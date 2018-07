Jak přežít léto: nápady a recepty, abyste nepřibrali

Co místo krutonů? Vafle plné proteinů Pokud máte chuť k salátu něco zakusovat, ale nechcete se „ládovat“ krutony, zkuste vafle s parmazánem: na vafle pro 4 osoby si připravte 1 balení Cottage sýru, 3 vejce, 50 gramů ovesných vloček, 3 polévkových lžic jemně strouhaného parmazánu a 1 čajovou lžičku prášku do pečiva. Ovesné vločky rozmixujte na mouku. Přimíchejte prášek do pečiva. Cottage sýr spolu s vejci a parmazánem umixujte do hladké konzistence. Smíchejte spolu a nechejte 10 minut odpočinout. Mezitím připravte vaflovač, popřípadě pánev s nepřilnavým povrchem. Těsto vlijte do vaflovače, rovnoměrně rozetřete a pečte asi 8 minut, dokud nejsou vafle křupavé a propečené.