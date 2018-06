SOUTĚŽ: Zapojilo se na sto běžců. Kdo předběhl redaktora v Kunraticích?

Pro mnohé z vás nebyl minulou neděli jen tak obyčejný den, běželi jste Velkou kunratickou. Závod, který je sám o sobě výzvou. Pokusili jsme se ho okořenit něčím navíc a vyhlásili výzvu, kdo mě předběhne.

Společně se značkou INOV-8 jsme vyhlásili soutěž Předběhni Michala na Velké kunratické. Do soutěže se nakonec zapojilo 104 běžců. A jak se mi na Velké kunratické dařilo? To si můžete přečíst ve článku: Velká kunratická: zakousával jsem se do svahu, bolest zase do mě.

Ačkoliv jsem se v závodě rval jako lev, většina ze soutěžících běžců mne předběhla a právě jejich výsledné časy putovaly do osudí o boty X-TALON 212. Ze zbylých i tak velmi pěkných časů se losovali vítězové šátků INOV-8 WRAG 30. Šátek měl být původně jen jeden, jenže díky souhře náhod jsme vám nakonec slíbili, že se budou losovat dva.

Video z losování o boty a šátek ZDE. Video z losování druhého šátku najdete TADY.

Vítězem bot X-TALON 212 se stal Andrej Višněvský s nádherným časem 14:11:03. Andrej je shodou náhod čtenář RUNGO, který nám poslal v lednu své vyznání lásky k běhu. Podívat se na něj můžete ZDE.

První šátek WRAG 30 získala Hana Nerušilová a druhý Tomáš Pospíšil.

Vítěze kontaktují zástupci INOV-8 na v registraci uvedených e-mailech.

Výhercům gratulujeme a přejeme, aby si nové běžecké vybavení pořádně užili.