Kde hledat agresora a jak se bránit? Video a tipy pro vás

Reálné nebezpečí při pohybu v městské džungli, o polních a lesních cestách nemluvě, existuje. Napadení se může odehrát i na frekventovaných trasách. Jakou máte šanci z něj vyklouznout, i když nejste stokilový chuligán nebo mistryně světa v jiu-jitsu? A jak tuto svoji šanci zvýšit na statisticky uznatelnou skoro-jistotu?

Prevence

Pět bezpečnostních rad Jakuba Otipky Vnímejte okolí, neběhejte se sluchátky v uších, nemůžete se bránit něčemu, o čem ani nevíte. Dejte na svou intuici, máte-li pocit, že něco není v pořádku, pak není. Vybírejte pečlivě trasu, vyhýbejte se tmavým zákoutím a parkům. Útočník nemusí vypadat na první pohled nebezpečně, asi se zeptá, kolik je hodin, bude chtít pomoc, bude si vás testovat. Pořiďte si pepřový sprej, a pokud vás po důrazném odmítnutí nenechá podezřelý muž na pokoji, neváhejte jej použít. Nepodaří-li se vám útočníka odradit, začněte se bránit s veškerým odhodláním, hlasitě křičte a použijte vše, co umíte. To může útočníka odradit.

Každý soudný člověk ví, že nejdůležitější je se do rizikové situace vůbec nedostat. Oprašte tedy dobré rady, které vám dávala maminka v dětství, a spojte je s intuicí a využitím zdravého rozumu. Tak jako zvíře, když se vydá do volného prostoru mimo bezpečí své nory, měl by se i běžec krajinou pohybovat ve stavu bdělém a nezabedněném. Dívat se okolo sebe i za sebe, všímat si podivných nebo cizích věcí na jinak známé trase a vnímat vnitřní signály, které jej upozorňují na individua, která nejsou v pořádku už v náznaku. Ideálním stavem je nebýt napojen na sluchátka, telefonovátka a jiná udělátka, která jen odvádějí pozornost od sledování okolí. Policejní statistika říká, že nejmenší riziko přepadení je v ranních hodinách. Ať už je to tím, že brzy po ránu mají agresoři nejnižší hladinu testosteronu v krvi, nebo tím, že jednoduše vyspávají opici, zahrňte tento fakt do svého bezpečnostního i tréninkového plánu. Pokud neběháte proto, abyste včlenili do mileneckého portfolia sexuálního delikventa, běhejte proti směru provozu aut, čímž snížíte riziko překvapení zezadu nebo vtažení do vozu. Vždy se držte uprostřed chodníku či stezky, z dosahu rohů, křoví a temných zákoutí - v případě napadení získáte díky odstupu cenné sekundy k dobru.

Slyšela jsem příběh o kanadském běžkaři, kterého při tréninku sejmula puma. Tak dlouho jezdil po stejné trase okolo jejího stromu, až jí nezbylo nic jiného než ho odlovit. Poučením pro bezpečnost běžců je tedy nepředvídatelnost. Měňte svoje trasy i časy a nevolte zkratky za cenu nebezpečnější a neosvětlené cesty, a to ani ve stavu nejvyššího vyčerpání. Sexuální násilníci vyhledávají oběti všech možných velikostí a tvarů, ale jedno mají ty ženy společné – znaky pasivity a nejistoty. Proto se snažte působit suverénním dojmem, i když se právě belháte do auta po vyčerpávajícím tréninku. Pokud se opravdu bojíte a nechcete běhat sami, najděte si na dlouhé zimní večery běžecké přátele. Společné výběhy se množí jako králíci na jaře a kromě bezpečnostních benefitů vám mohou přinést i spoustu běžecké inspirace a přátelství na celý život.

Při tasení pepřového spreje jej útočníkovi neukazujte. Udržujte si od něj bezpečnou vzdálenost a dbejte na obranná gesta rukou. Pepřový sprej noste po ruce za pasem, ne v batohu. Použití pepřového spreje je legální a funguje i proti útočným hafanům. Pokud nestačí metody pasivní obrany, je na místě použití pe

Prvotní kontaktáž

Jestliže máte pocit, že se děje něco zvláštního, přeběhněte na druhou stranu stezky nebo se vraťte. Pokud jste to nestihli, vězte, že až na výjimky bude napadení předcházet předehra, při které si vás útočník otestuje coby případnou oběť. Zkusí, kam až ho necháte zajít. Zeptá se vás na cestu, kolik je hodin, požádá vás o pomoc nebo cigaretu, bude na vás hvízdat nebo něco pokřikovat.

Je na místě chovat se rázně a dát najevo, že nemáte zájem. Chybou je ho ignorovat. Dejte mu najevo, že o něm víte, navažte oční kontakt. Braňte si svůj osobní prostor a nenechte ho jen tak se přiblížit na vzdálenost, ze které by na vás mohl fyzicky zaútočit. Pořádně na něj zakřičte – ať jde pryč. Pokud jste typ mírné myšky, která neumí pořádně zařvat ani v případě popálení žehličkou, natrénujte si to před zrcadlem, a to včetně fráze, kterou na něj houknete. I taková obrana některé útočníky odradí. V případě, že se k vám agresor přibližuje i přesto, že jste změnili směr chůze, navázali s ním oční kontakt a křikli na něj při obraně vlastních hranic, je na čase se začít bránit.

Sebeobrana při napadení

Bezpečnostní vychytávky pro běžce Zatímco v Americe jsou legálně k prodeji i legíny s kapsičkou na pistoli, vy se můžete kromě své inteligence spolehnout ještě na pepřový sprej nebo speciální bezpečnostní aplikace v mobilu. Pepřové spreje jsou k dostání ve všech možných velikostech a podobách. Volte pečlivě a neváhejte se poradit s odborníkem a nevybírat podle designu, ale podle účinnosti. Pepřový sprej ve tvaru rtěnky může být krásný, ale také nefunkční. Výhodou použití pepřového spreje, oproti jiným obranným prostředkům, je, že ho lze použít na bezkontaktní vzdálenost a jeho účinek není nevratný.

Protože neběháme ve filmech Quentina Tarantina, napadený běžec agresorovi pravděpodobně neustřelí hlavu, ani mu pro svoje pobavení a pěstění jeho mravů nevypálí na čelo edukativní hákenkrajc. Obrana musí být přiměřená napadení, což stále dává oběti do rukou dost nástrojů. Překvapivou škálu věcí zahrnuje už obrana pasivní. Můžete na útočníka promluvit, abyste se pro něj stali díky slovnímu kontaktu z pouhé kusovky konkrétní osobou. Platné je to především v případě znásilnění, které bývá promyšleným činem. A ten se lépe páchá na objektu než na konkrétním člověku.

Jeho zájem můžete omezit také překvapivým chováním – od předstírání nevolnosti, pomočení se, volání na fiktivního kamaráda a přiznání se k pohlavní chorobě až po ukecání pachatele na randíčko v teplé posteli v hotelu naproti, tak jak to dělají ostatní slušní lidé. Tam ve stanovenou hodinu pochopitelně přijdete, jen tak nějak ve trojce s příslušníky policie.

Coby trénovaný běžec můžete samozřejmě vsadit na své nohy a plíce. Pokud jsou v republice jen tři muži rychlejší na pět set metrů a všechny je znáte, dopředu víte, že tento dostih útočník nevyhraje. Ženy je nicméně nutno upozornit, že zatímco na maratonu by tomu obejdovi v rozdrbaných džínách natrhly tričko i s prstem v nose a oběma nohama v gypsu, v ultimátním sprintu na padesát metrů se to po těžkém tréninku nemusí podařit. I tak je dobré mít předem vymyšlené únikové trasy směrem ke světlu a zalidněným místům. Pokud tam stihnete doběhnout, obraťte se na někoho konkrétního. Chyťte ho za kabát a křičte, že vás chtějí zabít. Většina lidí zakročí jen v případě, kdy mají dojem, že se jich situace osobně týká, takže je do ní neváhejte vtáhnout.

Pokud se vám nepodařilo utéct ani útočníka odradit, musíte přejít do aktivní obrany. Její rychlé a rozhodné provedení jej může v další eskalaci konfliktu zastavit, protože boj je časově náročný a zvyšuje riziko dopadení pachatele. Proto se už během vyjednávání rozhlédněte po všech možných předmětech, které byste o něj mohli otlouct. Klacky, kameny, dlažební kostky nebo třeba jen klíče vám rozhodně pomohou. Hlavním legálním prostředkem aktivní obrany, který je použitelný i na nevycválaného kousavého hafana, je pepřový sprej. Lépe než v běžeckém batohu se bude tasit zpoza pasu nebo z kapsičky bez zipu. Sprej držte v ruce tak, abyste jej útočníkovi přímo neukazovali. Křičte na něj, ať jde pryč. Pokud se přiblíží na vzdálenost, z níž vás může ohrozit, stříkněte mu pořádnou dávku rovnou do očí. Pak se rozhlédněte po okolí, zda na vás někde nečíhá útočníkův komplic, a utečte z místa činu na světlo a mezi lidi.

Aktivní obrana musí být provedena s plným odhodláním a nasazením. Bojujete o svoje zdraví a život. Proto ji nevzdávejte předčasně, ale spíše přidejte. Její intenzita může útočníka zarazit, a to v kterékoliv části útoku. Proto mu způsobte tak velkou bolest a zranění, jakou jen dokážete. Vybrané manýry jemných dam a gentlemanů jdou stranou – on vás taky šetřit nebude. Loktem nebo kolenem miřte na oči, nos a rozkrok, kousejte a škrábejte. Máte-li po ruce tupý či ostrý předmět, bijte s nimi proti jeho obličeji jako kladivem při zatloukání hřebíku. Pokud vás chytí, nepřetahujte se s ním. Nejbezpečnější místo pro vás je paradoxně přímo u jeho těla. Jestli spadnete na zem, chraňte si hlavu rukama, stočte se do klubíčka a kopejte do agresora, jako kdybyste jeli na kole. Stále se otáčejte směrem k němu a nepolevujte v obraně. Po celou dobu obrany hlasitě křičte.

Nebezpečí číhá na běžce i běžkyně, a to i na frekventovaných místech. Běžíte-li se sluchátky v uších, může přijít útok zezadu a to zcela nečekaně. Útočník vás dlaní přes pusu znemožní dýchat i křičet. U těla útočníka je paradoxně nejbezpečněji. Po vytočení jeho ruky se k němu můžete otočit čelem a vykroutit se z jeho sevření. Při znalosti Krav Maga jej můžete chytnout za ruku a vytočit mu ji směrem dolů.

Jakub Otipka je ředitel a hlavní instruktor Krav Maga Global v České republice. Jeho akademie se zaměřuje na výuku sebeobranného systému pro začátečníky i pokročilé, ženy i děti. Je autorem projektu Nenechte si ubližovat, který realizuje ve spolupráci s Nadací AVON proti domácímu násilí. Více o Krav Maga najdete zde:Odkaz

