Limitovaná edice trik RUNGO.cz. Jen do dnešní půlnoci

Občas je běhání pro nás punk. Několikrát do roka v nás převládne rebel, který nás donutí prostě nevyběhnout. Někdy si do uší pustíme pořádný rachot a dáme si naopak řádně do těla. A jelikož častokrát o věcech přemýšlíme jinak, tak jsme si řekli, že vyrobíme trika v limitované edici, která to vystihnou.



Zvětšit fotografii Triko RUNGO's Not Dead z limitované edice. | foto: Marek Odstrčilík, Rungo.cz

Nabídka předobjednávek bavlněných RUNGO.cz trik platí do dnešní půlnoci, takže pokud to nestihnete, můžete jen litovat. Vybírat můžete z několika barevných variant. Dámská trička jsou k mání ve velikostech S-XL, přičemž velikost „S“ je něco mezi XS a S. I pánská trička jsou celkově malinko menší, než bývá běžné. Ta jsou k mání ve velikostech S-XXL. Cena 250 korun. Objednávejte ZDE

Autor: Rungo.cz