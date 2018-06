TEST: Mizuno Wave Sayonara. Holky, které u silnice stát rozhodě nebudou

První velké plus: jsou lehoučké. Laboratorní váhy jsem si kvůli tomu sice nekoupil, ale rozdíl oproti srovnatelným předchozím modelům Precision nebo Elixir je evidentní. Čili jsou to tempovky s hmotností závodních bot. To se pozitivně projeví už po několika kilometrech pocitem lehčího běhu a menší únavy. Aby ne, když díky nízké hmotnosti bot reálně "ušetříme" nezanedbatelnou část vynaložené námahy.

Ona je vlastně závodní celá přední část boty. Hlavně podrážka, která má díky nezvykle propracovanému členění výbornou přilnavost a umožňuje dokonalý odraz (když ho umíme). V tomto jsou nové Mizuno Sayonara nesrovnatelně lepší než předchozí tempovky Wave Aero s velmi jednoduchým drážkováním jinak spíše hladké podrážky a značnou "bačkůrkovitostí", která pořádný odraz v podstatě znemožňovala.

Nová mizuna jsou výborně přizpůsobivá nejen povrchu, včetně mokrého, ale i noze.

Jemná, ale odolná síťovina, jak by se dal laicky popsat materiál svršku, se nekrabatí, nikde netlačí, zkrátka o ní při běhu vlastně nevíte. Opravdu skvěle odvětrává, což jsem mohl ocenit jak ve vedru, tak při nedávných přízemních mrazících a v neposlední řadě v dešti. Noha zůstává sušší než v jiných silničkách.

Super odpružení

"Co je důležité, je očím neviditelné." Na tento citát jsem si vzpomněl, když jsem na druhý pohled odhalil průhledný zpevňující lem u špičky boty, jehož jsem si na první pohled vůbec nevšiml. Rafinovaná novinka pomáhá držet tvar a částečně zabraňuje pronikání vody z mokrého povrchu do boty. Lem špičky navíc pokračuje v "neviditelný" širší pruh ve střední části, který pak na nártu výborně izoluje tkaničkové otvory. I to, myslím, přispívá ke snížení vlhkosti v botě při dešti.

Rungo test Všechny běžecké produkty testujeme nezávisle. Co nám firmy neposkytnou, to si koupíme, protože nám jde o představení takových věcí, které jsou podle nás dobré a které vám můžeme s čistým svědomím doporučit. Testovali jsme například: batoh Salomon Skin Pro 10+3 Set, sporttester Crivit, boty Adidas Energy Boost, Walkman Sony NWZ-W273 Chystáme pro vás testy následujících produktů: boty Salomon Sense Mantra, Adidas SNova Riot, Scott Kinabalu, Mizuno Elixir 8, běžecký batoh Raidlight, GPS hodinky Nike SportWatch a Timex Ironman a další.

To, že mají boty značky Mizuno vynikající odpružení, není žádná novinka. U takto lehkých "skoro-závodních" botek jsem se však před prvním vyzkoušením obával, že bude odpružení výrazně menší, takže je nebudu moci brát na delší běhy. Po dvou proběhnutích v délce 25 a 28 kilometrů musím konstatovat, že jsem se spletl. Sayonara došlap vedený velmi mírně přes patu krásně přitlumí, ale přitom nezbrzdí. Noha se nepropadne do příliš měkkého "polštářku", který způsobuje klasická pěna nebo gel. Energie se parádně přenese do odrazu. Prostě radost běžet!

Na základě testování různých rychlostí (sprinterské úseky, závod na 10 kilometrů, volnější běhy) i různých povrchů (kromě silnice, zpevněné cesty, udržované lesní cesty, stadion) mohu zodpovědně prohlásit, že Wave Sayonara jsou univerzální silničky. A říkám to s plným vědomím toho, že sám nemám rád označování čehokoliv za univerzální, neboť to zní z principu podezřele.

Hlavní poznávací prvek bot značky Mizuno, tedy paralelní vlnová deska, funguje i u tohoto nového modelu výborně. Nejde jen o rozptýlení síly nárazu na rovné ploše, ale Wave pracuje ve prospěch běžcovy nohy i na prasklinách v asfaltu či při běhu po dlažebních kostkách. Vlní se podrážka, ne kotník. Prudké změny směru do stran, například při slalomu, však mizuna neumí. Ale to nijak nevadí, protože při běhu na silnici příliš často prudce zatočit nemusíme a slalom (či jiné podobné prvky) můžeme stejně lépe provádět v terénu v krosovkách.

"Stěrače a ostřikovače mi nemusíte hlásit, to přece vidím". Proto vám svěrákovsky nehlásím třeba velmi vydařené barevné provedení, které (alespoň podle mě) není ani nudné, ani zbytečně kýčovité. Nehlásím ani dobře řešený a přiměřeně široký jazyk ani "přesně akorát" dlouhé tkaničky, které plní svůj účel a nerozvazují se.

Co uvádí výrobce: tempová bota pro všechny typy nášlapů

o 30 procent lehčí podešev U4iC se skvělým odpružením

pouze 10 mm rozdíl v přední a patní části umožňuje větší dynamiku a rychlost pohybu

technologie G3 v přední části podešve, technologie X10 v oblasti paty

Dynamotion Fit - bezešvý svršek navržený na základě biomechanické analýzy pohybu přizpůsobuje botu přirozenému pohybu chodidla

hmotnost pánské boty 230 g, hmotnost dámské boty 190 g

cena: 3 299 korun

U žádného testování běžeckých bot nelze samozřejmě dopředu říci, jak to bude s jejich funkční životností. Vyjdu-li však ze svých dosavadních zkušeností se silničními i závodními modely značky Mizuno, mohu odhadovat, že i Wave Sayonara vydrží velmi dlouho. Ani "vyběhaná" mizuna mi totiž nevržou, neškvíkají, nezůstávají v sešlápnutém stavu apod.

K tomu jako bonus prozradím svůj osvědčený fígl: tempovky a závodky, které již mají na silnici kilometricky odslouženo, beru ještě na běžecký pás ve fitku nebo na umělou dráhu na stadionu. To jsou měkké povrchy, proto na nich žádné zdravotní komplikace v důsledku prodlužování životnosti silničních bot nehrozí. Navíc se tím takové boty nenápadně zlevní.

Důležitá věc závěrem. Boty mi v mém čísle, to je podle jiných bot s názvem Mizuno, padly naprosto přesně (což se o jiných značkách nedá vždy říct). To je dobrá zpráva pro ty, co si objednávají běžecké boty přes internet. A pokud byste chtěli spojit příjemné se slevovým, přihlaste se na závod Vokolo Príglu 2013 a ušetříte třetinu ceny.

Mizuno Wave Sayonara se povedly. Rozhodně jim po více než 120 testovacích kilometrech neříkám sbohem, ale zase brzy - nejlépe už zítra - na shledanou.