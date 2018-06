Lednové články čtenářů: filosofické zamyšlení a zážitky z Krušných hor

V lednu nám do čtenářské rubriky dorazily dva články. Jirka Hálek se v jednom z nich zamýšlí nad tím, co mu běhání vlastně přináší a jak si užívá zimní běhání v podhůří Šumavy. V druhém z nich vás pak pravidelně přispívající Jirka Mašek pozve na výběh do Krušných hor, kde pro vás vybral zajímavou trasu vhodnou pro běh i pěší výlet.

Oběma autorům velice děkujeme a posíláme jako obvykle malou pozornost. Nezapomeňte se přidat i vy. Budeme rádi pokud pošlete nejen vaše zážitky z výběhů a výletů, ale třeba i něco o vašem životním stylu, jídle, zdraví nebo technických hračkách, které vás baví.