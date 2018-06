Lahve, ledvinka, batoh: v čem si s sebou při běhu nosit vodu?

Teploty vzduchu s nadcházejícím létem šplhají do závratných výšin a s nimi roste i počet dotazů na to, jak při běhu doplňovat dostatečné množství tekutin. Když teploměr ukazuje přes třicet stupňů ve stínu, nějakou tu kapku na svlažení s sebou při běhu budete potřebovat. K dispozici máme na výběr celkem ze tří variant: lahev do ruky, hydratační ledvinky a batoh.



Dalších 10 fotografií v galerii Zástupci všech tří variant, jak s sebou nést vodu. | foto: archiv Vítka Kněžínka