Mé důvody: při běhu konečně žiji přírodou

1. Užívám si přírody

Vždycky mi vadilo, že si nejsem schopen dostatečně vychutnat přírodu, počasí, scenérie. Turistika mě nikdy moc nebavila, navíc mi vadilo, jak je "pomalá". Všechno se změnilo, až když jsem začal na vysoké hodně běhat. Zjistil jsem, že běh je pro mě stimulant, díky němuž se dostanu do spřízněnosti s přírodou a jsem schopen si ji maximálně užít, ať už výhledy do krajiny, nebo krásu obyčejné lesní cesty. A to navíc v jakémkoliv počasí, což je velká výhoda oproti kolu či běžkám. Při běhu mi nevadí déšť, vítr, bláto ani chumelenice.

Kdykoliv teď někam jedu, přemýšlím nejdříve nad tím, kde bych si tam mohl zaběhat a nasát atmosféru místa.

Nedávno jsem si navíc koupil boty s nízkou podrážkou Innov8 Trailroc a od té doby mě ohromně baví i každé došlápnutí, "čtení" povrchu a kontakt s kameny, blátem či trávou.

2. Pocit svobody

Nikdy se necítím tak volný a svobodný jako právě při běhu. Nic mě neomezuje a záleží jen na mě, kam a kudy se vydám. Po cestách, přes louky, lesem, blátem nebo po kamenitých srázech.

3. Sportovní klasika

Další důvody už jsou společné pro všechny sporty, kterým se věnuji.

Trénink: hrozně rád závodím v hobby triatlonech, proto je pro mě důležitá také tréninková stránka běhu a dalších sportů.

Pročištění hlavy: pracuji na počítači, a tak je pro mne sport ideální pauza během dne, aby si odpočinuly oči a vyčistila se hlava.

