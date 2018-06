Inspirujte se. Máme tip na ty nejlepší tlumené boty s nízkým dropem

Nadchnul vás minimalistický směr běžeckých bot, ale nízkoprofilové nebo dokonce barefoot modely vám kvůli nízké míře tlumení nevyhovují? Nemusíte věšet hlavu. Na trhu je velké množství variant s vysokou flexibilitou, nízkým dropem a zároveň s pohodlnou tlumicí vrstvou.

I když ryze minimalistické boty z regálů běžeckých obchodů již pomalu mizí a jsou nahrazovány pro změnu novými trendy, zanechaly za sebou výraznou stopu. Právě minimalismus má totiž na svědomí, že se nabídka bot výrazně rozšířila a můžeme vybírat z obrovského množství bot všech možných tvarů, výšek a tuhostí.

Právě nízký drop je považován za jeden z klíčových parametrů, pokud se běžec snaží o přirozenější techniku běhu přes střed chodidla. Pojďme se podívat na šest nejzajímavějších tlumených běžeckých bot, ve kterých budou vaše chodidla jako v bavlnce a které jsou zároveň postavené na nízkém rozdílu tlumení pod patou a špičkou.

Saucony Kinvara 7

hmotnost: 187 gr (UK8) výška tlumení: 22/18 mm drop: 4 mm cena: 3 599 korun

Legendární kinavara od americké značky Saucony je pravděpodobně první běžecká bota, u které jsme mohli narazit na kombinaci nízkého (4 milimetry) dropu a vyšší míry tlumení. V éře před kinvarou totiž existovaly pouze buď boty velmi tlumené, ale tuhé a s dropem okolo jednoho centimetru, nebo naopak boty extrémně tenké s minimální protekcí chodidla. Jak se mělo později ukázat, cesta, kterou kinvara vytyčila, je zlatým středem který volí stále větší počet běžců. Kinvaru oceníte, hledáte-li lehkou a flexibilní běžeckou botu s dobrým citem pro terén, která vás nechá běžet přesně tak, jak budete chtít, a zároveň poskytne pohodlnější vrstvu tlumení.

Nike Free RN Distance

hmotnost: 235 gr (UK8) výška tlumení: 24/20 mm drop: 4 mm cena: 3 390 korun

Freečka se za několik let své existence staly kultovní záležitostí, ale mezi běžci se můžeme setkat jak se slovy chvály, tak s náznaky despektu. Pro někoho je Nike Free skvělá pohodlná bota, na kterou nedá dopustit, zatímco pro ostatní je tento model vhodný maximálně na chození nebo lehké klusání. Pravdou je, že Nike Free je extrémně flexibilní a měkká bota, což se pozitivně projevuje zejména na komfortu, ale zároveň má tato konstrukce určité limity při výkonnostním použití (rychlejší tempo, ostřejší zatáčky a horší podklad této botě zkrátka nedělají dobře). S příchodem nového modelu Free Distance by se však věci měly výrazně změnit a freečka budou lépe využitelná i pro výkonnostně orientované běžce.

Hoka One One Clifton 2

hmotnost: 245 gr (UK8) výška tlumení: 29/24 mm drop: 5 mm cena: 3 590 korun

Nejprodávanější bota v amerických běžeckých eshopech za rok 2015. Nic víc není potřeba dodávat, aby bylo jasné, že tahle bota se povedla. Francouzská Hoka One One je pomyslným králem maximalistických bot a model Clifton patří mezi její největší poklady. Těžko byste totiž hledali druhou takovou botu, která bude tak lehká a ohebná a zároveň extrémně dobře tlumená. Chybět samozřejmě nesmí drop čtyři milimetry a pro značku charakteristická kolébkovitá konstrukce zajišťující plynulý přechod z dopadu do odrazu, ať už běžíte přes patu, nebo přes špičku. Cliftony si našly nejvíce příznivců mezi zkušenějšími běžci, kteří hledají botu vhodnou na náročný objemový trénink, ale zpozornět by měli i začátečníci hledající lehounkou, a přesto pohodlnou botu pro rekreační běhání.



Asics 33 FA

hmotnost: 250 gr (UK8) výška tlumení: 25/21 mm drop: 4 mm cena: 3 590 korun

V pořadí už několikátý pokus Asicsu o vytvoření tlumené boty s prvky minimalismu. Název 33 naráží na počet kloubů v lidském chodidle a naznačuje, že s touto řadou se Asics snaží co nejvíce respektovat přirozenou funkci lidského těla. Na rozdíl od ostatních asicsů charakteristických množstvím výztuh, vodicích linek a zpevňujících prvků jsou tak 33 FA až překvapivě lehkou a citlivou botou, která bude reflektovat vaše představy o běžecké technice. Je zajímavou alternativou ke klasickým tréninkovým botám typu Gel-Cumulus.



NB FreshFoam Vongo

hmotnost: 280 gr (UK8) výška tlumení: 25/21 mm drop: 4 mm cena: 3 390 korun

Až doposud jsme se věnovali výhradně lehkým tréninkovým botám s neutrální konstrukcí a žádný ze zmíněných modelů nebyl přímo vhodný pro běžce s nadměrnou pronací (vtáčení kotníku po dopadu směrem dovnitř). Pronačních bot inspirovaných minimalismem je obecně výrazně méně než těch neutrálních, ale naštěstí má i tato kategorie své zástupce. Jedním z nich je i novinka Vongo od New Balance využívající velmi zajímavou konstrukci tlumení, které je rozděleno na dvě samostatné části, z nichž ta vnitřní je lehce vyšší. Díky tomu poskytují boty vyšší podporu než klasické neutrálky, ale zároveň není ona podpora agresivní a vonga mohou použít bez potíží pro tréninkové účely i běžci s neutrálním nášlapem.

Salming Miles

hmotnost: 320 gr (UK8) výška tlumení: 25/21 mm drop: 4 mm cena: 3 999 korun

Zimní novinka z dílny švédského Salmingu je první pořádně tlumenou botou v nabídce této značky. Konstruktéři však neustoupili od konceptu, který Salming razí u všech svých bot, a stejně jako ostatní modely má i miles drop vysoký pouhé 4 milimetry a v tlumicí vrstvě nenalezneme žádné stopy torzních výztuh nebo vodicích prvků. Míra tlumení sice není srovnatelná s těmi nejměkčími botami na trhu, ale o to svižněji a citlivěji se bota chová na noze. Díky tomu je vhodnou variantou nejen na každodenní trénink, ale i občasné závody od pěti kilometrů do maratonu.