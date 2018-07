Masáž není jen relaxace: jak vybrat maséra a kdy ho navštívit

Masáž může mít mnoho podob – ani ta „klasická“ není vždy stejná. Záleží na masérovi, jeho komunikaci s vámi a také tom, zda se přijdete jen uvolnit a zregenerovat, nebo zda odborníkovi nahlásíte i problém, který chcete vyřešit. Rozdíl je i v tom, zda si zajdeme na klasickou masáž, která se bude věnovat komplexně všem svalovým skupinám, nebo na masáž sportovní.



„Ve své podstatě je sportovní masáž upravenou formou klasické masáže, rozdíl je zejména v rychlosti, intenzitě a řazení hmatů. U sportovní masáže se masér mnohem více zaměřuje na svaly a svalové skupiny s ohledem na sport, jemuž se klient věnuje,“ vysvětluje fyzioterapeutka a cvičitelka jógy Tereza Novotná, která působí v Domě jógy v Praze.

Dobrou zprávou je, že žádný druh odborně provedené masáže není zbytečný, i když někdy je to spíše příjemné odreagování: „Samozřejmě, u relaxačních typů masáží, kdy není na sval vyvíjen tak velký tlak, jsou regenerační účinky pro tělo minimální, ale tento druh masáže má zase jiné benefity. Člověk si odpočine po duševní stránce, čímž často dojde i k uvolnění ztuhlých svalů. Při sportu, zvlášť při závodech a soutěžích, vzniká stres, který dokáže uvolňující masáž velice úspěšně odstranit,“ dodává terapeutka.

Masáž před, nebo po závodě?

Jaká je podstata sportovní masáže? Přizpůsobuje se sportovní masáž aktivitě, kterou provozujeme, nebo spíš individuálním potřebám sportovce? „Sportovní masáže jsou různého druhu a spíše než podle sportu bych doporučila volit masáž podle aktuální potřeby těla. Pokud si vezmeme běžce, po vysoké fyzické námaze, jako je náročný trénink nebo závody, je vhodná regenerační masáž k odstranění únavy,“ doporučuje Tereza Novotná.

Masáž se hodí ale i jako součást přípravy před závodem. „Několik dní před plánovaným závodem či náročným tréninkem si běžec naopak může zajít na přípravnou masáž, která posílí jeho organismus, dokáže zlepšit jeho kondici a pomůže mu zvládat stoupající tréninkovou zátěž,“ říká terapeutka. Masáž doporučuje i jako bezprostřední přípravu na náročnější závod: „Bezprostředně před výkonem, tedy v den závodu, je vhodná pohotovostní masáž, která má za cíl připravit a naladit sportovce na podání maximálního výkonu.“

O tom, že masáž není jen relaxace, ale dokáže i významně podpořit výkon sportovce, svědčí i fakt, že může fungovat jako rychlá regenerace mezi jednotlivými etapami závodu nebo v přestávkách mezi disciplínami. „U dlouhých běhů, jako jsou například ultramaratony a trailové závody, je běžnou praxí masáž v přestávkách mezi výkony. Jejím cílem je předejít zraněním a připravit běžce na podání výkonů stejně dobrých jako před únavou,“ vysvětluje odbornice a dodává: „V případě léčení nebo doléčení následků sportovních zranění doporučuji léčebnou sportovní masáž.“ Ta však vyžaduje velmi zkušeného maséra.

S masérem bychom si měli „sednout“

Zvlášť pokud nejsme pravidelnými hosty masérských studií, může nám výběr správného odborníka nebo zařízení činit problém. Jak poznám, že masáže provádějí kvalitně? Budu se tam cítit dobře? Hodně záleží i na prvním dojmu a komunikaci s klientem – pokud je vám od začátku něco nepříjemné, dost možná se na masáži nezvládnete pořádně uvolnit.

„Základem je čisté a příjemné prostředí. Standardem jsou kvalitní oleje, čisté plachty a ručníky, příjemná teplota, vůně i světlo v místnosti. Pokud přijdete někam, kde se nebudete od prvního momentu cítit dobře, dejte na svou intuici a odejděte,“ radí Tereza Novotná. Masáž by měl vždy provádět pouze kvalifikovaný pracovník, tedy masér nebo fyzioterapeut. Nebojte se zeptat na jeho praxi. „Co se týče referencí, nejlepší jsou doporučení známých. Online reference jsou mnohdy nevypovídající,“ dodává odbornice.

Hodně záleží i na osobnosti maséra či masérky – odborník by měl být komunikativní a především před prvním setkáním by si s vámi měl alespoň krátce pohovořit o vašem vztahu k masážím a zkušenostech s nimi, ale samozřejmě také o tom, zda přicházíte s konkrétním problémem, zda vás něco bolí a podobně. Při samotné masáži by měl mít masér či fyzioterapeut teplé a čisté ruce, aby nehrozilo, že procedura bude nepříjemná.

V neposlední řadě hraje roli i to, jak si s odborníkem „sednete“: „Masér by vám měl být určitým způsobem sympatický, abyste se byli schopni během procedury dokonale uvolnit. Svalstvo musí být uvolněné, nemůžete ležet v křeči, protože jinak se výsledek nedostaví,“ uzavírá Tereza Novotná.