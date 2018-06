Mých pět kilometrů aneb jak rozběhat ženu

5 km Taťány Kuchařové Taťána Kuchařová jako tvář projektu Mých 5 km inspiruje začínající běžkyně vlastním příkladem a pevnou vůlí. Uběhnout první závod na pět kilometrů se v září chystá i modelka Taťána Kuchařová. Jako tvář projektu Mých 5 km chce motivovat ostatní ženy k rozběhnutí se vlastním příkladem a tak tři měsíce pravidelně trénuje a sdílí svoje dojmy i tréninkový plán na sociálních sítích. Jejím cílem je představit běh jako zábavnou a radostnou formu existence na hony vzdálenou od pouhého polykání kilometrů. Taťána se vybavila botami adidas Energy Boost 2, které podle ní mají nejlepší odpich, a odpověděla nám na pár dotazů ohledně svých běžeckých začátků: Taťána na startu povinné školní patnáctistovky. Co se vám vybaví? Museli do toho všichni, tak jsem šla taky. Tehdy jsme k běhu velkou motivaci neměli, ale byli jsme teenageři a dokázali jsme se vyhecovat. Ještě dlouho potom jsem vyloženě nerada běhala a začátky pro mě byly náročné. Teď vnímám běh jako příjemný sport, který je jednak dobrý na udržení postavy a jednak je to relax na hlavu. Když běžím dnes, cítím úžasně. Kdy a jak trénujete? Ráno, večer? Sama, s někým? V parku, v lese, ve městě? Běhat se dá skoro denně, i když jsem na cestách. Dávám si třicet minut a radši vstanu ráno dřív, abych to stihla před prací a pak už mě čekala snídaně a příjemný den. Běhám nejradši za městem, tam, kde je něco zelenýho, a jen čekám, co mě na trase potká. Běh je filozofie. V Praze mám oblíbenou trasu na Náplavce nebo ve Stromovce, v New Yorku v Central Parku. Na Manhattanu se dobře běhá, protože je celý na rovince. Doma v Opočně běhám v parku s kamarádkama nebo ségrama. Sledujete na svém těle nějaké změny? No jasně! Tělo se transformuje, fyzička se postupně zlepšuje a já při každém tréninku doběhnu o kousek dál. Člověku se mění chutě, jinak trávím, třeba daleko lépe zpracovávám alkohol. Dobře spím a přitom nemusím spát tolik. Nejsem unavená, takže nemusím pít tolik kafe jako dřív, nepotřebuju se něčím nabuzovat. Co byste poradila běžeckým začátečnicím? Aby se nebály být na sebe tvrdší, dodržovaly disciplínu a nenechaly se odradit obtížnými začátky. Za odměnu uvidí výsledky a budou ze sebe mít dobrý pocit. A aby měly nejen pracovní a životní cíle, ale i ryze osobní. Zkuste zdolávat samy sebe. A přečtěte si knihu „Když běhá žena“. Jaké jsou vaše běžecké cíle? Co třeba čas v závodě na adidas 5 km? Já bych ten čas zatím nechtěla říkat. Chci to zaběhnout tak, abych na sebe byla pyšná. Ale ráda bych si doběhla pro osobák. A možná si jednou dám maraton, třeba v New Yorku. Uvidím, do čeho všeho se ještě uvážu.