Marathon du Beaujolais: běžecký hodokvas

Co by Francouz jako otrok vlastního žaludku neudělal pro slávu nového vína z kraje Beaujolais? Klidně se navlékne do potrhlého kostýmu a vyrazí na maratonskou trať mezi vinice, sklípky a lákavé ochutnávky, aby si posilněn lokálními laskominami udělal osobák. A co bych já jako otrok vlastní žravosti neudělala pro svou běžeckou vášeň? Navlékla jsem se do kostýmu Červené karkulky a odjela si do Burgundska užít největší běžeckou party roku.

Aby bylo mezi námi jasno, na tenhle závod se nejezdí dělat časy. I elitní běžci vás tady míjejí vyzdobeni totálně neaerodynamickou čepicí ve tvaru přejeté kachny a závodníci, kteří bez ochutnání Beaujolais nouveau minou víc jak dvě občerstvovačky, jsou přítomnými patrioty přepadeni ze zálohy a opiti pomocí trychtýře s náustkem.

Fakt, že si tady čas na každé z nabízených tratí stejně zlepšíte, je způsoben výjimečnou kvalitou a výživovými vlastnostmi místního vína. Lehký červený mok s ovocnými tóny, který se rodí na zdejších žulových půdách a skvěle se snoubí s kohoutem na víně, doporučují znalci popíjet už od brzkých dopoledních hodin.

Moje plicní kapiláry a časomíra mi po doběhu potvrdily, že odrůda Gamay je prostě skryté EPO. Jak jinak si vysvětlit, že jsem se zlepšila o dvacet minut a na rozdíl od jiných závodů jsem na jediném kilometru nepocítila krizi?

Při Marathonu du Beaujolais se váš žaludek nevyhne čirému obžerství a váš cévní systém vymění krev za víno. Francouzský hodokvas začne ranní ochutnávkou slavného nouveau, která se zvrhne v odpoledně-večerní ochutnávku místních crus. Odrůdy Morgon a Fleurie vás poučí o tom, že zralé víno se neodmítá, ani když máte druhý den ráno běžet distanční závod.

Na startu pak potkáte kolekci postaviček sahající od Supermana přes Íáčka a bandu nemytých Vikingů až po Vlka a Asterixe. Všichni přemáhají mírné příznaky kocoviny a vrhají se na trasu s nadějí, že se brzo objeví degustační stánek, u kterého se napraví tím, čím se večer zkazili.

Marathon du Beaujolais termín: poslední víkend v jakémkoliv listopadu

poslední víkend v jakémkoliv listopadu místo: Villefranche-sur-Sâone

Villefranche-sur-Sâone trasy: 12 km, půlmaraton a maraton po asfaltu a polních cestách mezi vinicemi a sklípky s maximálním převýšením 470 m

12 km, půlmaraton a maraton po asfaltu a polních cestách mezi vinicemi a sklípky s maximálním převýšením 470 m počet závodníků: 8 500 z 57 zemí světa, z toho dvě třetiny v maskách

8 500 z 57 zemí světa, z toho dvě třetiny v maskách počet pořadatelů: 850

850 běhá se od: roku 1996, kdy běželo 400 maratonců

Čeká se přesně dva kilometry, během nichž na sebe masky pokřikují vtipy a dva chlápci převlečení za kokety středního věku si upravují líčení a hrabou v kabelkách. Padá první láhev, cévy se rozšiřují, skvěle se dýchá. Čtyři borci běžící v lékařských uniformách s nosítky naloží jednoho z běžců a hledají někoho, kdo mu dá dýchání z úst do úst.

Francouzi lemující trať pokřikují na běžce jménem vytištěným na startovním čísle, případně jim nabízejí vlastní občerstvení a účast na domácí grilovačce. Při tomto závodě se vám opravdu nestane, že byste dostali hlaďáka. Prostě vejdete k neznámým lidem na dvůr a natáhnete ruku po skleničce. Máte-li na sobě masku, dostanete všeho dvojnásobek. Na čtyřech oficiálních občerstvovačkách najdete tuny sýrů, česnekového salámu a ovšem též vína, pro opravdové běžce jsou zde banány, čokoláda a voda.

Piju jako duha, chlápek v kostýmu zombie mi k tomu připravuje chlebíček s vařenou šunkou a místní kutálka vyhrává šlágry Frankie Boye. Čím víc se blížíme k cíli, tím vyšší je koncentrace lákadel s jídlem a vínem.

Na poslední desítce se pije a hoduje na každém kilometru, místní tleskají a děti natahují ruce k plácnutí, jak se to jinde děje jen světoznámým Keňanům. Atmosféra je tak bouřlivě vřelá, že se mi poprvé v životě nechce proběhnout cílem. Lituju, když dobíhám, dostávám do rukou poslední láhev za odvahu a na sebe fólii proti chladu. Organizace je skvělá a vyklusání trhem s nabídkou dalších nebeských dobrot ještě skvostnější. Požírám makronky a těším se na závěrečný večírek a nedělní procházku vinicemi spojenou s degustačním obědem. Dáváme si hovězí po burgundsku, kaštanovou polévku s perníkem, sýr Morvan, paštiky, saláty a víno, víno, víno. To vše v ceně běžeckého balíčku.

Jaké štěstí, že se Beaujolais nouveau objevuje pravidelně každý rok, poslední čtvrtek v listopadu. A že spolu s ním přichází nejlepší běžecký hodokvas, jaký jsem kdy zažila. Já, Karkulka, ho rozhodně už nikdy nevynechám. I kdybych měla nohu v gypsu, pořád můžu být maska na kolečkovém křesle. Ta byla letos přítomna taky a ostatní běžci ji posilněni vínem rozverně tlačili do každého kopce. Vive la France!

Reporty dalších účastníků běhu za Rungo.cz najdete na našem facebookovém profilu.