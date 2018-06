Jak se donutit trénovat o svátcích? Vyzkoušejte tipy naší redaktorky

23. prosince Zabiju dvě mouchy jednou ranou

Těstě před Štědrým dnem u mě klasicky propuká panika, že nestihnu povinnosti, které jsem nechala na poslední chvíli. Přesto je pro mě trénink příjemným odreagováním od předvánočního stresu. Vždy se snažím propojit pravidelný výběh s další aktivitou. Beru s sebou svého psa a díky tomu ušetřím čas, který bych musela trávit venčením.

Osobně se mi také osvědčilo běhat s batohem. Ten mě zachraňoval obzvláště týden před Vánoci. Nemusela jsem se spoléhat na poštu a předem objednané dárky pro své blízké jsem vyzvedla sama v rámci tréninku. Batoh s sebou beru i letos, mám v plánu zastavit se v závěru pro menší nákup posledních ingrediencí, které mi budou chybět. Snad si mě kvůli červené běžecké bundě nespletou jako onehdy s personálem místního supermarketu.

24. prosince Vyrážím na trénink už brzy ráno

I když mi vstávání nedělá problém, musím přiznat, že vyrazit na trénink ráno, obzvlášť na Štědrý den, chce pořádnou dávku sebezapření. Přesto pro mě má ranní výběh hned několik nesporných výhod. Pokud totiž přemůžu sama sebe a vyrazím na trénink v době, kdy mnozí ještě vyspávají, mám o starost méně. Nemusím přemýšlet, jak skloubit trénink a návštěvu svých blízkých, a neriskuji ani to, že obtěžkána bramborovým salátem a smaženou rybou běhání nakonec vzdám. Díky tomu, že ty nejlepší pohádky jsou navíc v televizi na programu stejně až odpoledne, je u mě rozhodnuto.

25. prosince Zdraví je pro mě až na prvním místě

Patřím sice mezi ty, kteří přes rok dodržují zásady zdravé výživy, ale o Vánocích dokonce i já povolím uzdu svým chutím. Hrozba přibývajících kil a nepříjemných zažívacích problémů mě však nenechají v klidu, a to platí obzvláště den po štědrovečerním obžerství.

Pravidelný pohyb o svátcích totiž může do jisté míry oběma problémům předejít. Zařazení pohybové aktivity pomáhá při zácpě a nadýmání, které způsobuje velké množství tráveniny nezvyklého složení ve střevech. Za to může u řady z nás právě vánoční přejídání. Pravidelný trénink také doporučuji milovníkům cukroví. Nejenže si ho budete moci dopřát bez výčitek, ale z vlastní zkušenosti vím, že po pár kilometrech v nohách chutná daleko lépe.

26. prosince Vyrážím otestovat dárky

I letos tuším, že na mě Běžíšek nezapomene. Právě dárky spojené s běháním jsou pro mě o svátcích jednou z největších motivací, proč vyrazit na trénink. Vždy se nemůžu dočkat, až obleču nové funkční kousky, obuji boty, nasadím čelovku a vyrazím na testovací běh. Nejenže tak prospěji svému tělu, ale potěším i své blízké. Ti mají z mého tréninku snad ještě větší radost než já, protože jejich dárky našly své uplatnění.

27. prosince Trénink s přáteli

To, že ve dvou se to lépe táhne, je obzvláště mezi námi běžci známá věc. Dobrý parťák nás totiž dokáže nakopnout k lepšímu výkonu, ale i k samotnému tréninku. I když se to možná nezdá, Vánoce jsou skvělým obdobím, kdy řada z nás hledá sparing partnera. Mnozí se totiž vracejí na svátky domů ze zahraničí nebo jiných cest a čas na běhání mají dokonce i ti, kteří jsou jindy přes rok zaneprázdnění.

Před několika lety jsem proto oslovila své známé prostřednictvím statusu na Facebooku s dotazem, jestli by si někdo šel zatrénovat. Překvapilo mě, kolik lidí v mém okolí běhá. I když je tomu už několik let, tradiční výběh, který připadá na dvacátého sedmého, si zopakujeme jako každoročně i letos. A já se tak po delší době opět setkám s přáteli, které jsem už delší dobu neviděla.