Mistrovství české republiky ve SkyMarathonu pro Lichého a Strakovou

Skyrunning je v našich končinách relativně nová sportovní disciplína, která je oproti tradičnímu běhu v terénu vymezená několika striktními parametry. Aby závod splňoval kritéria pro označení Sky, musí stoupání přesahovat 30 procent, druhou podmínkou je v čechách nepodstatné omezení maximální horolezecké náročnosti na stupeň dva. Třetí a poslední parametr je v našich horách bohužel nedosažitelný - jedná se o minimální překonávanou nadmořskou výšku 2000 metrů nad mořem.

Hyundai Perun SkyMarathon Mistrovství ČR ve SkyMarathonu Délka trasy: 41km Převýšení: 3100 m+ / 2700 m- Datum konání: 2. 5. 2015 Stránky závodu: perunmaraton.cz Výsledky: Timechip Absolutní vítěz: Tomáš Lichý v čase 4:04:34 Absolutní vítězka: Anka Straková v čase 5:00:52

I přes nepříznivé geografické podmínky se v Čechách podařilo druhého května odstartovat už druhý ročník závodu Hyundai Perun SkyMarathon, mistrovství republiky v této prestižní horské disciplíně. Co Perun ztrácí na požadované nadmořské výšce, to dohnal organizační tým kolem Marcela Žušky na náročnosti trati, která se může pyšnit velmi drsnými 3190 metry pozitivního převýšení a vzdáleností 41 kilometrů po těch nejprudších beskydských kopcích. Perun by navíc nebyl pravý SkyMarathon, kdyby chyběly výběhy po černé sjezdovce, seběhy korytem potoka, nebo šplhání do svahu tak příkrého, že byly k dispozici lana na usnadnění výstupu.

Kdo se v sobotu ráno odvážil postavit na start, mohl očekávat trasu, která dokonale prověří jeho fyzickou i psychickou kondici. I tento fakt přilákal pod Javorový vrch takřka kompletní českou špičku horského běhání. Mezi favority chyběl snad jen obhájce loňského prvenství Jan Zemaník, který ladí formu na mistrovství Evropy ve stejné disciplíně. Ze startovní listiny by se dalo vypíchnout kolem deseti horkých kandidátů na letošní vítězství.

Celý podnik ještě okořenilo počasí, které se i přes nadějnou druhou polovinu dubna na poslední chvíli pokazilo a start v 9:30 doprovázela stejně jako vloni hustá mlha, drobné mrholení a teplota kolem 5° C.

Na vrcholu prvního stoupání se jako první objevil mladíček Tomáš Lichý, který si místo mezi favority vysloužil suverénním vítězstvím v zimním vrchařském poháru LysaCup. Po jeho boku na Javorový vrch vystoupal Pavel Brýdl, zkušený Skyrunner a reprezentant. Už od začátku tak bylo jasné, kdo se popere o zlato.

Z žen si v první fázi závodu nejlépe vedla legenda českého i světového Skyrunningu Anka Straková (Pichrtová). Ta si od samého začátku postupně budovala náskok na zbytek startovního pole. Nejvážnější hrozbou jí byla kolegyně z české Sky reprezentace Zuzana Krchová, která se po celou dobu pohybovala jen několik málo minut zpět. Třetí místo si už s velkým odstupem hlídala Hana Holoubková.Třetí místo však bylo stále ve hře. S mírným odstupem se objevila za vedoucí dvojicí skupinka pronásledovatelů, ve které spolu sváděli souboj o pořadí Tomáš Bystřický, Tomáš Maceček, Víťa Otevřel a Daniel Rubič. Kromě nich se na čele v tuto chvíli pohybovali i Petr Míl (který však musel ze závodů odstoupit kvůli svalovému zranění), slovenský reprezentant Matúš Vnenčák (který nešťastně zabloudil pod posledním stoupáním) a největší smolař závodu Libor Trtek. Ten musel kvůli naprostému vyčerpání odstoupit z druhého místa jen několik desítek metrů od cíle, to ale předbíháme.

Celkem na závodníky čekalo sedm strmých stoupání a pět neméně strmých a technických seběhů. První měřený mezičas byl situovaný za stoupáním, otočkou o 180 stupňů a seběhem ze sjezdovky na Příslop. Odtud už to do cíle bylo pouze třikrát do kopce a dvakrát z kopce a zároveň následoval jediný běhatelný úsek trati, kde se však vyřádila těžká lesní technika a z široké lesní cesty utvořila překážkovou dráhu, za kterou by se nemusel stydět ani překážkový Spartan Race.

Na mezičase se jako první objevil Tomáš Lichý, který setřásl pronásledovatele a vybudoval si pohodlný několikaminutový náskok před Liborem Trtkem a Pavlem Brýdlem. U žen se na prvních pozicích také nic nezměnilo a první tři místa zůstala ve složení Straková - Krchová - Holoubková.

Na prvních místech se nic zajímavého nedělo až do cíle. V nových traťových rekordech si i přes lehké ztížení závěrečného stoupání doběhli Tomáš Lichý v neuvěřitelném čase 4:04:34 a loni třetí Anka Straková za 5:00:52.

Mnohem napínavější byl souboj o další medailové příčky. Zranění Míla, špatné odbočení Vnenčáka a totální kolaps Trtka asi 50 metrů před cílem v závěru černé sjezdovky (Trtkovi pomohli diváci mimo závod do cíle, kde se o něj už postarali organizátoři), dali příležitost Pavlu Brýdlovi. Ten ji využil a do cíle si doběhl pro stříbrnou medaili a titul vicemistra České republiky. Podle fotek se jednalo o jeden z nejpoklidnějších doběhů první desítky závodníků.

S desetiminutovým odstupem se při finálovém stoupání na černé sjezdovce odehrálo infarktové drama ze kterého po velkém boji vzešel jako vítěz Tomáš Maceček z týmu Pearl Izumi a urval pro sebe bronz před celkově čtvrtým Pavlem Bystřickým z Rock Point / Salomon teamu. Pouze o několik vteřin pátý dokončil Daniel Rubič hájící barvy značky New Balance.

V ženách se boje o pódium odehrávaly v mnohem mírnějším duchu, když 13 minut po vítězce dokončila druhá Krchová a s výrazným půlhodinovým odstupem Hana Holoubková.

Perun SkyMarathon byl závod, který prověřil fyzickou i psychickou připravenost závodníků. Sliboval velkou porci námahy, drsnou trať, křeče do nohou a maximální vyčerpání v cíli, které lze nejlépe vyčíst z doběhových fotek prvních běžců v cíli.

