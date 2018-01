Namotivujte se k tréninku a dosáhněte svého cíle

Ptali jsme se za vás Co je pro vás tou největší motivací? Jan Kreisinger: K tréninku mě motivuje vidina úspěchu v závodě. Samotné závody jsou pro mě velký svátek, takže pro mě není problém namotivovat se co k nejlepšímu výsledku. Eva Vrabcová Nývltová: Pokud člověk trénuje denně, je možné, že je jeho tělo unavené. A pak je opravdu potřeba zařadit tréninkové volno. Pokud je to však opravdu jen lenost, nejlépe mě motivuje čokoláda po doběhnutí. Petr Vabroušek: Donutit se k hodně dlouhému nebo intenzivnímu tréninku nebývá vždy snadné. Když jde o něco, co převyšuje mé dosavadní tréninky nebo když stojím na startu závodu, který je v mé kariéře výjimečný, motivace bývá snadná, zkrátka to chci dokázat sám sobě. V takové situaci se však ocitají i úplní začátečníci, u kterých hrozí, že to v honbě za svým cílem přeženou. V současné době se v takové situaci nacházím i já, protože se připravuji na dosud nejdelší triatlon mé kariéry - Ultraman na Floridě. Pokud potřebujete psychickou vzpruhu a odhodlání k tréninku, doporučuji se přihlásit na nový závod, který vás bude motivovat stejně jako mě Ultraman. Můžete využít i fenoménu sociálních sítí nebo aplikací a podělit se o své nejdelší a nejtěžší tréninky se svými přáteli. Až vám bude docházet morál, vzpomeňte si třeba na „Tondu“, se kterým se vždy naháníte na místní desítce. A představte si jeho výraz, až uvidí, že jste to dali.