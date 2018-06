TEST: Neprofouknou, nepromoknou a dýchají. Testujeme membránové bundy

Zima, vítr a déšť jsou tři největší nahlodávači běžecké morálky. Pokud navíc spojí síly dohromady, onu trojici překonají a ven vyběhnou jen ti nejotrlejší.

Proti nízkým teplotám se dá bojovat teplejším funkčním prádlem a s větrem si poradí kdejaká větrovka. Pokud se ale přidá déšť, velmi rychle zjistíte, že většina bund naprosto selhává. Podívali jsme se proto na dvě membránové bundy, které na první pohled slibují velmi zajímavé funkční vlastnosti využitelné nejen při běhání, ale i při dalších sportovních aktivitách.

Proč vsadit na membránu?

Proč právě membránový materiál? Nedávno jsme testovali lehké bundy pod sto gramů, které jsou úžasně lehounké a poskytují základní ochranu proti nepřízni počasí. Jenže v momentě, kdy začne pršet nebo když fouká intenzivnější vítr, nestačí.

Není ovšem membrána jako membrána. Do rukou se nám dříve dostala i bunda z voděodolné membrány Gore-Tex Active. Ta je sice naprosto bezkonkurenční, co se ochrany týče, ale pro potřeby většiny běžců je málo prodyšná a hodí se na relativně malý okruh aktivit (běhání v ošklivém zimním počasí nebo ve vysokých horách).

Z toho důvodu jsme se tentokrát zaměřili na membrány s důrazem na vysokou prodyšnost a ochranu proti větru. První z testovaných bund pochází ze Šumperka. Z dílny české značky Tilak, která patří mezi světově uznávané výrobce sportovního oblečení. Druhý kousek má na svědomí švédský Craft, který u nás patří mezi nejoblíbenější sportovní značky vůbec.

1 Tilak Vega

Každá membránová bunda se skládá ze dvou až tří vrstev (vrchní tkanina, membrána a podšívka). Vega je ušitá z membrány Windstopper Vega a mezi dvou a třívrstvými membránami zaujímá prostřední pozici. Použitý materiál má totiž dvě a půl vrstvy, když pod vrchní tkaninou a membránou je místo podšívky pouze ochranný film označovaný jako půl vrstvy.

Výhody tohoto řešení spočívají v nízké hmotnosti a dobré sbalitelnosti. Použití ochranného filmu se vyplatí i díky lepší prodyšnosti. Jako jedinou nevýhodu musíme uvést nižší odolnost proti prodření, než jakou můžete očekávat u třívrstvé membrány.

A právě tyto funkční vlastnosti charakterizují i samotnou Vegu. Je to bunda s nízkou hmotností, rozumnou ochranou a bezkonkurenční prodyšností.

Většina lidí má za to, že membrána proti větru poskytuje ochranu pouze proti větru. Ve skutečnosti má však Windstopper (i další větruodolné membrány) poměrně zajímavé voděodolné vlastnosti. Do celodenního lijáku to sice není to pravé, ale občasný déšť nebude žádný problém.

Voděodolná a extrémně prodyšná bunda

To je případ i bundy Tilak Vega, odolnost proti promoknutí je v jejím případě navíc pojištěna podlepením všech švů voděodolnou páskou a přítomností voděodolného zipu. Ve výsledku se tak dostáváme na vodní sloupec solidních 10 tisíc milimetrů při zachování extrémní prodyšnosti RET < 1.9. Přepočet sice nikdy nebude zcela přesný, ale tato hodnota RET odpovídá propustnosti cca 50 tisíc gramů na metr čtvereční za čtyřiadvacet hodin. Taková hodnota prodyšnosti je jedna z nejvyšších, na jaké můžeme u membránových materiálů narazit.

Čísla jsou však pro většinu uživatelů příliš abstraktní. Proto je přeložme: bunda při hodinovém běhu nepromokne ani v silnějším dešti a zároveň velmi dobře „udýchá“ i ostřejší běžecké tempo ve vyšších tepech.

Minimalistické provedení

Tilak Vega membrána: GORE Windstopper

prodyšnost: RET < 1.9 vodní sloupec: 10 000 cena: 4 490 korun klady: extrémní prodyšnost a solidní voděodolnost

nízká hmotnost a dobrá sbalitelnost

jednoduchý a funkční design

možnost celoročního využití zápory: nižší odolnost proti prodření

Kromě extrémně dobré prodyšnosti je Vega charakteristická i jednoduchým, ale funkčním designem, jemuž dominují detaily, jako je obousměrný hlavní zip nebo ergonomická kapuce. Vzhledem k tomu, že se nejedná o ryze běžeckou bundu, má Vega navíc o něco delší střih a prodloužené rukávy, takže se dá velmi dobře použít i na kolo nebo běžky.

Celkové hodnocení

Tilak Vega je lehká bunda s maximální ochranou proti větru, která bude odolávat dešti mnohem lépe než většina podobných bund. Klíčová je nízká hmotnost a extrémně vysoká prodyšnost, která je pro běžce zásadní.

Spíše než ryze běžeckou bundou je Vega všestranný univerzál, který najde uplatnění při všech intenzivních sportovních aktivitách po celý rok. Časem se navíc přistihnete, že Vegu díky kapesním rozměrům a skvělým parametrům taháte s sebou vždy a všude, ať už jedete v létě na kolo, nebo v zimě na skialpy.

2 Craft Weather

Bunda Weather od Craftu je zástupcem třívrstvých membrán. V praxi to znamená, že samotná membrána je ze spodní strany chráněna podšívkou a disponuje velmi vysokou ochranou proti prodření. Craft navíc nevsadil na řešení třetí strany, tedy Gore Windstopper, ale už několik let úspěšně používá svou vlastní membránu VentAir. Třívrstvá konstrukce se však podepisuje na horší prodyšnosti, která je v případě Weatheru pouze 10 tisíc g/m2/24hod.

Papírová prodyšnost sice ani zdaleka nedosahuje extrémních hodnot, jimiž se může chlubit Vega, ale v případě Craftu situaci zlepšují průduchy na prsou, ramenou a zádech. Díky nim bunda dýchá velmi obstojně, a i když má v tomto ohledu Vega stále navrch, je výsledná prodyšnost Weatheru poměrně slušná.

Horší je to i se sbalitelností, protože použitý třívrstvý materiál má o něco vyšší objem i hmotnost. Místo záložního kusu oblečení je tak Weather spíše bundou, kterou budete mít na sobě po celou dobu pohybu.

Ochrana proti vodě

Craft Weather však výrazně vede v odolnosti proti promoknutí. Vodní sloupec 15 tisíc milimetrů je parametr, který by vám při běhu měl pohodlně stačit i ve velmi špatném počasí. Bunda se díky tomu neztratí ani při použití ve vyšších nadmořských výškách, kde dokáže být počasí velmi zrádné.

Craft Weather membrána: Craft VentAir prodyšnost: 10 000 g / m2 / 24hod vodní sloupec: 15 000 cena: 4 350 korun klady: strečový materiál sedí perfektně na těle

vysoká odolnost proti vodě a solidní prodyšnost

propracovaná konstrukce s množstvím reflexních prvků zápory: vyšší hmotnost a horší sbalitelnost

vhodné zejména pro zimní použití

Další zajímavou vlastností je pružnost použitého materiálu. S tím se u membrán setkáváme spíše zřídka, ale tato ventairová bunda má díky tomu velmi příjemný atletický střih, který by měl bez potíží sednout většině typů postav. Mezi důležité detaily můžeme započítat množství reflexních prvků, nastavitelnou kapuci nebo malou kapsu ukrytou v bočním švu.

Celkové hodnocení

Díky svým parametrům je Craft Weather bundou jako stvořenou pro zimní běhání, při němž bude zima, může pršet a během něhož nebudete chtít řešit převlékání. Pro celoroční použití se hodí o něco méně, ale své uplatnění najde i při dalších zimních sportech, jako jsou skialpy nebo běžky.

Nejdůležitějšími funkčními vlastnostmi jsou solidní prodyšnost, spolehlivá ochrana proti promoknutí a profouknutí a v neposlední řadě i elastické provedení, které nebude bránit přirozenému pohybu.