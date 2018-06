Laktátová křivka: využijte ji a trénujte chytře

Chcete-li zjistit, jaký je váš osobní bod varu, tedy jaké jsou ideální tepové frekvence pro trénink obecné vytrvalosti i síly na hranici anaerobního prahu, zamiřte jako já na laktátový test. Ideálně se provádí při vykonávaném sportu, tedy na stadionu v kryté hale za standardních teplotních podmínek. Díky využití terénních měřících přístrojů ho ale lze provést i při běhu v terénu nebo jízdě na kole. Laktátová křivka totiž musí být adekvátní výkonu a sportu, který budete trénovat.

Jako hobíkovi, který by při standardní délce testu v podobě pěti dvou až čtyřkilometrových úseků mohl uhynout, mi připadlo uběhnout jen pětkrát 1 200 metrů. Úseky musejí být dostatečně dlouhé na to, aby se při určité míře zátěže ustálila odpovídající tepová frekvence. Principem bylo začít opravdu vycházkovým tempem a každý úsek běžet o něco svižněji tak, abych se mezi třetím a čtvrtým úsekem ocitla na hranici anaerobního prahu, což pocitově odpovídá mému rozpoložení „přecházím do chůze a jdu na pivo“. To mi nemělo být dopřáno, neboť zátěž měla být v pátém úseku navýšena na styl „totální kaše“, ke kterému byl přítomnými atlety se škodolibým pomrkáváním dodán zevrubný popis cesty na nejbližší toalety. Zatímco při kruhovém tréninku můžeme zvracet do přilehlého odpadkového koše, hala je sterilní prostředí a dodržují se zde pravidla slušného chování. Vyfasovala jsem hodinky, hrudní pás na snímání tepové frekvence a první píchnutí do prstu pro stanovení laktátu. Pak už jsem jen v čím dál ufuněnějším a zbědovanějším stavu hlásila časy a průměrné tepy mezi jednotlivými úseky, v minutovém intervalu mezi nimi lapala po dechu a nastavovala prst k dalším odběrům.

Na konci čtvrtého a v pátém úseku jsem lehce přemýšlela nad nejkratší cestou k zóně volného zvracení, ale nakonec se mi podařilo vlnobití v žaludku udržet. Následovalo tříminutové vydýchání, při kterém se každou minutu hlásila klesající tepová frekvence a odchod domů, kde jsem únavou málem usnula s rozkousanou večeří v puse.