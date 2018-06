Levné běžecké boty? Poradíme vám, jak je správně vybírat

Špatná zpráva zní, že investice do velmi levných běžeckých modelů se obvykle příliš nevyplatí. Důvodem je nízká životnost a jejich nedostačující funkční vlastnosti. Nejčastěji v oblasti tlumení. Ta dobrá je, že nabídka je dnes natolik široká, že jste schopní vybrat kvalitní botu i s polovičním rozpočtem, než za kolik byste nakoupili top modely běžeckých značek.



Než se pustíme do samotného doporučení, je potřeba rozlišit výrobce běžeckých bot na tři kategorie. Do první z nich spadají specializované značky, které se obvykle věnují pouze běhu (výjimečně se v jejich portfoliu objevuje ještě malé množství dalších sportů) a u nichž budete levné modely hledat marně. Většina kvalitních běžeckých bot se pohybuje nad hranicí tří tisíc korun a u značek jako například Inov-8, Hoka One One, Saucony nebo Brooks budete levnější botu hledat marně. Řeč je samozřejmě o doporučených maloobchodních cenách a situaci výrazně mění nejrůznější slevy a výprodeje.

Kategorie běžeckých bot číslo dvě obsahuje značky jako adidas, Nike nebo Mizuno. Tedy multisportovní giganty, kteří mají v nabídce stovky modelů od těch za pár stovek až po top varianty za pět tisíc. Vyznat se v nabídce těchto výrobců je velmi obtížné, protože většina běžeckých bot vypadá na první pohled velmi podobně. Zásadní rozdíly ovšem najdete jak v použitých materiálech, tak v kvalitě zpracování.

Třetí a poslední kategorii tvoří výrobci s důrazem na nízkou cenovou hladinu. Dominantní je v této oblasti především Decathlon a jeho značka Kalenji, která nabízí běžecké boty od tří set korun. Zároveň sem spadá i potravinový řetězec Lidl, který jednou za čas přichází s běžeckou kolekcí.

Specializované běžecké značky

Pokud chcete levnou botu, pak u značek z první kategorie nebudete mít příliš na výběr. Rozhodnete-li se běhat v Inov-8 a zároveň si stanovíte cenový limit na dva a půl tisíce korun, nezbývá vám, než čekat na to, až se vámi vybraná bota zlevní na dostupnou úroveň. Ne vždy se ale toho u těchto značek dočkáte, nejoblíbenější modely jsou obvykle spíše vyprodané, než že by se plošně zlevňovaly. To samé platí i o Hoka One One, Brooksu, On Cloudu a dalších značkách, na které obvykle narazíte výhradně v běžeckých speciálkách.

Multisportovní značky

O poznání veselejší situace nastává, vyhlédnete-li si nějaký model u značek z kategorie číslo dvě. Ty totiž své boty velmi často dodávají i do řetězců typu Hervis a Sportisimo, kde se tyto modely obvykle na konci sezóny plošně zlevňují. Na následujících řádcích si projdeme rozřazení sortimentu u nejznámějších multisportovních značek, abyste získali lepší přehled o tom, jakým botám se raději vyhnout a které naopak stojí za vyzkoušení.

adidas

Adidas má v nabídce neuvěřitelné množství bot, které mají nálepku „běžecké“. Ne každý z těchto modelů je ovšem pro běh opravdu vhodný a zaručí vám požadované funkční vlastnosti jako například dostatečné tlumení nárazů, nebo rozumně dlouhou životnost tlumicí pěny.

V adidasu naštěstí stále zachovávají rozřazení produktů do různých modelových řad, což orientaci v nabídce výrazně usnadňuje. Pokud tedy narazíte na jakoukoliv běžeckou adidasku s označením Supernova, můžete si být jistí, že se jedná o vysoce kvalitní tréninkový model. Adizero označuje to nejlepší z výkonnostní řady. O úroveň níže, než je Supernova, se nachází řada Response, která se však stále dá označit za rozumně kvalitní, a například krosovky response Boost patří dlouhodobě mezi to nejlepší v trailové nabídce této německé značky.

Kromě modelových řad se v adidasu dá řídit také podle použitého materiálu. U top běžeckých modelů se objevuje výhradně tlumicí pěna Boost a občas se povede, že tento materiál probublá i do levnějších bot. Pokud tedy má bota v názvu označení Boost, pak se obvykle jedná o model, který by svému účelu měl sloužit se ctí. Velkým obloukem bych se naopak vyhýbal levnější pěně Bounce, která je sice po prvním obutí příjemně měkká, ale velký otazník se vznáší nad její životností. Výjimku v tomto směru tvoří krosovka Kanadia, která dlouhodbě patří mezi boty s velmi zajímavým poměrem cena výkon.

Nike

Podobná situace jako u adidasu se objevuje také u jeho největšího rivala - americké značky Nike. I tentokrát je v nabídce obrovské množství bot, které se v pořizovací ceně liší o několik tisíc korun.

Zásadním rozpoznávacím parametrem je u Nike systém použitého tlumení. Mezi ty, na které se v otázce kvality můžete spolehnout, patří vzduchové polštáře (Air Zoom) nebo speciální tlumicí pěna Lunarlon. Orientace v jednotlivých botách je tedy velmi jednoduchá. Je-li v názvu konkrétního modelu slůvko Zoom nebo Lunar, mělo by být vše v pořádku a vybraná bota spadá do kvalitnější kategorie.

Pokud však toto označení v názvu chybí nebo se zde objevuje jméno nějakého jiného materiálu (např. Flex), pak bych doporučil poohlédnout se raději po jiné botě. I tentokrát nalezneme výjimku potvrzující pravidlo. Tou je u Nike notorický známý koncept Free obsahující kvalitní boty s důrazem na přirozenou práci chodidla.

Mizuno, Asics, Puma...

U dalších značek je výběr velmi podobný. Důležité je vždy vyhledávat technologie a materiály, které se objevují u dražších a kvalitnějších bot. V případě Mizuna je to vlnová deska wave, u Asicsu pak charakteristický Gel a v případě Pumy pružná pěna Ignite.

Decathlon

Z nabídky Decathlonu, respektive jeho vlastní značky Kalenji, se sice podle mého názoru nedá žádná běžecká bota zařadit po bok špičkových modelů jiných značek, ale i zde se dají najít relativně solidní boty, ve kterých se dá běhat. Soustředit byste se však měli pouze na to nejdražší z celé produktové řady. Jmenovitě pak na boty s označením Kiprun, které se pohybují nad hranicí patnácti set korun. Jejich cena je opravdu velmi lákavá, ale mějte na paměti, že je vykoupena výrazně nižší schopností tlumit nárazy. Tyto boty obvykle nabízí výrazně nižší životnost, už po několika stovkách naběhaných kilometrů je na botě patrné opotřebení v oblasti tlumicí pěny.

Lidl

Když je řeč o levných běžeckých botách, nesmíme opomenout fenomén jménem Lidl. Zde bych si boty na běhání nikdy nekoupil, a to z několika důvodů. První z nich je nedostačující rozsah velikostí. Obvykle používám běžecké boty velikosti UK 7,5, ale díky vysokým nártům nemám problém ani s většinou osmiček. Lidl ovšem na velikosti UK 8 začíná a tato velikost je ve srovnání s ostatními běžeckými botami spíše o celé číslo vyšší. S velikostí úzce souvisí široký tvar svršku, který umožní nežádoucí pohyb chodidla v botě. Výsledkem pak bývá pocit pálení chodidla, bolesti v oblasti příčné klenby, nebo puchýře na patě a prstech.

Další věc je kvalita použitých materiálů. Běžecké boty z Lidlu jsou těžké, neposkytují prakticky žádnou oporu při odrazu, jejich střih příliš nereflektuje tvar lidského chodidla a použitá pěna prakticky netlumí. Je pravdou, že pár stovek, které tyto boty stojí, je opravdu směšná částka, ale ve srovnání s kvalitnějšími běžeckými botami (a nemusí to rovnou být ty za tři a více tisíc) je rozdíl obrovský. V dnešní době se velmi rozmohly nejrůznější testovací akce silničních i krosových běžeckých značek, takže pokud o botách z Lidlu uvažujete nebo nějaké vlastníte, doporučuji nějakou z nich navštívit a vyzkoušet si na vlastní chodidla, jaký rozdíl mezi jednotlivými botami může být.

Ve výsledku vždy platí, že je lepší poohlížet se po původně dražších modelech, které jsou z nejrůznějších důvodů zlevněné. Pak budete mít jistotu, že i přes nižší investici dostanete kvalitní botu, která bude mít vynikající funkčnost a rozumnou životnost.