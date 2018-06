Radost i smutek, euforie i bolest: 895 kilometrů za 10 dnů

26. září 2013: Aš – Stříbro (90 km)

Start v Aši bude v 8:00, cestou se chvilku zdržím na Patě, ale opravdu jen chvilku, abych byl v 11:00 v Chebu, kde bych si rád zaběhl na oběd do naší oblíbené čtenářské kavárny JOKER. Pak budu pokračovat do Plané u Mariánských Lázní, kde bych chtěl být v 17:00, a odtud pak seběhnu ještě do Stříbra, kde bych rád přespal. Do Stříbra bych se rád dolopotil okolo 20:00.

27. září 2013: Stříbro – Zdice (86 km)

Ze Stříbra vyběhnu v 8:00 a vezmu to na Kozolupy (9:30) a Plzeň (11:00). V Plzni se chvilku zdržím na oběd a měl bych zde převzít zdravici od města, které se na to, být Evropským městem kultury, chystá, pro město Košice, které jím právě v tomto roce je. Pak poběžím do Ejpovic (13:30), Rokycan (14:00), Mýta (16:00), Žebráku (18:00), abych to pro tento den zapíchl kolem 19:00 hodiny ve Zdicích.

28. září 2013: Zdice – Plaňany (87 km)

Ze Zdic vyběhnu v 8:00 ráno, v Berouně bych byl rád v půl desáté a v Praze v půl druhé odpoledne. Tady lehce poobědvám a vezmu to cyklostezkou na Dolní Počernice (15:00), lesem do Klánovic (16:30) a Úval (18:00), kde se zase vrátím na silnici a po ní zaběhnu ještě do Plaňan, kde bych byl rád do devíti večer.

29. září 2013: Plaňany – Vysoké Mýto (92 km)

Z Plaňan budu vybíhat tradičně se školním zvoněním, tedy v 8:00. Kolínem bych rád probíhal v půl desáté, Chvaleticemi kolem půl dvanácté. Tady se stavím nejspíš na oběd a budu pokračovat do Pardubic, kde bych chtěl být okolo půl čtvrté. Tady mě bude čekat ještě nějakých 33 kilometrů do Vysokého Mýta, prvního "Květu míru", který jsem zde pomáhal zasadit při Světovém běhu míru v roce 1993. Ve Vysokém Mýtě bych chtěl finišovat okolo 20:00.

30. září 2013: Vysoké Mýto – Litovel (84 km)

Z Vysokého Mýta vystartuji na další pouť v osm ráno. Odtud si to namířím do dalšího "Květu míru", kterým byl vyhlášen v roce 1995 ještě společně s ostatními městy regionu, okolo Růžového paloučku (místa, kde se naposledy loučili se svou otčinou čeští bratři po prohrané bitvě na Bílé hoře) do Litomyšle. Zde bych měl být kolem 10:00. Odtud zamíří má cesta na Moravu, do Moravské Třebové. Zde bych chtěl být kolem čtrnácté hodiny. Nejspíš zde poobědvám a pak si dám na vytrávení dalších 35 kilometrů do Litovle. Dá-li Bůh, budu tu okolo půl osmé večer.

1. října 2013:Litovel – Rožnov pod Radhoštěm (96 km)

Tohle by měla být nejdelší etapa, čítající 96 kilometrů, protože už budu na cestě šestý den, měl bych být na ni dobře rozběhaný, tak jsem zvědav, jak ji budu dávat. Každopádně chci vyběhnout tradičně v 8:00 ráno a vzít to odtud do Olomouce. Olomoucí bych měl probíhat kolem půl jedenácté, směřovat odtud budu do Lipníku nad Bečvou, kde bych měl být okolo 13:00. Tady poobědvám a poběžím dál do Hranic, kde bych měl být kolem půl čtvrté odpoledne. Z Hranic mě pak bude čekat cesta do Valašského meziříčí (18:30) a do Rožnova pod Radhoštěm, kde bych chtěl být kolem desáté večer.

2. října 2013: Rožnov pod Radhoštěm – Vrútky (94 km)

Z Rožnova budu vybíhat opět plný síly se školním zvoněním v 8:00. Tenhle den bude zvláštní, neboť z Rožnova budou směřovat moje kroky už na Slovensko, konkrétně do Makova (12:00), Bytči, tady bych měl být kolem 16:00. Do Žiliny bych se měl dostat okolo půl sedmé večer a poběžím ještě do Vrútek, kde bych rád spočinul na pohodlné posteli někdy po půl desáté večer.

3. října 2013: Vrútky – Králova Lehota (85 km)

Tohle by měl být po dvou skoro stokilometrových dnech odpočinkový den, v němž mě bude čekat "jen" 85 kilometrů. Tradičně vyběhnu v 8:00, naberu směr Ružomberok, kde bych chtěl být v 11:00, pak zamířím do Liptovského Mikuláše. Tam bych chtěl být v šestnáct hodin. Odtud poběžím do Liptovského Hrádku (17:30) a havaj bych měl mít už v půl sedmé večer, tedy pokud to do té doby stihnu do Královy Lehoty.

4. října 2013: Králova Lehota - Spišská Nová Ves (85 km)

Z Králové Lehoty vyběhnu, jak jinak, v 8:00. S manželkou Danou, která bude řídit celou dobu mé cesty doprovodné vozidlo, se vydáme do Štrby, tady bychom měli být ve 13:00. Odtud pak bude naše cesta směřovat do Svitu, tam bychom měli být kolem 15:00. Ze Svitu se vydáme do Spišského Štvrtku, ten bych měl probíhat kolem osmnácté hodiny. Odtud bych to měl mít do Spišské Nové Vsi jen hodinku a půl běhu. Pokud tomu tak skutečně bude, zastavím zde v půl osmé večer a půjdu se připravit na poslední den, v němž bych měl konečně uvidět Košice.

5. října 2013: Spišská Nová Ves - Košice (75 km)

Dnes poběžím jen do Krompachu, tady bych chtěl být v 11:30, lehce zde poobědvat, abych pak kolem 19:00 doběhl do Košic a mohl se spolupodílet na zapálení "Maratonského ohně", na události, na níž se těším od loňského roku, kdy jsem jí byl přítomen.

6. října – MMM Košice (42,195 km)