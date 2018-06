Malé zlepšení na druhé pětce. Jen tak dál!!

Oproti loňsku jsem již věděla co od toho čekat, jak to tam bude probíhat i jsem tušila jak moc budu nervózní. Letos jsem si chtěla užít atmosféru závodu naplno a tak jsem neměla mp3 jako předchozí rok. Okolí jsem vnímala plnými doušky a moc se mi líbila podpora všech fanoušků okolo trati – pískali, volali, fandili, řehtali řehtačkama a mávali šátkama. Někteří měli transparenty s podpůrnými slovy pro svoji běžkyni, jiní měli maňásky, kterými se nás snažili rozesmát a odreagovat. Mě dělal podporu přítel a mamka. Přítel za mnou na závod přijel na kole, byl v davu u startu/cíle a po skončení se mnou jel zase domů. Mamka stála u koridoru a patřila k těm aktivnějším, kteří mávali, volali a řehtali řehtačkama. Oběma patří můj velký dík. Jejich podpora pro mne moc znamená!!

Letošní ročník byl mediálně profláklejší. Značka adidas se rozhodla dodat odvahu všem váhajícím dívkám a ženám, které ještě nenašly odvahu pustit se do běhání. K tomuto účelu se spojila se známou milovnicí sportu, populární modelkou, držitelkou titulu Miss World a především inspirativní ženou Taťáňou Kuchařovou, jenž se stala tváří podzimní běžecké kolekce a nového projektu Mých 5km. Cílem projektu je ukázat všem začínajícím běžkyním i těm, které svůj první výběh teprve plánují, že běhání je o radosti z pohybu spíše než o počtu uběhnutých kilometrů. Taťána zaběhla závod s časem 30:22, hezký výkon na to, že teprve s běháním začíná. Asi bych na sobě měla pracovat…

Běh jsem si ale užila, snažila jsem se zvolit rychlejší tempo než když běhám sama. V loňském roce jsem moc netušila do čeho jdu a tak jsem si dala (ten nejhorší možný) časový limit 45 minut. Letos jsem si říkala, že to musím zaběhnout o něco lépe a tak můj limit byl již kolem 33 minut. Abych to zkrátila, do cíle jsem doběhla v reálném čase 0:32:16 s průměrnou rychlostí 6,38 min/km a umístila se na 782. místě (na 668. v kategorii) z celkového počtu 1169 běžkyň. Oproti loňsku zlepšení o 38 sekund. No, nic moc, mohlo to být lepší. Ale i horší, že? Hlavní je, že jsem si to užila a za rok třeba budu zase o pár sekund rychlejší ;-)