Myšlenky běžce/filosofa amatéra

Co nás blázny nutí každé ráno vstát a vyrazit z pohodlí domova ven do divočiny? Co z toho člověk má? Prošlapané podrážky pěkných pohodlných tenisek. Počet nehtů na prstech nohou, který málokdy dosahuje stejně vysokého počtu, jako je momentální počet přítomných prstů. A u pracujících běžců znamená jít běhat to, že se ve většině případů musejí vzdát pár hodin spánku, aby vše stihli. Nic z toho nás ale nezastaví, a ať je venku déšť, vichřice, mráz jak na Sibiři či v posledním roce spíš vedro jak na Sahaře, tak stejně jdeme a svůj oblíbený okruh si neodpustíme.



Každý, komu vydrží pravidelné výběhy déle než do první dešťové přeháňky, která poslouží jako bezva výmluva, proč se na to dneska vykašlat, má jistě svůj vlastní důvod.

Mě už pár let drží u běhu jedna zásadní věc. A co jsem v posledním roce vypozoroval?

Běh je legrace a překvapivý zdroj historek! Jsem jeden z těch, které byste nikdy v životě nepřesvědčili, že existuje jiná, lepší doba, kdy jít běhat, než brzy ráno. Jsem z malého města, takže stačí pár kroků a člověk se dostane do míst, která už se dají nazývat přírodou. Než jsem se začal vydávat běhat pravidelně, tak jsem nikdy netušil, co je v okolí zvířectva. Takhle ráno člověk potká srnek, zajíců, lišek a podobné havěti, že si připadá jak největší zálesák. A to je pro člověka, který se od mala rád potuluje přírodou radost sama o sobě.

Jindy zase člověku udělá radost, když ráno běží přes nedalekou vesničku, kde akorát končí místní myslivecký ples. Veselí účastníci zábavy, když vidí podivnou funící postavu s čelovkou na hlavě dokážou udělat povzbuzující atmosféru, že si člověk připadá jak při doběhu do cíle na Mnichovském maratonu (bohužel charakter nabízených osvěžujících nápojů od pocestných vycházejících z kulturáku je málo kdy podobný tomu, co nám radí výživoví odborníci, že je během fyzické aktivity vhodné konzumovat).

Jo i takové drobnosti udělají člověku radost a způsobují, že se člověk vrátí i po třiceti kilometrech domů a vypadá jak dvojče vysmátého smajlíka.

Uznávám, že ne vždy se člověk vrátí a je vyzubený jak herec z reklamy na zubní pastu. Jsou chvíle, kdy dokáže běh bolet, obzvláště když vyběhnete a ten malý líný prevít v hlavě vás přesvědčí, že nesmeky přece nepotřebujete, proč se pro ně vracet, vždyť to tak moc neklouže (klouzalo to!).

Ale správný běžec i na takové příhodě najde něco pozitivního a pokaždé, když se někdo zeptá, od čeho je ta či ona jizva, se historka stává dramatičtější a postupně ve vyprávění počasí vypadá jak při tajfunu nejtěžšího kalibru.

A protože správného běžce z Podhůří Šumavy nezastaví ani lednové mrazíky, tak není o veselé běžecké momentky nouze ani ze začátku roku. A historka o výběhu v brutálním blizardu, který způsobil, že člověk vypadá jako jednovaječné dvojče Dědy Mráze bude brzy následovat, hned jak budu chtít někoho u piva unudit „dalšíma řečma o běhání“.

Příjemný běžecký rok 2016 přeje Jirka Hálek