Zajímavosti ze světa běhání: Garmin představil chytrou váhu

Historicky první maraton v Afghánistánu

V zemi, která se v posledních letech stala téměř synonymem válečného konfliktu, násilí a nebezpečí, se běžel historicky první mezinárodní maraton. Trať vedla hornatou oblastí v provincii Bamian, na které se běžci pohybovali v nadmořské výšce kolem tří tisíc metrů nad mořem.

Na rozdíl od běžných závodů organizátoři drželi podrobnosti o startu a trati z bezpečnostních důvodů co nejvíce pod pokličkou, a tak ani na startu se nekonala žádná velká tlačenice. Přesto se našla skupinka dobrodruhů z celého světa, kteří si na tento závod cestu našli, a spolu se členy organizace Free to Run a několika místními běžci nakonec odstartovali. Pro mnohé z nich to byl první maratonský závod v životě, proto není divu, že se na náročné trati přehoupl cílový čas i přes šest hodin.

Na trati nechybělo občerstvení v podobě melounů a koláčků z místní kavárny. V cíli pak běžcům gratuloval místní guvernér. Za vysokých bezpečnostních opatření se celý závod obešel bez velkých komplikací a dokázal, že běh si může najít místo i v takto komplikované oblasti. O úspěchu závodu napovídá i fakt, že už nyní je v plánu příští ročník.

Světový rekord při maratonu s kočárkem

Ani když se z vás stane rodič, nemusí to znamenat konec běhání. Naopak, právě jste získali potenciálního parťáka pro své výběhy. V dnešní době již existují kočárky přímo vyráběné tak, aby se s nimi dalo běhat. A to dokonce i pěkně rychle. Například jako Jessica Bruceová, která začala čtyři měsíce po narození syna Daniela opět trénovat na maraton.

Na svém šestikilometrovém tréninkovém okruhu, kde běhala s kočárkem, začala uvažovat o tom, že je možná dostatečně rychlá na to, aby zaútočila na světový rekord. Z Guinessovy knihy rekordů získala informaci, že čas, který je potřeba překonat, je 3:31:45.

O další tři měsíce později společně s manželem Davidem v roli podpory vyrazili na závod. David se staral o tempo, komunikaci s Danielem, zpívání ukolébavek a na 33. kilometru sehrál roli občerstvovací stanice pro malého Daniela s lahví plnou mléka. „Všechno šlo jako po másle a podpora pro mě znamenala obrovské povzbuzení,“ říkala po závodě Jessica. „Musela jsem jen dávat velký pozor, aby se David během závodu ani jednou nedotknul kočárku,“ dodala.

Časomíra v cíli nakonec ukázala 3:17:26, běžkyně tedy předchozí rekord výrazně předčila.

Zajímavé novinky od Garminu a Polaru

S blížícím se koncem roku se výrobci předhánějí s uváděním novinek na předvánoční trh. Garmin kromě nových sporttesterů, které představil minulý týden, a inovované mobilní aplikace Garmin Connect s kompletně přepracovaným vzhledem představil tento týden také svou první chytrou váhu. Tu lze pomocí wifi přímo propojit s online službou Garmin Connect, kde se budou průběžně ukládat a evidovat veškeré naměřené údaje. Kromě hmotnosti dokáže váha měřit BMI, procento tělesného tuku, procento vody nebo hmotnost svalů či kostí. Kromě Garmin Connect půjde tyto údaje propojit také s partnerským portálem MyFitnessPal (a v budoucnu doufejme i s dalšími službami).

Letošní rok ale patří především fitness náramkům. Jedním z posledních přírůstků v této oblasti je náramek A360 od Polaru. Ten oproti předchozí generaci přináší navíc v poslední době tolik populární měření tepu pomocí optického snímače přímo ze zápěstí. Snímač je navíc zcela nový a vyvinutý samotným Polarem. Podobným směrem se vydává stále více výrobců, a jelikož dosavadní zkušenosti ukazují, že kvalita a přesnost jednotlivých implementací optického měření se někdy i diametrálně odlišují, bude zajímavé sledovat, jak si s tímto úkolem poradil právě Polar, který stál u zrodu klasických hrudních pásů a jehož sporttestery s měřením tepu patřily ke špičce na trhu.