Jsi hasič? Postav tým a zdolej pekelnou výzvu

Klasické atletická vzdálenost 400 metrů ve své nejextrémnější podobě. 15. srpna se koná již druhý ročník výběhu na harrachovský skokanský můstek K120. Startuje se z dopadové plochy a vybíhá se až k rozjezdové lavici. Přesně takový je závod Red Bull 400.

Jako vyjádření respektu a úcty k tomu, že někteří dokážou kromě vlastního kolapsu riskovat i svůj život pro záchranu druhých, vypsal Red Bull na tento závod speciální hasičskou štafetu.



„Naše příprava je samozřejmě hodně ostrá, ale běh do takového kopce člověk nezkouší každý den. Bereme to jako trénink, ale zároveň chceme změřit síly s profíky. Když nás Red Bull oslovil, hodně nás to potěšilo. Strašně rádi se takové akce zúčastníme,“ říkají shodně členové sboru dobrovolných hasičů v Přerově – Čekyni.

Program začíná v devět hodin vydáváním startovních čísel a kvalifikacemi. Vrcholí po 16. hodině ženským a mužským finále, po kterých následuje předání cen a party ve stanu přímo pod můstky v Harrachově. Zajímavý víkend si může užít i doprovod běžců včetně dětí. Harrachov nabízí širokou škálu sportovních aktivit a atrakcí.

Startovní listina je otevřena pro 600 závodníků v kategoriích jednotlivců mužů i žen a štafet smíšených, mužských a hasičských (4x100 m). Minulého ročníku se zúčastnilo 500 běžců. Mužské a smíšené štafety jsou už beznadějně obsazené, zbývají poslední místa v ženské kategorii a speciální štafetě hasičské.