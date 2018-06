Letní, nebo zimní? Běžecké boty vybírejte raději na celý rok

Lehce matoucí může v tomto směru být fakt, že drtivá většina výrobců uvádí bot na trh v půlročních cyklech a jednotlivé kolekce jsou označené jako jaro-léto a podzim-zima. To ale ještě neznamená, že modely z podzimně-zimní kolekce jsou určené výhradně do tohoto ročního období. Ve skutečnosti se od sebe obě kolekce liší pouze v barevném provedení a případném uvedení nové generace toho kterého modelu.



Existuje sice pár výjimek, které jsou určené výhradně pro zimní běh, ale tyto boty jsou velmi specializované, na jejich podrážkách často naleznete karbidové hroty pro běh na ledu a jejich svršek je nepromokavý a zateplený. Taková varianta se výborně hodí při pravidelném tréninku v extrémních zimních podmínkách, ale v žádném případě bych ji nedoporučil pro celoroční využití.

Jak vybrat botu na celý rok?

Jak tedy najít botu, která bude využitelná v letních měsících a zároveň v ní bude možné trénovat i v zimě? Pokud se na celý problém podíváme součástku po součástce, zjistíme, že to ve výsledku není nijak složité. První na řadu přichází podešev. S ní to mají nejjednodušší běžci, kteří běhají pouze po silnicích a chodnících. Řadíte-li se do této skupiny a běhání po sněhu či ledu vás nechává naprosto chladnými, nemusíte nic řešit a s klidným svědomím sáhněte po klasických silničkách s hladkou podrážkou. Ta bude fungovat stejně dobře v zimě jako v létě a není nutné vymýšlet nic speciálního.

Podobné to je u běhu v terénu, kde je ve výsledku jedno, jestli je trasa uklouzaná vlivem letní bouřky nebo zimní chumelenice. Jedinou výjimku tvoří situace, kdy se v zimě často dostanete do míst, která jsou zapadaná hlubokým sněhem nebo pokrytá vrstvou ledu, zatímco v létě je na stejném místě zpevněný terén. V tom případě stojí za úvahu, zda byste v botníku nevyužili dva páry bot. Jeden s konstrukcí určenou pro běh na kamenech a zpevněných lesních cestách a druhý s pořádnými drapáky do bahna nebo sněhu.

Univerzální podrážka

Nejsložitější to mají běžci, kteří vyhledávají silnice a zpevněné cesty, které se v zimě neudržují. Na ty vám totiž obyčejná silniční bota nemusí stačit, ale na čistokrevnou krosovku to taky není. Ideální je sáhnout po některém z univerzálních modelů, které vycházejí ze stavby silniční boty, ale jejichž podrážka je uzpůsobená pro běh lehkým terénem. Takové boty nijak zásadně netrpí při nabíhání kilometrů po tvrdém povrchu a zároveň poskytují solidní záběr na napadaném listí nebo sněhu. Jaké boty patří v tomto segment mezi nejpovedenější, se můžete dočíst ve vyhlášení naší ankety o nejlepší botu roku 2017.

Lehký, nebo zateplený svršek?

Z hlediska tlumení není mezi zimou a létem naprosto žádný rozdíl, proto přeskočíme rovnou na svršek. Ten v zimním období řeší nejvíce běžců, protože mají strach, že jim v lehkých letních botách bude zima. Skutečnost je ale taková, že zateplené svršky se u běžeckých bot prakticky nevyskytují. Výjimku tvoří již zmíněné speciály, u klasických modelů se se zimním zateplením setkáte spíše sporadicky. Důvod je prostý. Chodidla se při běhu bez ohledu na okolní teplotu zahřívají natolik, že největším problémem je dostatečná prodyšnost. Přidané zateplení by většina běžců nevyužila.

Problém se může objevit v okamžiku, kdy na delší dobu zastavíte nebo přejdete do chůze, protože tepová frekvence v tu chvíli výrazně spadne a s ní i vaše tělesná teplota. Nezapomínejte ale, že máte na nohou boty určené na běh, jejichž tepelný komfort nikdy nebude možné srovnávat s botami na turistiku.

Pokud je vám v botách zima i při běhu, máte dvě možnosti, jak tento problém řešit. Tou první je použití zateplených běžeckých ponožek, které mají vyšší gramáž a ideálně obsahují vyšší procento ovčí vlny merino, která hřeje, i když je mokrá. Zajímavou variantou do opravdu špatného počasí mohou být speciální běžecké neoprenové ponožky, které udrží nohy v teple i při dlouhém běhu rozmoklým sněhem.

Nepromokavá membrána

Ponožky jsou nejsnazším a nejlevnějším řešením, ale ne vždy to stačí. Je-li vám stále zima i v teplých ponožkách, je čas na vyšší kalibr v podobě bot s nepromokavou membránou. Ty nepromoknou, neprofouknou a díky nižší prodyšnosti svršku zajistí výrazně vyšší tepelný komfort. Nevýhodou tohoto řešení je ale fakt, že membránová bota je prakticky nepoužitelná pro běh v letních měsících, protože se vám v ní budou velmi nepříjemně potit nohy.