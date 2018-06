„Běh je nejlevnější sport“ je jeden z mýtů. Jak je to ve skutečnosti?

Běháním nezhubnete

Když jsem začala běhat, přibrala jsem na váze pět kilo. Přitom mi moje stále víc plandající sukně a džíny hlásily pravý opak. „U začínajících běžců je to poměrně častý jev,“ říká Vít Schlesinger, který spolupracuje s vrcholovými sportovci v oblasti výživy a motivace. „I když zpočátku ztrácíte tukovou hmotu, vlivem začínajícího zatížení má tělo tendenci vytvořit více hmoty svalové. Svalová hmota je o něco těžší než tuková i proto, že na sebe váže hodně vody (80 procent), a proto můžete na váze z počátku přibrat. Je to ale dobře, protože z dlouhodobého hlediska se tuk spaluje právě ve svalové tkáni!“

Vít Schlesinger doporučuje sledovat obvody pasu, stehen a podobně a váhu odnést do sklepa. „Laik ale řeší jako kůň s klapkami na očích jen váhu, takže po pár týdnech končí s běháním se závazkem, že se na to může...“

Pokud ale vytrváte, výsledek se zaručeně dostaví. U mě se to stalo po třech měsících, kdy ze mě během necelých tří týdnů doslova opadalo maso a vyloupla se gazela. Takže ano – při běhu se hubne. Ale nejdřív si to musíte zasloužit.

Verdikt: stoprocentní překroucení faktu

V botách za tři stovky se běhá stejně jako v botách za tři litry

Samozřejmě, že můžete vběhnout do diskontu a za pár stokorun si pořídit komplet běžecké vybavení. Otázkou je, jak dlouho vám kvůli použitým materiálům vybavení vydrží vcelku a jak dlouho vám v jeho potu nepropustné úpravě vydrží vaše běžecké nadšení. “Rozdíl mezi drahou a levnou botou je především v použitých materiálech. I když bota vypadá na první pohled stejně, funkční vlastnosti jsou neporovnatelné. Kvalitní běžecká bota při výrazně nižší váze poskytuje mnohem vyšší míru tlumení. Kromě toho disponuje mezipodešev vyšší trvanlivostí, než ztratí své tlumicí vlastnosti. Podrážka vydrží větší porci kilometrů, než se prošoupe a v neposlední řadě svršek příjemněji obepíná nohu, dovolí pokožce dýchat a nezadržuje vlhkost uvnitř boty. Neméně důležitý detail je i použitá pěnová stélka, která dokáže pobyt v botě výrazně zpříjemnit, nebo pokud je z nevhodného materiálu, naopak znepříjemnit,” vypočítává základní plusy dražších modelů bot konzultant běžecké speciálky Triexpert Vít Kněžínek.

Takže ano – Keňané běhají bosi, Tarahumarové v prapodivné variaci na kristusky, ale pokud svoje netrénovaná chodidla obujete do něčeho přijatelného, bude vaše radost z běhání výrazně vyšší a nebudete riskovat zranění.

Verdikt: stoprocentní blábol

Běh je přirozený pohyb a sport pro každého

Kontroverzní mýtus. Ačkoliv běhají opravdu roztodivné typy běžců včetně těhotných nebo osmdesátiletých borců a borkyň, je třeba přijmout fakt, že ti nejlepší vytrvalci mají somatotyp staženého králíčka. Vypadáte-li spíš jako mastodont právě dosáhnuvší jateční váhy, měli byste s během začít zvolna, aby vám vaše kolena z šoku neutekla na operační stůl.

Obecně je dobré zvážit před prvním výběhem zdravotní stav. Jednak valná většina začátečníků nemá na tak vysoce fyzicky náročný pohyb kondici, jednak je tu otázka biomechaniky vašeho těla. Nejenže se běh špatně snáší s křečovými žilami, kardiovaskulárními onemocněními a kloubními problémy. I zdravé tělo může mít skryté výhrady, které se bohužel projeví až po nějaké době zatěžování. Paseku umí nadělat ploché nohy – nožní klenba pomáhá utlumit nárazy, a pokud ji nemáte dost vyklenutou, nadměrně zatěžujete kolena a kyčle, a to až takovým způsobem, že byste měli vůbec zvážit běh na dlouhé vzdálenosti. Je třeba také myslet na to, že pohyb kolen a kyčlí nevede při běhu jen nahoru a dolů, ale také do stran, kdy stabilizují celé tělo. Takové zatížení může při nevhodné vstupní poloze kyčlí, kolen a pánve vést k osteoporóze a kloubním náhradám.

Běžec potřebuje mít též funkční břišní svaly, protože bez pevného středu těla je zátěž vyvíjená na páteř daleko větší. Proto by například člověk s výhřezem ploténky neměl na běh vůbec myslet, dokud to pověstné „core“ neposílí. Také je třeba připomenout smutný fakt, že běhání může zhoršovat inkontinenci. Do doby, než si běžkyně zpevní pánevní dno, by měla jen v rozumném tempu chodit. Takže pozor. Přirozený pohyb je i chůze. Nebo leh na zádech. Záleží na situaci a denní době.

Verdikt: 80 procent pravdy s omezenou platností u váhových a věkových menšin

Běh je nejlevnější sport

Tohle může říct jen někdo, kdo nikdy nedělal žádný sport. Nebo neměl koníčka. Protože každý koníčkář, od lyžaře po šachistu, nutně potřebuje spoustu speciálních věcí. Například troje lyže do různých druhů prašanu nebo speciální figurky z leštěného ebenu. V případě běžce to je oblečení, boty na mokré bláto, boty na suché bláto, boty na mokrý asfalt, boty na suchý asfalt a rozličná udělátka, díky kterým se může chlubit ostatním běžcům, kde všude běhal, ještě v momentě, kdy běží. Samozřejmě že trenky, tričko a boty na běhání pořídíte za patnáct stovek, a pokud jste opravdu skromný nebo retro, stačí vám jarmilky a cvičební úbor ze střední školy nebo tepláky s gumičkou. Jenže pořádné boty na běh vám pomůžou a co se týče oblečení – pokud budete týden běhat v tom samém, žádný běžec si s vámi tréninkové zážitky sdílet nebude. Ani on-line!

Takže oblečení potřebujete dvě až tři sady, a to včetně prádla. A už jsme na několika tisících i přesto, že budete nakupovat s rozmyslem v outletech nebo slevách. Na druhou stranu se vám už nestane, že pod stromečkem najdete od nedostatkem invence stižené rodiny poukázku ze slevomatu nebo kostkované bačkory. Běžec pořád něco potřebuje a je za to v kolektivu oblíben.

Verdikt: stoprocentně vám tohle namluvil někdo, kdo vám chce na běžecké vybavení poskytnout „výhodnou“ půjčku

Běh dělá krásná těla, ale tlusté nohy

Toto je mýtus kolující pouze v ženských šatnách. Zatímco muži většinou přijmou nárůst objemu v oblasti lýtek či stehen s povděkem, ženy touží mít nohy spíše laní. Proto se někdy jejich běžecké nadšení pozastaví nad fotografiemi vrchařek nebo sprinterek, za jejichž mužná lýtka a stehna by se nemusel stydět žádný junák. Mnohé tento estetický neideál dokonce od běhání odradí.

„Setkávám se s případy, kdy začínajícímu běžci zmohutní nohy. Zde je nejčastější problém s příliš vysokou intenzitou a/nebo častým běháním v kopcovitých terénech,“ říká Vít Schlesinger. Váhajícím sportovkyním proto doporučuje prohlížet si spíše fotografie vytrvalkyň. A do schodů, alespoň ze začátku, spíš svižně kráčet.

Verdikt: při zachování rozumných tréninkových dávek stoprocentní nesmysl

