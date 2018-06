Můj první maraton v 69 letech aneb je to v hlavě

Netušil jsem, že mimo Pálavy by tam mohl být nějaký kopec. Byl, a pořádný. Nejprve do Čejkovic a z Čejkovic na Vrbici další. A to vše dvakrát. Když jsem dobíhal první kolo, uvažoval jsem, zda to nezkrátit na půlmaraton. Ale na poslední občerstvovačce mě děvčice v krojích (v mém věku) přesvědčili na celý maraton.



Líbil se vám článek? Všem článkům od čtenářů nyní můžete dávat hlasy a odměnit tak autory za jejich práci. Pokud se vám článek líbil, klikněte dole pod článkem na tlačítko Článek se mi líbí. Autory nejlépe hodnocených článků pak každý měsíc odměníme.

Začal jsem dokonce předbíhat nějaké běžce a běžkyně. Ale čekal jsem nějakou krizi. Všichni o ní mluví. Stále nic. Doběhl jsem na nejvyšší místo celého maratonu i okolí ve Vrbici. Spadla ze mě „těžká deka“ a začal jsem věřit, že to doběhnu. Asi dva a půl kilometru před cílem vidím nějaké děvče s kolem. Byla to moje vnučka a ta mě hnala až do cíle.

Ještě jsem pozdravil děvčice na poslední občerstvovačce a mazal jsem i s vnučkou do cíle. Čas 04:59:13.