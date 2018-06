TEST: Mizuno Elixir 8, japonky s odpichem

Co na to profík Jak se pohled hobíka shoduje s recenzí Šárky Macháčkové, druhé vicemistryně republiky v maratonu? V botníku mám patnáct párů běžeckých bot, ale Mizuno je teprve nováčkem. Na Elixiry 8 jsem byla velmi zvědavá. Na první pohled mě zaujaly netradičním designem, šachovnicový vzor v kombinaci růžové a černé doslova provokuje k dravému běhu. Bota je prezentovaná jako tempová, ale když jsem ji poprvé držela v ruce, byla jsem zaskočená. Na tempovou botu má hodně robustní podrážku, přitom je překvapivě lehká. To je zřejmě díky díře v podrážce v oblasti pod patou. Bota je úzká, to mi dost vyhovuje, protože já úzkou nohu mám a v žádné jiné jsem se necítila tak pohodlně jako v Elixirech. Sevření v oblasti paty a střední části chodidla je velmi příjemné, noha je v botě stabilní a já vybíhala s pocitem bezpečí. Ve špičce je naopak hodně volná, ale nijak zvlášť mi to nevadilo. Chtěla bych ale upozornit na volbu ponožek: některé "klouzavé" typy vám můžou naopak pocit v botě velmi znepříjemnit. Boty jsem testovala na soustředění ve Vysokých Tatrách, kde probíhala moje závěrečná příprava před vrcholem sezony, Frankfurtským maratonem. Vyzkoušela jsem je na asfaltu, štěrku, kamenech, lesních cestách, na suchu i za deště. Jednoznačně je to bota asfaltová. Perfektně drží a je jedno, jestli je sucho, nebo mokro. Když potřebuji dynamicky zrychlit, bota okamžitě reaguje. Nedoporučuji je do terénu, kde je bota nestabilní a běh po kamenech si neužijete. A budete bojovat s bahnem, které se dostává do otvorů v podrážce. Co se týká vlastnosti boty jako tempové, kamarádka jsem s ní úplně nebyla. Při tréninku speciálního maratonského tempa jsem vnímala, jak se do boty bořím a nohy se mi rychle unavují. Hledala jsem jiné typy tréninku, na které bude bota vhodná: osvědčila se při delších svižných bězích do dvaceti kilometrů, při běžeckých cvičeních, kdy je potřeba dynamika a lehké nohy, ale zároveň i jisté tlumení. Také při krátkých rovinkách se bota chová skvěle a běh je zábavou. Elixiry bych doporučila začínajícím běžcům, co hledají lehkou a stabilní botu, která oživí běhání po asfaltových stezkách. Já už bohužel poznám v tréninku i závodě každý gram navíc, a proto bych si ji na závod nezvolila. Jinou botu od téhož výrobce bych raději vybrala i na dlouhé objemové tréninky.