Mizuno Wave Hitogami: rychlý a dynamický nováček

To si tak běháte dlouhá léta spokojeně ve své oblíbené botě a najednou vám ji seberou a nahradí něčím úplně novým. Právě to zažívají běžci, kteří si oblíbili japonskou značku Mizuno. Jakýkoliv smutek je ale zbytečný, když se změna provádí s citem, stojí výsledek za to. Zbrusu nová závodka Mizuno Wave Hitogami je toho živoucím důkazem.



