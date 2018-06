Lesní běh Říčany: jak jsme chtěli běžet na pohodu a jak to nevyšlo

Pro tým Rungo.cz jsou podobné závody a zejména ty, které spadají do seriálu STRC, srdeční záležitostí. Na startu jsme se tak sešli z týmu hned čtyři, Nikola, Petr, Lukáš a já. Našim jediným cílem bylo pořádně si užít běh v přírodě. Tuto taktiku jsme stvrdili v nedaleké restauraci nad ranní kávou.

Půl hodiny před začátkem závodu byl nejvyšší čas se převléknout a vyrazit ještě zahřátý na start. Oznámení hlasatele o posunu startu o dvacet minut mi udělalo lehkou čáru přes rozpočet. Nezbylo mi, než se přidat k ostatním chrtům a pokusit se o rozklusání a protažení.

Zbylý čas do startu trávím přemítáním, jak málo jsem toho za poslední dva dny vypil. Teď už to nedoženu. Ozývá se start a já jen koukám, jak kluci upalují, nenechám se zahanbit a první úsek až k lávce přes Rokytku kličkuji mezi ostatními běžci.

První menší kopeček ukazuje, že sil mám dost, a tak trousím vtípky na naši taktiku „Běžíme na pohodu“. Jako první ji opouští Lukáš. Ani mu nestačím zamávat, když v nejvzdálenější části trati vybíhá kopec, který jsme se my ostatní rozhodli vyškrábat téměř po čtyřech. Na dlouhé zvlněné pasáži vracející nás k Rokytce mi postupně mizí Nikola i Petr. V tom slyším: „Makej, makej, víš, kolik je před tebou ženských?“ To se mě kamarád David, který se na nás přijel podívat na kole, pokouší vyhecovat k alespoň nějakému výkonu. Jenže já mám děsivou žízeň. Napadá mě, že vlezu do Rokytky a celou ji vypiju.

Naštěstí se trasa svažuje a já předbíhám několik soupeřů. Místo skoku do vody tak raději pokračuji v cestě. Poslední stoupání před přechodem do druhého kola pouze jdu. S potěšením zjišťuji, že moje chůze je zhruba stejně rychlá jako běh ostatních. Těsně před vrcholem potkávám opět Davida. Jako by tušil, co mi je, vrazí mi do ruky bidon, připadám si jako právě zachráněný cestovatel na Sahaře. Po necelé minutě jsme schopen zahájit stíhací jízdu.

Podle hodinek musím zabrat, abych jedenáct kilometrů dlouhou trať zvládl do hodiny. Ještě před koncem seběhu v úvodu druhého kola opět předbíhám několik soupeřů a s nově nabytými silami naháním cenné vteřinky. Přede mnou jen o málo pomaleji vyklusávají dívky, které své kolo zvládly o pořádný kus rychleji než já. S úsměvem jim děkuji za povzbuzení a cítím se hned o pár kilo lehčí. Střízlivím z toho až ve snaze vyběhnout nejprudší kopec trati. Opět se škrábu nahoru téměř po čtyřech.

Poslední tři kilometry zvládám bez zaváhání, dokonce i závěrečný kopec si dovolím běžet a posledních tři sta metrů do cíle sprintuji. A je to tam: padesát devět čtyřicet osm. S úsměvem protínám cílovou čáru.

Závod s tak dlouhou tradicí a úžasnou, kamarádskou atmosférou je radost navštívit. Trasa lesem s krásnou kombinací mírně zvlněného terénu i ostřejších kopečků zvládne každý, a přesto je výzvou i pro ostřílené běžce. Organizace šlape jak na drátkách, snad jedinou výtkou může být absence stánku s občerstvením, který by nejeden závodník nebo divák ocenil. Celkově akci hodnotím jako nadmíru zdařilou, kterou stojí za to navštívit.