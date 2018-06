Můj první Joy run a „charitativní“ běh v Opavě

Na jednom workshopu v Ostravě jsem si mimo jiné poslechl příběh o Joy runu od jednoho z organizátorů tohoto netradičního běžeckého závodu. Z mého pohledu je to charitativní běh. Rád jezdím na různé běžecké závody a v některých měsících skoro každý víkend. Nicméně neznal jsem přímo nic charitativní rozměru. Myšlenka se mi líbila a tak jsem se přihlásil na Joy Run konkrétně do Opavy.

Koná se ještě i v Olomouci a do budoucna by se tento seriál chtěl rozšířit i do dalších měst. Nevěděl jsem moc, co od toho čekat. Běžecká trať byla v Městských sadech v Opavě a měla asi 1,5 kilometru s tím, že se běžela celkem čtyřikrát. Čas se neměřil a každý získal tričko, vodu a v cíli medaili, nebo hendikepovaní pohár. Závod se prakticky běží čtyřikrát. Nejprve totiž běží studenti, pak společnosti, sportovní kluby a až nakonec závod pro veřejnost.

Pokud jste sám jako já, přidělí vás k dalším lidem. Já byl přidělen do týmu žen, které se znaly z práce. A byl jsem přidělen do skvělé party. K registraci jsem dorazil asi hodinu předem a ta proběhla rychle. A asi 15 minut před startem jsem se byl poznat s novým týmem. Všichni jsme běžel takový závod poprvé, tak jsme trochu čekali, co bude. A vystartovali jsme spíše vzadu. První okruh jsem vozík táhl sám a později jsme se střídali. Běželi jsme pomalu na pohodu, celkem bez nějaké soutěživosti. Zdravili jsme se občas s ostatními běžci, vykládali mezi sebou. Atmosféra byla super, zázemí bylo na parkovišti u multifunkční haly v Opavě.

Netuším, jak dlouho jsme běželi, občas jsme zpomalili a chvíli se i prošli. Ten pocit byl super a v cíli ještě lepší. Rozhodně doporučuji pro ty, kteří chtějí svým během přispět na dobrou věc a získat z toho skvělý pocit. A nemusíte se bát to zvládne opravdu každý. Závod má i doprovodný program jako hraní kapel a workshopy. Děkuji všem se kterými jsem běžel a organizátorům za skvělou akci! Určitě jsem neběžel tento netradiční běžecký závod naposledy a uvažuji i dále, jestli bych se nezapojil do nějaké běžecké charitativní akce. Navíc pamětní medaile v cíli byla má jubilejní 50 do sbírky.