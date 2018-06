Pivo, párky a přepálený start, takhle si první závod rozhodně neužijete

První závod je událost, která dokáže běžce vynervovat víc než první den v práci, první den ve škole nebo první rande. U nemalého množství se pak předzávodní nervozita opakuje podnik za podnikem. Co jíst, co pít, jak trénovat, jak rychle běžet, co na sebe a co když to vůbec neuběhnu? To je jen zlomek otázek, které se v tu chvíli točí hlavou.



Zvětšit fotografii Od hospody k hospodě, od kiosku ke kiosku. Poměr piv a kilometrů je na vás. | foto: Michal Hrabec