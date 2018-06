TEST: Heliosy nechte řádit na šotolině a v sebězích

Také jste někdy svou dlouho oblíbenou značku po čase změnili a byli mile překvapeni? V mém případě, pokud jde o trailovou obuv, jsem byl dlouho věrný Inov-8, pak mě však docela zklamala výdrž svršku modelu TrailRoc 245. Druhý pár tohoto modelu skončil v žalostném stavu a přišla chvíle navštívit běžecký obchod a trošku prozkoumat novozélandský trh, kde aktuálně pobývám.

V policích jsem začal u značky Inov-8, ale protože jsem chtěl TrailRocy 245 vyměnit za něco lepšího, zkoušel jsem ostatní modely. Bohužel různé variace velikostí a kopyt u mě neslavily úspěch. Ani značky podporující „ultra bohy“ Scotta Jureka a Antona Krupicku (Brooks a New Balance) neseděly na noze tak, jak bych si představoval. Nakonec mi na nohách přistála obuv La Sportiva. Značka především známá jako jedna z nejlepších obuvních značek pro horolezectví, lezení a outdoor.

Sotva jsem do Heliosů vklouznul, tušil jsem, že si boty odnesu domů. Po krátkém poskakování a snažení se zjistit případné neduhy bot jsem s úsměvem na tváři kývnul na prodavače a vytáhnul platební kartu.

Seznamte se

Přestože webové stránky La Sportiva tvrdí, že bota byla navrhována pro volnočasové běhání na krátkých vzdálenostech, piktogram obuv označuje jako vysokoobjemovou, čímž La Sportiva „trošku“ popírá sama sebe. Můj záměr je v nich trénovat a nakonec i zaběhnout stokilometrový závod.

Na první pohled vypadají boty prodyšně a velice lehce. Pár o velikosti 42 váží 500 gramů. Svršek obuvi tvoří odolná a prodyšná síťovina z umělých vláken a gumových pruhů. Jazyk je uvnitř upevněn po obou stranách gumou, takže během běhu nedochází k jeho posouvání. Nevýhodou tohoto řešení může být pro některé jedince vznik puchýřů v oblasti podélné klenby. Očka šněrovadel jsou kovová, což trochu zvyšuje hmotnost bot, ale zase zlepšuje odolnost. Tkaničky jsou dostatečně dlouhé na použití extra dírek a nemají problém se samovolným rozvazováním. Špička boty je chráněna gumovou obsázkou proti okopání. Mezipodešev má zajímavý design z měkké EVA pěny a drop mezi patou a špičkou činí příjemné 4 milimetry, což ocení zejména minimalističtí a zkušenější běžci.

Krátký výběh, test první

Za domem máme kopec s vrcholem asi 550 metrů nad mořem. Trail vedoucí přes jeho vrchol tvoří perfektní testovací okruh. Na vzdálenosti asi 7 kilometrů a výškovém rozdílu zhruba 200 metrů se nachází komplexní terén. Od domu vede asfalt, následuje travnatá a štěrková pěšina, břidličná stezka a místy techničtější skalkové pasáže. Celý okruh byl navíc okořeněn zmrzlou půdou, trochami sněhu a na slunných místech bahnitými úseky.

V úvodní asfaltové části boty výborně tlumily každý krok a dodávaly běhu příjemnou dynamiku. I travnatou a zmrzlou hliněnou pasáž obuv zvládla bez jakýchkoliv problémů. Jednoznačným rájem pro tuto obuv je však šotolina. Zde vyniknou vlastnosti jako perfektní trakce, výborný poměr tlumení a přesnosti čtení terénu. Obuv navíc excelovala i ve sbíhání. Na šotolinovém chodníku s místy prudším sklonem obuv měla velice dobrou přilnavost bez tendence podkluzování na podkladu, proto dovolila rychlejší tempo sbíhání. Kombinace EVA pěny a gumy příjemně funguje i na suchém skalnatém podloží. Díky absenci jakékoliv podpory pronace a supinace je bota velmi flexibilní a vhodná pro běžce s neutrálním došlapem.

Z prvního testovacího výběhu jsem byl velice nadšen. Jediné minus je pár menších puchýřů v oblasti vnější hrany palce. To však může být způsobeno špatným zavázáním obuvi nebo mou šířkou nártu.

Test druhý, dlouhý výběh

Výsledky prvního testu jsem byl nadšený, a proto jsem se nemohl dočkat druhého výběhu. Byl koncipován rovinatým terénem, většinou hlínou nebo šotolinou, o délce tří hodin. Boty potvrdily vlastnosti předešlého testu, dosvědčily pohodlný došlap a přilnavost. Tkaničky také bezvadně držely.

Tlumení obuvi bylo příjemné a nedocházelo k únavě šlapek, jako například v předešlých Inov-8 TrailRoc 245. Nicméně se stále objevovaly potíže s podrážděním vnější hrany palců a podélné klenby (kvůli příliš staženému šněrování). S odstupem času, po zvyknutí si na novou botu a díky používání tenkých ponožek, jsem však podráždění chodidel minimalizoval. Někteří běžci s užším chodidlem takové problémy jako já nemusejí mít vůbec.

Test třetí ala Krupicka

La Sportiva Helios určení: neutrální, trailová, minimalistická obuv

neutrální, trailová, minimalistická obuv hmotnost: 250 g (pánská EU 42)

250 g (pánská EU 42) drop: 4 mm

4 mm cena: 2 990 Kč klady: prodyšnost

trakce

tlumení

flexibilita zápory: opotřebení podešve

Tento test je shodný s testem prvním, pouze s malým rozdílem. Zkusil jsem vynechat ponožky a absolvovat výběh s bosou nohou. Rozhodnutí padlo z prostého důvodu. V blížícím se závodě na 100 kilometrů bude nespočet brodů, mít ponožky by proto podle mých zkušeností nemusela být úplně dobrá volba, zejména kvůli jejich pomalému vysychání a zadržování vlhkosti.

I při tomto testu si boty i nadále zachovávaly skvělé trakční a tlumicí vlastnosti, běžecký komfort se však trošku zhoršil. Kamenem úrazu je vylepšení uchycení jazyků. Toto řešení zabraňující příčnému pohybu jazyka může způsobovat oděrky a puchýře v oblasti podélné klenby, čemuž se dá zabránit jen podlepením inkriminovaných míst náplastí. Jinak je bota velice prodyšná a noha se nepotí.

Celkové hodnocení

Až na problémy s odřeninami mých okopaných prstů širokých chodidel jsou La Sportiva Helios výbornou tlumenější minimalistickou botou s příjemnou hmotností 250 gramů a čtyřmilimetrovým dropem. Skvělá trakce si vybírá pouze malou daň na opotřebení vzorku podešve.

Boty La Sportiva Helios hrají prim zejména na suchých podkladech jakéhokoliv druhu. Obuvníci z La Sportivy jsou v horách, na skalách a trailech jako doma a evidentně vědí, co dělají. V podobě Helios vyrobili výbornou obuv jak pro běžce z řad ultra-minimalistů, tak pro běžce krátkých vzdáleností. A i když to zatím na českém trhu nevypadá, je to veliká konkurence ostatních, již zaběhnutých značek trailového běhání.