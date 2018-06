Do auta také natankujete, když chcete jet, říká o sportovní výživě Vlček

Jak dlouho se zabýváte sportovní výživou a co vás k ní přivedlo?



O sportovní výživu se zajímám už přes čtrnáct let. V té době jsem se začal věnovat motokrosu a řešil vše, co by mě na motorce udrželo co nejdéle. Kvůli vytrvalosti jsem hodně trénoval i na kole spolu s profesionálními cyklisty, takže základy týkající se výživy jsem pochytil právě od nich.

Říkal jste, že jste sám aktivním sportovcem. Kterým sportům se věnujete v současné době?

Kvůli pracovnímu vytížení mi z pravidelných aktivit zbývá čas pouze na běh. Snažím se udržovat ve formě, abych nedělal ostudu firmě. (smích)

Užíváte při sportu speciální výživové doplňky, nebo si stravu raději upravujete a tvoříte sám?



Byl bych pokrytec, kdybych doplňky Inkospor sám neužíval. Pravidelně si dávám magnezium, po dlouhém tréninku si vypiju iontový nápoj a do snídaně si přidávám proteinový koncentrát. Pokud mám hlad, samozřejmě si dopřeju naše tyčinky. A ten mám vlastně pořád.

Martin Vlček (34 let) Už šestým rokem pracuje pro značku sportovní výživy Inkospor. Zpočátku se staral o eventy, měl na starost prodej a poradenství, ale od roku 2017 pracuje coby produktový specialista přímo pro vlastníka značky společnost B. Braun Medical. I svou ženu Moniku poznal díky firmě, pracují v ní jako kolegové. Ve volném čase se kromě rekreačního běhání věnuje také skákání z mostu a čtenáře zve, aby se připojili k jeho víkendové komunitě Sakrblé project, „Přijďte si s námi taky někdy skočit“.

Jak je to s dostupností sportovních výživ na českém trhu? Můžete zmínit nějaké konkrétní?

Značek sportovní výživy je na trhu obrovské množství. S dostupností tedy problém není. Propastné rozdíly jsou však v kvalitě. Dobrým vodítkem mohou být i výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce, které zákazníci najdou na webu potravinynapranyri.cz. Je zde dobře vidět, kolik dopingových a kvalitativně problematických nálezů na nás číhá i u značek, které se tváří jako prémiové.

Jak podstatná je strava a výživa pro člověka, který často sportuje nebo se sportem živí?

Sportovní výživě by se neměli věnovat jen profesionální sportovci. I rekreační sportovci totiž předvádějí často výkony, při nichž běžná strava nepokryje většinu zvýšených nároků. U profesionálních sportovců je to ještě markantnější. Musí své tělo chápat jako „pracovní nástroj“ a na ochranu zdraví a výkonnosti se dívat z dlouhodobého pohledu. Je potřeba brát tělo jako investici.

Co by taková sportovní výživa měla obsahovat a jaké by měly být její účinky?

Záleží na konkrétním segmentu sportovní výživy. Všeobecně by se mělo myslet na kvalitu, nikoliv kvantitu. Měla by obsahovat jen to, co je uvedené ve složení, a nic navíc. Samozřejmě, i kvantita je v jistém ohledu podstatná. Takovým příkladem je třeba příjem energie při dlouhotrvající zátěži, přičemž je třeba dbát i na správné množství. Rekreační sportovci se často chovají jako řidič, který chce jet autem z Brna do Prahy, ale natankuje si pouze pět litrů nafty. V polovině trasy se diví, že nedojel.

Je sportovní výživa určena výhradně pro profesionální sportovce, nebo ji může užívat i člověk, který například pravidelně a intenzivně běhá?

Sportovní výživa je obecně vhodná pro všechny sporty. Nedávno se na nás obrátil reprezentant v jachtingu. Nikdy předtím by mě nenapadlo, jaká může být jachting dřina. U běžců bude při delších tratích podstatná hydratace a doplnění energie při zátěži a dlouhodobě pak i příjem sacharidů a bílkovin pro správnou regeneraci. Vždy záleží na četnosti a intenzitě sportovní aktivity. Pokud sportujeme například jednou týdně hodinu, bez sportovní výživy se obejdeme.

Může se sportovec obejít bez doplňků stravy v případě, že se bude optimálně stravovat?

Určitě ano, ale je to boj. Namíchat si například iontový nápoj s dostatečným obsahem sodíku, draslíku, hořčíku a dalších prvků bude docela oříšek. Dříve si cyklisté míchali čaj s citronem, cukrem a solí, ale asi je každému jasné, že do ideálu to mělo hodně daleko.

Dělí se výživa podle toho, o který sport se jedná?

Princip je u všech sportů podobný. Všude bude důležitá hydratace, příjem energie a regenerace. Výživa pro konkrétní sport tedy neexistuje.

Může si laik užíváním sportovní výživy uškodit? Pokud ano, jak?

Při použití podle návodu určitě ne. Negativní bývá často nadměrné užívání, napadá mě například magnezium, které má při nadměrném užití projímavé účinky. Negativní je i nadměrný příjem bílkovin, který vede k nepřiměřenému zatěžování ledvin. Obvyklé je to například u kulturistů.

Jak je to s nákladností sportovní výživy?

Například litr kvalitního iontového nápoje, který bych doporučil každému, kdo sportuje déle než 90 minut, nás v hypotonické koncentraci vyjde na asi 15 korun. Připadá vám to hodně?

Doporučujete i rychlé cukry?

Jsou vhodné pro rychlé doplnění energie po zátěži. Během zátěže ale preferuji spíše pomalejší cukry, například maltodextrin.

Martine, očekáváte na trhu v budoucích letech v rámci sportovní výživy zásadní změny nebo novinky? Na co se můžeme těšit?

U profesionálních sportovců bude pravděpodobně docházet k individualizaci výživy na míru, například podle krevních testů. Myslím, že se tento přístup již používá u některých „top“ fotbalových klubů. Určitě se v této oblasti budou prohlubovat znalosti sportovců, aby si produkty uměli správně vybrat sami a správně je i používali.

Máte sportovní cíl, jehož byste chtěl v blízké době dosáhnout?

Slíbil jsem fyzioterapeutce, že se budu více protahovat, takže cílem je dotknout se ze stoje špiček.

