Můj první maraton byl napoprvé úžasný

V pondělí 5.5. volám kamarádovi Michalovi, jestli nepůjdeme běhat a on, že má nějakou práci, tak nemůže. Mezi řečí se zeptal na Maraton. Vysvětlila jsem jak se věci mají a on, že ví o někom, kdo přenechá číslo.



Fuuu! To byl pocit! Domluvili jsme se, že dám vědět do večera a hned jsem volala mamče :) Řekla, ať do toho jdu, že pokud budu rozumná, dám to. Rozhodla jsem se, že do toho jdu, i když jsem do té doby běžela v kuse jen 30km.

Ještě v pondělí odpoledne jsem šla běhat s tím, že musím uběhnout co to dá. Dala jsem s velkým usilím 25km a z toho poslední 2km šla, protože už to hodně bolelo. Dohromady jsem dala cca 32km (ráno jsem byla ještě v klidu 8km). Večer mi začalo otékat koleno a druhý den už bylo nelehké ho ohnout. Pomalu jsem se začala loučit s nedělní výzvou a cítila se mizerně.

Úterý a středa tedy bez běhu, noha nahoře, ledování a nálada na bodu mrazu.

Ve čtvrtek ráno už to bylo lepší a tak jsem zkusila ranních poklidných 9km. Bylo to v pohodě. Odpoledne jsem zajela pro číslo, nakoupila v Nutrendu a nechala si ve Sport expu koleno zatejpovat.

V pátek jsme se šli s Michalem proběhnout, max 5km, nesmíme to přeci přehánět! Bylo z toho 17km a já se cítila, jak kdybych neběžela. Úplně fit a koleno bez problému.

V sobotu jsem měla přikázáno odpočívat a jen jíst a hodně pít. To jsem bez odmlouvání splnila, v předvečer maratonu jsem spolkla lahvičku Magnes life a ve 22:00 už jsem spala.

Ráno v 6:30 budíček a fofr :) Jako první jde na řadu kafe, i jako prvomaratonkyně vím, že je nutné se pořádně vyprázdnit. Pak probouzecí sprcha, problemové partie namazat vazelínou, pořádně vše upravit, zastrkat a narovnat. Další v pořadí chia semínka, spoustu neperlivé minerálky a ibalgin (trochu mě bolela hlava, ale stejně jsem ho měla v plánu preventivně). Vdechla jsem kus energetické tyčinky, zabalila batoh a vyrazila směr Staroměstské náměstí. Po cestě jsem vypila dávku své oblíbené červené řepy, odložila batoh a byla připravená zařadit se do koridoru J.

Ve chvíli, kdy zaslechnu první tóny Vltavy se mi začne chtít čůrat- sakra! No nic, ignoruji to. S kamarádem Ondrou se šouráme v davu směrem ke startu, štelujeme hudbu a trackery v telefonech. U koridoru D jsou kadibudky a pár chlapů přeskakuje hrazení, aby si ještě na poslední chvíli odskočili. Já se nepřidám, jsem srab.

Asi v 9:10 probíháme startem a začínáme probírat taktiku. Oba běžíme poprvé, tak hlavně nepřepálit start. Chytíme se naší vodičky na 4:30 a sdělujeme si dojmy. Na nábřeží Edvarda Beneše nás předbíhá další vodič s vlajkou 4:30. Nahlas to komentujeme a on na to, že se zdržel v kadibudce :D

Běžíme, povídáme si, sem tam se k nám na chvíli přidá někdo další a řekne něco k tématu, prostě pohoda. Navic trasa je úžasná a počasí nám přeje.

Před 10.km beru Carbonex a na občerstvovačce přejdu poslušně do chůze a v klidu se napiju (mamča by měla radost, dělám to tak pak už na každé). Nezapomenu na namočenou houbičku, kterou si osvěžuji zátylek.

Když běžíme přes Albertov, začne pršet a je to kupodivu příjemné, vůbec mi to nevadí. Pod Nuselským mostem na mě podle dohody čeká můj přítel, vlepí mi pusu a řekne, že běžím krásně, to mě naspeeduje a běží se mi jako nic.

Na 20.km už opravdu musím čůrat. Dávám Ondrovi mou neposednou ledvinku a mizím v budce, je to moje premiéra takhle při závodě. Překvapivě vše proběhlo rychle a čistě, stihla jsem se předtím i napít a sníst Carbonex (ve správném pořadí) Beru od Ondry ledvinku a na 21. užívám Magnes life.

Na Výtoni se Ondra odpojuje, čeká na něj manželka s dětmi. Domluvíme se, že se budu držet vlevo vodiče a že mě doběhne. Pak už se vidíme jen na otočce na Strakonické. Gestikuluji na Ondru, že počkám za občerstvovačkou, ale dlouho ho nevidím a mám strach, abych nevytuhla. Navíc vodiči už běží a úkol zněl jasně: Drž se vodiče. Běžím tedy s vodiči.

Před 33.km beru Carbonex, Turbo snack a pro jistotu ibalgin. Mám strach, že přijdou všechny ti strašáci v podobě křečí, maratonské zdi a vím já co ještě.

Těším se na 36.km, tam budou vzkazy od kamaradů. Ztlumuji hudbu a čekám, už jsem skoro pryč a nic pro mě :( Asi jim to nefunguje!

Přichází moje nejneoblíbenější část, mám trochu nahnáno, hodně lidí kolem mě už jen jde, dělají dřepy, protahují se, popoběhnou a pak zase jdou, jeden pán dokonce zvrací. A já běžím jak vítr, piju Turbo snack a přemýšlím, jestli se můžu předávkovat vším tím, co jsem do sebe ze strachu nacpala. Na občerstvovačce přejdu do chůze, piju a i když mě nic nebolí mám strach, že už se nerozběhnu. Zbytečně, běžím krásně a všechny předbíhám.

Najednou mě popadne panika, jestli jsem si to někde nezkrátila. Vzdyť to není možný, cítím se tak dobře a uteklo to jako voda. Kde jsou vůbec vodiči?

V tu chvíli N+ říká, že mám za sebou 40km a tempo 6:16min/km. Ulevilo se mi, nepodvádím :)

Hele, tamhle je můj kluk! Běžím k němu, je to milé překvapení, on má radost, já taky a velkou. Do toho mi hraje fakt super písnička a ja svým zdánlivě temným úsekem běžím jak na začátku. Před startem jsem si říkala, že nebudu sprintovat do cíle ani omylem, ale teď už vím, že budu. Ale až v Pařížské, ať vůbec doběhnu.

Sprintuju, zdá se to nekonečné, ale je mi skvěle, všechny předbíhám. Asi dva metry před cílem ještě předbíhám nějakého pána a zvedám ruce, jsem vítěz!

Já to dala!