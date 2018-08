Novinky ze světa: tři bratři v Berlíně a mýty o kávě

Pít, nebo nepít kávu?

Pití kávy před během se obecně moc nedoporučuje, kvůli riziku dehydratace. Je to ale skutečně pravda, nebo mýtus? Tuhle otázku se snaží rozklíčovat nový vědecký výzkum.

Vědci rozdělili sportovce do tří skupin a každé z nich nabídli před během jiné nápoje. Na základě množství moči pak zjišťovali, která ze tří skupin nápojů má menší vliv na možnou dehydrataci. Nejlépe dopadly nápoje s vyšší hladinou cukru a sodíku. Současně však výsledky ukázaly i to, že pokud do těla nedostanete více než 400 mg kofeinu, žádné negativní důsledky to pro dehydrataci nemá. Naopak, kofein vypomůže i se zvýšením výkonu.

Vědecká zpráva však upozorňuje, že množství by opravdu nemělo přesáhnout 400 mg a kofeinový nápoj byste měli vypít 45 až 60 minut před tréninkem. Případně byste měli velmi dobře znát reakci svého těla na kofein.

Mimochodem, pokud si myslíte, že se vám při běhu chce méně močit kvůli zvýšenému pocení, máte pravdu jen částečně. Důvodem je hlavně to, že krev, která standardně napomáhá správné funkci jater i ledvin, je velké míře zaměstnána vašimi svaly. Moč má zkrátka v takové chvíli nižší prioritu.

Zajímavosti z Berlína

Pokud jste v uplynulých dnech nesledovali atletické mistrovství světa v Berlíně, přišli jste rozhodně o řadu zajímavých běžeckých příběhů. Tady je alespoň malé shrnutí. Z českého pohledu je na prvním místě úspěch Evy Vrabcové Nývltové, která po neskutečných 66 letech navázala na Emila Zátopka a přivezla medaili z velké běžecké akce. Má bronzovou barvu a je dochucená novým českým maratonským rekordem. Ten má nyní hodnotu 2:26:31. Jen pro zajímavost, ke zlatu chybělo Evě jen devět sekund!

Nezapomenutelného příběhu jsme se dočkali i od tří norských bratrů Ingebrigtsenových. Všichni tři se potkali ve finále běhu na 1 500 metrů. Vyhrál ten nejmladší, teprve sedmnáctiletý Jakob. To ale není vše. Jen o den později nastoupil i na trať 5 tisíc metrů a vyhrál také tady! Jakob kromě zlatých medailí pochopitelně zbořil i veškeré běžecké rekordy ve své věkové kategorii a jen těžko hádat, co dalšího předvede. Takový běžecký supertalent tu už dlouho nebyl!

A zmínit rozhodně musím i jméno Dina Asher-Smith. O sprinterech tu moc často nemluvíme, ale když někdo vyhraje během jednoho týdne tři zlaté medaile (na sto metrů, dvě stě metrů a štafetu 4 x 100 metrů), určitě si zaslouží hlubokou poklonu.

Garmin pohlídá vaše srdce

Že umí sporttestery Garmin měřit srdeční tep, pravděpodobně víte. Novinkou však je, že Garmin zahájil spolupráci s tvůrci aplikace Cardiogram, která umí ze srdečního rytmu zjistit spoustu dalších informací. Tou nejpodstatnější je detekce fibrilace srdečních síní, což je poměrně závažná porucha srdečního rytmu.

Autoři Cardiogramu se před časem dohodli na spolupráci s jednou kardiologickou klinikou a vytvořili program, který umí fibrilaci s vysokou úspěšností odhalit. Spojení s Garminem je ideální kombinace, protože řada modelů sleduje srdeční tep nepřetržitě. Tato data se pak přenášejí do aplikace Cardiogram, která je vyhodnocuje. Pro vyzkoušení není nutné nic dalšího, než si do svého chytrého telefonu nainstalovat aplikaci Cardiogram.

Na iPhonu vše funguje tak, že se přes funkci Zdraví propojí data z hodinek s daty aplikace Cardiogram a máte hotovo. Cardiogram si můžete nainstalovat i do mobilů s Androidem. Kompatibilní by měly být hodinky Garmin z řady Forerunner, Fenix, Vivoactive a Vivosmart. Nutnou podmínkou je zapnuté celodenní sledování srdečního tepu.