Tajné tipy Londýňanů: romantické náplavky a divočina v parcích

Běžce tady potkáte na nekonečných rovinkách podél Temže, kličkující o polední pauze mezi bankovními domy v City nebo využívající parky, které založili angličtí králové před několika staletími. Pokud sem ale přijedete neznalí, zjistíte, že vám běhání otráví všudypřítomný ruch a nekonečný beton ulic.

Výběh podél turistických atrakcí

Díky posunu středoevropského času oproti greenwichskému o hodinu zpět je ideální využít brzké ráno k proběhnutí centrem bez toho, abyste byli ušlapáni davy úředníků a japonských turistů nebo byli odkázáni na skupiny vedené průvodcem. Naše devátá ranní je tady osmá a ulice v centru jsou příjemně liduprázdné i uprostřed turistické sezóny, takže nazujte kecky a začněte u County Hall, budovy bývalé londýnské radnice. Nad Temží stoupá ranní mlha, přes most Westminster Bridge se vám otevře krásný pohled na Houses of Parliament a slavný Big Ben vám odbíjením odstartuje krásný výběh centrem Londýna. Budete míjet elegantní domy bývalé lodní admirality a dnešního ministerstva obrany na nábřeží Victoria Embankement a za ním uvidíte špičku růžového egyptského obelisku Cleopatra´s Needle.

Využijte ranního liduprázdna a přeběhněte Westminster Bridge k Houses of Parliament. Londýn je soustava rozdílných měst tvořících jedno velkoměsto. Běhat můžete parky nebo etnickými čtvrtěmi, ve kterých si budete připadat jako na jiném kontinentě. Rozpačitý běžec využívající při protažení všudypřítomné prvky rozsáhlého urbanismu

Do Londýna na závody? Samozřejmě se můžete postavit na start vyhlášeného Londýnského maratonu, který se po rovince okolo Temže a přilehlých parcích běhá už od roku 1989. Ročník 2016 je vyprodán už teď, ale stále ještě si můžete sehnat startovní číslo přes charitativní organizace, jejichž činností je tento maraton proslulý. Také jeho celý název zní Virgin Money London Marathon. Překvapivě má spousta britských běžců při styku s asfaltem kopřivku a místní trailová sezóna je opravdu nabitá. Na rozdíl od velkých závodů jsou starty na těchto závodech levné a stejně jako u nás je pořádají lokální běžecké kluby, např. Woodford. Pokud si chcete zaběhat s místními a jako místní, naklikejte si před cestou stránky některého z lokálních běžeckých klubů a zaběhněte si s nimi pár mil parkem.

Zaběhněte do středověkých uliček v okolí Westminster Abbey a přes slavnou Downing Street to stočte do St. James Park. Proběhněte po jeho upravených cestičkách až k bráně Buckinghamského paláce, kde se v rámci vydýchávací pauzy můžete vyfotit se strážnými beefeaters. Pak běžte dál ulicí Mall plnou galerií až k náměstí Trafalgar Square s 56 metrů vysokým sloupem se sochou admirála Nelsona. Přes nákupní třídu Haymarket, kde možná váš běh poněkud zpomalí vysoká koncentrace zajímavých výloh, doběhněte až na další známé náměstí, Piccadilly Circus. Celý výběh měří asi 6 kilometrů a vede téměř po rovině, takže ho zvládne i začátečník. Povýběhové protažení doporučuji vykonat u některé z kašen na Piccadilly a za odměnu si dát snídani v blízké čínské čtvrti.



Parky křížem krážem

Obědová pauza v bankovní čtvrti City je zvláštní doba. Krásně oblečení lidé s děsem z padajících akcií v očích vycházejí ze svých chráněných kotců a vracejí se ulicemi obtěžkání balíčky s logy známých značek. Někteří si nesou i něco malého k jídlu. A mezi nimi kličkují jejich kolegové v běžeckém, aby během hodinky obkroužili v lidmi ucpaných ulicích svůj trénink. Pokud jsou dost rychlí, doběhnou k Temži a dají si tam pár rovinek. A pokud jsou tak šťastní, že mají času více, jdou se proběhnout do parku.

V St. James Park budete kličkovat mezi veverkami Jeden z mála tréninkových kopců v Londýně si můžete vyběhnout od Greenwich Pier až ke slavné hvězdárně a nultému poledníku Pohled na City z kopce v Greenwichském parku

Londýnští běžci jsou díky extenzivní zástavbě na parky odkázaní. Vyjet si z centra zaběhat někam za město se totiž díky velikosti Londýna rovná půldennímu výletu i při použití metra. Naštěstí v centru města vždy existovaly královské honitby, které se v průběhu devatenáctého století postupně otevíraly veřejnosti, a tak tady najdete tři velké, takřka propojené parky, kde si můžete dát opravdu parádní rovinatý výběh.

St. James Park založil nechvalně proslulý sňatkový recidivista Jindřich VIII. a při běhu tady můžete pozorovat černé labutě, hejno pelikánů, jejichž předky kdysi dodala pražská ZOO, a nebojácné veverky. Buckinghamský palác tento park odděluje od vlastních palácových zahrad a navazujícího Green Parku. Proběhnete-li jimi směrem k severozápadu, dostanete se okolo válečných pomníků až do Hyde Parku. Ten je skoro dvě míle dlouhý a míli široký a uprostřed má jezírko The Serpentine. Volně navazuje na Kensington Gardens a společná síť cestiček vám tady, stejně jako ve Stromovce, dovolí natočit i půlmaraton. Oblíbenou alternativou Londýňanů dál od centra je zelený plac mezi Greenwich Pier a hvězdárnou na přilehlém kopečku. Nahoře zeleň pokračuje parkem The Wilderness, kde můžete při tempovém tréninku sledovat indickou komunitu při lítých mačích kriketu.

Místní běžci doporučují méně známá místa, jako je obrovský kus zeleně v okolí olympijského stadionu pojmenovaný po současné královně Alžbětě II. nebo divočejší parky v okolí Londýna (místní oblibují oblast Chilterns) s tajuplnými názvy Hampstead Heath, Blackheath, Herne Hill a Hackney Marsh. Chcete-li si proběhnout celou síť kanálů podél Temže, máte začít v Limehouse Basin, který je coby kamenem dohodil od Canary Wharf a City a podél vody doběhnete až do Hertfordu nebo Paddingtonu.

Najděte si vlastní alternativu

Londýn není město, ale obrovská aglomerace tvořená menšími městy a maloměsty. Můžete tady strávit týden i více aniž byste viděli některý z turistických monumentů. Vzhledem k přistěhovaleckým komunitám, které tady žijí i několik generací a vytvářejí si pro sebe vlastní svět, můžete během jednoho výběhu procestovat celý svět. Vřele doporučuju omezit se na poznávání komunity ležící pár ulic od místa, kde bydlíte, a přizpůsobit tomu i své běhání. Prostě si, stejně jako místní, najdete park nebo zahradu nejblíže svému působišti.

Já jsem tak objevila Victoria Park. Leží v East Endu, blízko olympijského stadionu, najdete v něm krásné jezírko s čínským pavilonem a především dva kanály, podél kterých můžete běžet a současně se kochat knihkupectvími a kavárnami, které ve formě bárek s plochým dnem kotví na jejich březích. V některých z nich vám prapodivně oblečené postavičky prodají pintu piva. Nebo vám dají knihu, která se vám moc líbí, ale už vám na ni nezbyly drobné, protože jste si za ně koupili to pivo. A to je na Londýně to nejhezčí. Pokaždé, když se sem vypravíte a vykašlete se na odškrtávání památek v bedekru, můžete objevit novou oblast na poznávání i na běhání.

Jednou z mála možností pořádného výběhu v Londýně jsou místní parky a náplavky. I když i zde budete mezi přítomnými hipstery za podivína.