrozšířenějších mýtů říká, že to, co sníme po páté hodině, se nám uloží v těle ve formě tuků. Ideální je prý proto večer nejíst vůbec. To se sice snadno řekne, ale hůř dělá. V dnešní době totiž spousta lidí chodí spát klidně až okolo půlnoci. Vzít si poslední jídlo v pět hodin by znamenalo být dalších sedm hodin o hladu.

Poslední jídlo dne můžeme s klidem zařadit zhruba dvě hodiny před spánkem. Otázkou však je, co si dáme. Balíček chipsů u televize má totiž do zdravé a vyvážené večeře daleko. Vhodnou kombinací je naopak jídlo s obsahem polysacharidů, bílkovin a v menší míře také tuků. Inspirovat se můžete například receptem na salát podle atletky Denisy Rosolové nebo tipy dalších českých sportovců.

7. Jíst se musí pětkrát denně

Stejně jako nejíst po páté hodině je zarytým mýtem také to, že ke shození kil je nutné jíst pětkrát denně po menších porcích. Vědci z univerzity v Ottawě však zjistili, že při rozdělení nízkokalorické stravy na šest jídel nedošlo k větší ztrátě hmotnosti než při rozdělení pouze na tři jídla denně.

Vhodné je proto jíst za den tolik porcí jídla, kolik vám zkrátka vyhovuje. Spousta lidí totiž po přechodu na zdravou stravu zjistí, že jim stačí tři jídla denně. V tom případě není potřeba nutit se ještě do svačin. Pokud však cítíte, že máte hlad, není nic proti ničemu si svačinu dát. Rozhodně však díky ní nezhubnete rychleji.